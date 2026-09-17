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Video Imagini virale. Un hoț surprins în flagrant, întâmpinat cu jucării de golden retrieverul familiei. Ofițerii din SUA, primiți la fel

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Sursa foto: X
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Un cuplu din San Diego se afla într-un zbor de întoarcere acasă, la San Diego, după o vizită la Chicago, când au aflat că cineva le spărgea casa, în timp ce Nash, golden retrieverul lor în vârstă de 4 ani, îl întâmpina cu jucării.

Dante Rowley și logodnica sa, Stephanie, și-au deschis aplicația Ring și au văzut pe cineva trecând peste gardul lor și folosind scara din spatele magaziei pentru a urca la etajul al doilea, unde o fereastră fusese lăsată întredeschisă.

„Ne-am uitat pe aplicație în timp ce decolam și am văzut această scară care se afla pe veranda din spate și ducea la etajul al doilea”, a spus Rowley.

Odată ajuns înăuntru, suspectul s-a simțit ca acasă, întinzându-se chiar și pe patul câinelui.

„Și-a dat jos cămașa, și-a scos pantofii, a cotrobăit prin frigiderul nostru și a mâncat unul dintre iaurturile noastre; l-am văzut mâncând și l-am auzit spunând ceva de genul «Oh, ce bun e, poate mai e și altul», apoi s-a întors, a mai luat unul, l-a mâncat, a mâncat niște curcan, niște brânză, iar imediat după aceea a tras un pui de somn”, a adăugat Rowley.

Nash, golden retrieverul, îi aducea suspectului tot felul de jucării, să vadă dacă acesta vrea să se joace cu el, dar suspectul nu a făcut-o niciodată.

Rowley  trimitea mesaje Poliției din San Diego în timp ce se afla la 30.000 de picioare în aer și le-a dat acces la aplicația camerei sale Ring, astfel încât să poată supraveghea și ei suspectul din interiorul casei. Când a sosit SDPD, camera Ring îi arată trimițând o dronă în interiorul casei, iar apoi trimițând mai mulți ofițeri, cu armele scoase.

Nash, câinele extrem de politicos,  i-a întâmpinat și pe ofițeri cu o jucărie.

Rowley a declarat că poliția din San Diego a ajuns la fața locului în mai puțin de cinci minute și l-a arestat pe John Cline, în vârstă de 57 de ani, sub suspiciunea de furt calificat de gradul întâi.

„Avionul nostru decola și noi urmăream totul prin aplicația Ring; practic, le ofeream o descriere în timp real a situației, spunându-le, de exemplu, că hoțul se află chiar acum în sufragerie, întins pe podea. Unul dintre polițiști a vorbit cu fratele meu, a obținut datele mele de conectare și s-a autentificat în aplicația Ring pentru a putea vedea și el”, a adăugat Rowley.

Acum, Rowley intenționează să întărească măsurile de securitate la locuința sa din Sherman Heights.

„Cu siguranță vom spori securitatea, vom monta un gard mai înalt”, a adăugat Rowley. „Vom instala un sistem de alarmă pentru casă.”

Rowley a spus că Nash este întotdeauna un câine foarte prietenos, dar este și „puțin sălbatic”, transmite presa de peste Ocean. 

„Ne-am gândit: «Uau, se poartă mult mai bine cu tipul ăla decât cu noi»”, a glumit Rowley.

Nash este acum o vedetă. Videoclipul de pe Ring a fost vizionat de peste șase milioane de ori pe conturile lor de social media.

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Editor : A.R.

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