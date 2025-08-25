Live TV

Imigrantul devenit simbol al abuzurilor ICE riscă să fie iar deportat, după ce a fost readus în SUA din El Salvador

Data publicării:
imigrant sua
Protest în susținerea lui Kilmar Abrego Garcia. Sursa foto: Profimedia Images

Kilmar Abrego Garcia, imigrantul a cărui deportare ilegală în El Salvador l-a transformat într-un simbol al politicilor agresive ale preşedintelui american Donald Trump în materie de imigraţie, a fost din nou reţinut, luni, de către autorităţile de imigrare americane (ICE) în Baltimore, a anunţat avocatul său. Abrego Garcia se confruntă cu posibilitatea de a fi deportat iar, de data aceasta în Uganda, relatează Reuters.

Abrego, în vârstă de 30 de ani, a fost eliberat vineri din custodia penală din Tennessee şi s-a întors la casa familiei sale din Maryland, după mai mult de cinci luni de detenţie, inclusiv timpul petrecut în mega-închisoarea din ţara sa natală, El Salvador, cunoscută pentru condiţiile sale dure.

Dar el a fost reţinut din nou de Serviciul de Imigrări şi Vamă al SUA după ce s-a prezentat pentru un interogatoriu, luni, la ora locală 8 a.m., a precizat avocatul său, Simon Sandoval-Moshenberg, în faţa biroului ICE din centrul oraşului Baltimore.

Soţia şi fratele lui Abrego, care l-au însoţit la interogatoriu, au părăsit biroul ICE fără el.

Oficialii americani s-au oferit să îl deporteze în Costa Rica - o ţară hispanofonă ca şi El Salvador - dacă pledează vinovat la acuzaţiile de transport de migranţi care trăiesc ilegal în SUA, potrivit avocaţilor săi. Fără o pledoarie de vinovăţie, el ar putea fi trimis în Uganda, o ţară din Africa de Est care este „mult mai periculoasă”, au declarat avocaţii săi în documentele judiciare depuse sâmbătă.

Abrego a pledat nevinovat, dar avocaţii săi au recunoscut că au intrat în negocieri cu guvernul pentru a evita, în cele din urmă, deportarea în Uganda.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
1
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
2
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
3
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
4
Anchetă în Africa de Sud după ce tinere din această țară au fost recrutate în fabrici...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pupitru psd
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan: Ucraina preţuieşte...
Screenshot 2025-08-25 at 16.41.18
Ceartă USR-PSD pe Primăria Capitalei. Drulă: „Pot să nu propună...
grosan
Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului...
Ultimele știri
Cu MIG-ul pe bulevard. Momentul în care soldații lui Putin scapă un avion de luptă în timp ce-l tractau pe o stradă din Erevan
Simion, după ce Grindeanu a refuzat o alianță cu AUR: Răspuns jignitor, vrea să se sinucidă politic. Proteste la sediile PSD
Incendiile de pădure au devastat o suprafaţă-record de 64.000 de hectare în centrul Portugaliei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Acordul cu SUA zdruncină credibilitatea UE. Bruxelles-ul, acuzat că subminează principiile comerțului internațional (Politico)
Garda Națională
Donald Trump vrea să trimită armata încă într-un oraș controlat de democrați. Motivele invocate de către liderul de la Casa Albă
tanc Ucraina
„Schimbați jocul”. Un analist militar american, colonel în rezervă, explică ce trebuie să facă Kievul pentru a-și atinge obiectivele
Garda Națională
SUA: Garda Naţională, desfăşurată la Washington, poartă acum arme. În ce condiții pot fi folosite acestea
rachete hipersonice la o paradă militară în China
Cum au ajuns China și Rusia să conducă în cursa pentru „superarmele” hipersonice care pot șterge de pe fața Pământului orice țintă
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată