Live TV

„Îmi iubesc Cabinetul, dar probabil voi face câteva schimbări”. Trump anunță măsuri după ce a pierdut alegerile

Data publicării:
trump sub umbrela
Donald Trump anunță măsuri după pierderea alegerilor. Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că intenţionează să facă noi schimbări în Cabinetul său, în urma înfrângerii zdrobitoare suferite de Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

Într-un interviu acordat CBS News, care urmează să fie difuzat duminică în emisiunea „60 Minutes”, Trump a răspuns „Da” atunci când a fost întrebat dacă intenţionează să concedieze persoane. Un fragment din interviu a fost difuzat în cadrul emisiunii CBS Evening News, potrivit News.ro, care preia CNN.

„Câteva”, a declarat Trump, adăugând: „Îmi iubesc Cabinetul. Cred că membrii săi sunt buni, dar probabil voi face câteva schimbări. Nu vreau să spun despre cine este vorba”.

Interviul a avut loc în aceeaşi zi în care Trump a anunţat că o înlocuieşte pe Susie Wiles cu Stephen Miller, un susţinător loial, cunoscut pentru poziţiile sale radicale, care a ocupat anterior funcţia de consilier principal şi a coordonat agenda lui Trump în domeniul imigraţiei.

Întrebat dacă mai are încredere în secretarul Apărării, Pete Hegseth, pe care unii republicani îl consideră responsabil pentru rezultatele slabe ale partidului la alegerile de la jumătatea mandatului, preşedintele a răspuns: „Da. Uitaţi, am câştigat două războaie”.

Vorbind ulterior, vineri, cu jurnaliştii, Trump a declarat că plecarea şefei sale de cabinet „nu are legătură cu alegerile”.

„Pur şi simplu a venit momentul. Uneori faci schimbări”, a spus el.

Trump l-a lăudat, de asemenea, pe Miller, pe care l-a descris drept „un mare luptător”.

„Este alături de mine încă de la început (...) Este foarte loial, inteligent. Face o treabă excelentă. A fost cel mai valoros om al echipei în fiecare an. A fost pur şi simplu extraordinar. Aşa că suntem foarte mulţumiţi de el”, a declarat Trump. „A primit aprecieri excelente, trebuie să spun asta”, a adăugat preşedintele SUA.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
Elon Musk
3
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
giurgiu
4
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
5
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digi Sport
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
Donald Trump.
Analiștii avertizează privind reacția lui Trump „dacă este provocat și pus la colț”, după reconfigurarea Congresului SUA
Starlink signal receiver standing outdoors. Antenna device to get access to SpaceX satellite internet service at home.
Kievul insistă pentru reînnoirea contractului pentru Starshield, în ciuda limitărilor de viteză impuse Ucrainei de rețeaua de sateliți
donald trump kim jong un
Eșecul în alegeri l-ar putea face pe Trump să reia dialogul cu Coreea de Nord: „Contextul de securitate din Asia s-ar schimba radical”
Marco Rubio.
Rubio participă la reuniunea miniștrilor de externe din G7 săptămâna viitoare, la Paris, după înfrângerea electorală a lui Trump
Recomandările redacţiei
tinute psd botez simonis
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Premierul şi ministrul Energiei merg în vizită la Centrala Nucleară...
tanczos barna la o sedinta
UDMR susține reforma administrativ-teritorială, dar cu anumite...
militari americani profimedia-0741563934
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu...
Ultimele știri
Germania se pregătește să aibă o femeie președinte federal. CDU cedează pentru prima dată cea mai înaltă funcție partidului CSU
Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei înaintea negocierilor de la Abu Dhabi. „Să abordăm acest subiect”
Valuri de rachete balistice rusești au lovit Kievul: Podul de Nord a fost avariat, iar 5 persoane au fost rănite, printre care un copil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Familia fostului fotbalist din SuperLiga, lovită de trei condamnări! Tatăl și ambii fii au ajuns după gratii
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Eșecul care a distrus-o pe Sorana Cîrstea! „Mama mă implora să ies din cameră”
Adevărul
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
În acest apartament imagina crimele. Fosta locuință a Agathei Christie este scoasă la vânzare pentru o sumă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Statele Unite i-au prezentat oficial scuze Rusiei
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de...
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Cum se simte Salma Hayek după ce a împlinit 60 de ani. Recunoaște că se temea de această vârstă: "Nu este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...