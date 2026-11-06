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Video Imagini dramatice în SUA: două orașe, inundate după ploi torențiale. Zeci de oameni au fost salvați de echipele de intervenție

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Ploi torenţiale şi inundaţii perturbă transporturile în SUA. Sursa: Profimedia
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Din articol
Nivel record al râului Toccoa. Podurile dintre cele două orașe, acoperite de ape Avertisment de pericol extrem. Autoritățile au cerut populației să caute terenuri înalte Incendii provocate de trăsnete și operațiuni dificile de salvare

Inundații puternice au lovit două orașe de la granița statelor americane Tennessee și Georgia, după ploile torențiale din ultimele ore. Nivelul râului Toccoa a atins valori record, iar podurile care asigură legătura dintre cele două localități au fost acoperite de ape. Peste 80 de persoane au fost salvate de echipele de intervenție, în timp ce autoritățile au declarat stare de urgență în mai multe comitate, anunță The Guardian.

Inundații catastrofale au afectat orașele McCaysville, din statul Georgia, și Copperhill, din Tennessee, după ce furtunile violente și ploile torențiale au provocat creșterea rapidă a nivelului râului Toccoa. Apa a acoperit podurile care fac legătura între cele două localități, iar zeci de persoane au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare.

Potrivit autorităților, peste 80 de oameni au fost salvați, în condițiile în care viiturile au inundat locuințe, drumuri și alte zone locuite. Situația a fost agravată de mai multe incendii izbucnite după ce clădiri au fost lovite de trăsnete.

Orașul McCaysville, din nordul statului Georgia, a fost afectat de precipitații care au ajuns la aproximativ 13 centimetri până joi dimineață. Serviciul Național de Meteorologie din SUA (NWS) a avertizat că inundațiile fulgerătoare reprezintă un pericol major pentru populație.

Nivel record al râului Toccoa. Podurile dintre cele două orașe, acoperite de ape

Creșterea nivelului râului Toccoa a provocat inundații extinse în zona de frontieră dintre Georgia și Tennessee. Cele două orașe, McCaysville și Copperhill, sunt situate de o parte și de alta a râului, iar podurile care le conectează au fost acoperite complet de apă.

În unele zone, nivelul apelor a ajuns la aproximativ 1,8-2,1 metri, potrivit informațiilor transmise de presa locală.

Șeful poliției din McCaysville, Michael Earley, a declarat că echipele de intervenție au desfășurat numeroase operațiuni de salvare cu ambarcațiuni.

„Nu am văzut niciodată în viața mea inundații ca acestea”, a spus acesta, potrivit postului local de televiziune WSMV.

Primele informații indicau că peste 30 de persoane fuseseră salvate cu ambarcațiuni până joi dimineață. Ulterior, numărul intervențiilor de salvare pe apă a depășit 50, iar bilanțul comunicat de autorități a ajuns la peste 80 de persoane salvate.

Avertisment de pericol extrem. Autoritățile au cerut populației să caute terenuri înalte

Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare de inundații fulgerătoare, valabilă până joi, la mijlocul dimineții, și a descris situația drept deosebit de periculoasă.

„Căutați imediat un teren mai înalt! Există pericol de moarte din cauza inundațiilor fulgerătoare la trecerile de apă joase, pârâuri și râuri mici, în zonele urbane, pe autostrăzi, străzi și în pasaje subterane”, au transmis meteorologii americani.

Autoritățile au avertizat și asupra riscurilor asociate traversării drumurilor inundate, subliniind că cele mai multe decese provocate de inundații au loc în interiorul vehiculelor.

„Întoarceți-vă din drum, să nu vă înecați atunci când traversați drumuri inundate”, a transmis NWS.

Guvernatorul statului Georgia, Brian Kemp, a declarat stare de urgență în patru comitate, pentru a permite mobilizarea unor resurse suplimentare în zonele afectate.

Anterior, acesta anunțase că agenția statală pentru gestionarea situațiilor de urgență coordonează o intervenție comună a mai multor instituții, cu ajutorul elicopterelor, ambarcațiunilor și echipelor de intervenție rapidă din Georgia și Tennessee.

Incendii provocate de trăsnete și operațiuni dificile de salvare

Pe lângă inundații, echipele de intervenție au fost nevoite să gestioneze și mai multe incendii izbucnite după ce trăsnetele au lovit clădiri din regiune. Cel puțin șase imobile au fost cuprinse de flăcări, iar intervențiile au solicitat suplimentar serviciile de urgență.

Robert Poole, purtător de cuvânt al serviciului pentru gestionarea situațiilor de urgență din comitatul Fannin, a declarat pentru WSMV că salvatorii au căutat inclusiv un bărbat a cărui mașină fusese luată de ape.

Acesta sunase la serviciile de urgență pentru a anunța că vehiculul său fusese purtat de curent în josul unui pârâu. Ulterior, autoritățile au pierdut legătura cu el, iar echipele de intervenție au încercat să-i identifice locația și să ajungă la mașină.

Purtătorul de cuvânt a explicat că resursele serviciilor de urgență erau deja solicitate din cauza incendiilor izbucnite aproape simultan, înainte ca ploile abundente să declanșeze operațiunile de salvare din apă.

Autoritățile au avertizat că pericolul nu dispare odată cu oprirea precipitațiilor. Apele pot continua să crească, iar condițiile se pot agrava chiar și după încetarea ploii.

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Locuitorilor din McCaysville li s-a recomandat inclusiv să fiarbă apa înainte de consum. De asemenea, școlile din comitatele Fannin și Gilmer au fost închise joi, din cauza condițiilor periculoase de circulație.

Și în Copperhill, Tennessee, autoritățile au emis avertismente de evacuare pentru o parte dintre locuitori, joi, în jurul orei 3:00, ora locală, pe fondul creșterii nivelului apelor.

Editor : C.A.

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