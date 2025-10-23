Live TV

„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk

Data publicării:
soldat rus cu pusca
Soldații ruși sunt acuzați de crime de război. Foto: Shutterstock

Armata lui Putin a executat în stil sovietic două familii din  satul Zvanivka din districtul Bakhmut, regiunea Donețk, anunță procuratura locală. 

Pe 20 octombrie, un cuplu și fiul lor adult se adăposteau în subsolul casei lor, în timp ce fiul lor mai mic se dusese la casa unui vecin să aducă apă. La scurt timp, soldații ruși au pătruns în adăpostul unde se ascundea familia și au început să-i interogheze cu privire la locația trupelor ucrainene din zonă. Când familia nu a putut furniza nicio informație, soldații au plecat.

Câteva momente mai târziu, unul dintre ruși s-a întors și a deschis focul asupra civililor cu o pușcă de asalt. Crezând că toți sunt morți, a părăsit locul.

Când femeia de 57 de ani și-a recăpătat cunoștința, și-a găsit familia ucisă. Temându-se pentru fiul ei mai mic, s-a dus în subsolul vecinului, unde a descoperit cadavrul acestuia alături de rămășițele unei femei de 62 de ani și ale fiului ei de 30 de ani, ambii împușcați mortal.

În ciuda rănilor provocate de glonț la maxilar, supraviețuitoarea a reușit să ajungă pe teritoriul controlat de Ucraina, de unde a fost dusă la spital. Procurorii au interogat-o și au documentat dovezi ale unui alte crime de război comisă de trupele ruse împotriva civililor.

Sub supravegherea procedurală a Parchetului din regiunea Donețk, a fost deschisă o anchetă preliminară privind crima de război care a dus la moartea unor civili.

Într-un material video publicat de către autoritățile ucrainene, femeia care a povestit povestește cu ochii în lacrimi cum s-a întâmplat totul. Aceasta a mărturisit că soldatul care s-a întors a spus, „Îmi pare rău, acesta este ordinul”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Podul peste Dunăre de la Ruse
Guvernul bulgar acuză România că blochează construirea de noi poduri...
Eastern Economic Forum (EEF) 2022 on Russky Island.
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa...
Ultimele știri
Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu
Alertă în Vâlcea. Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări la canalizare. Zeci de persoane evacuate
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldat rus care se preda
Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT)
vladimir putin vorbește la telefon
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post)
lupte
Momentul în care Forțele speciale ucrainene distrug un grup inamic de sabotaj și recunoaștere în Iampil, regiunea Donețk
Filmare
În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Dakota Johnson, dezvăluiri despre copilăria „înfricoșătoare”, când „oamenii încercau agresiv să ajungă la...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...