„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk

Armata lui Putin a executat în stil sovietic două familii din satul Zvanivka din districtul Bakhmut, regiunea Donețk, anunță procuratura locală.

Pe 20 octombrie, un cuplu și fiul lor adult se adăposteau în subsolul casei lor, în timp ce fiul lor mai mic se dusese la casa unui vecin să aducă apă. La scurt timp, soldații ruși au pătruns în adăpostul unde se ascundea familia și au început să-i interogheze cu privire la locația trupelor ucrainene din zonă. Când familia nu a putut furniza nicio informație, soldații au plecat.

Câteva momente mai târziu, unul dintre ruși s-a întors și a deschis focul asupra civililor cu o pușcă de asalt. Crezând că toți sunt morți, a părăsit locul.

Când femeia de 57 de ani și-a recăpătat cunoștința, și-a găsit familia ucisă. Temându-se pentru fiul ei mai mic, s-a dus în subsolul vecinului, unde a descoperit cadavrul acestuia alături de rămășițele unei femei de 62 de ani și ale fiului ei de 30 de ani, ambii împușcați mortal.

În ciuda rănilor provocate de glonț la maxilar, supraviețuitoarea a reușit să ajungă pe teritoriul controlat de Ucraina, de unde a fost dusă la spital. Procurorii au interogat-o și au documentat dovezi ale unui alte crime de război comisă de trupele ruse împotriva civililor.

Sub supravegherea procedurală a Parchetului din regiunea Donețk, a fost deschisă o anchetă preliminară privind crima de război care a dus la moartea unor civili.

Într-un material video publicat de către autoritățile ucrainene, femeia care a povestit povestește cu ochii în lacrimi cum s-a întâmplat totul. Aceasta a mărturisit că soldatul care s-a întors a spus, „Îmi pare rău, acesta este ordinul”

