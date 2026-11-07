„Îmi iubesc Cabinetul, dar probabil voi face câteva schimbări”. Trump anunță măsuri după ce a pierdut alegerile

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că intenţionează să facă noi schimbări în Cabinetul său, în urma înfrângerii zdrobitoare suferite de Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

Într-un interviu acordat CBS News, care urmează să fie difuzat duminică în emisiunea „60 Minutes”, Trump a răspuns „Da” atunci când a fost întrebat dacă intenţionează să concedieze persoane. Un fragment din interviu a fost difuzat în cadrul emisiunii CBS Evening News, potrivit News.ro, care preia CNN.

„Câteva”, a declarat Trump, adăugând: „Îmi iubesc Cabinetul. Cred că membrii săi sunt buni, dar probabil voi face câteva schimbări. Nu vreau să spun despre cine este vorba”.

Interviul a avut loc în aceeaşi zi în care Trump a anunţat că o înlocuieşte pe Susie Wiles cu Stephen Miller, un susţinător loial, cunoscut pentru poziţiile sale radicale, care a ocupat anterior funcţia de consilier principal şi a coordonat agenda lui Trump în domeniul imigraţiei.

Întrebat dacă mai are încredere în secretarul Apărării, Pete Hegseth, pe care unii republicani îl consideră responsabil pentru rezultatele slabe ale partidului la alegerile de la jumătatea mandatului, preşedintele a răspuns: „Da. Uitaţi, am câştigat două războaie”.

Vorbind ulterior, vineri, cu jurnaliştii, Trump a declarat că plecarea şefei sale de cabinet „nu are legătură cu alegerile”.

„Pur şi simplu a venit momentul. Uneori faci schimbări”, a spus el.

Trump l-a lăudat, de asemenea, pe Miller, pe care l-a descris drept „un mare luptător”.

„Este alături de mine încă de la început (...) Este foarte loial, inteligent. Face o treabă excelentă. A fost cel mai valoros om al echipei în fiecare an. A fost pur şi simplu extraordinar. Aşa că suntem foarte mulţumiţi de el”, a declarat Trump. „A primit aprecieri excelente, trebuie să spun asta”, a adăugat preşedintele SUA.

Editor : B.P.