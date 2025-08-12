Se pregătesc proteste în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, cu privire la o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Organizația politică Stand Up Alaska a programat o acțiune pentru joi, 14 august, cu o zi înainte de summit. Evenimentul va avea loc sub sloganul „Alaska cu Ucraina”. "Cu sprijinul guvernatorului, președintele Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin. Ne adunăm pentru a trimite un mesaj clar atât lui Trump, cât și lui Putin: Alaska este ferm împotriva autoritarismului", se arată într-o declarație de pe site-ul organizatorilor.

Pagina de Facebook Stand Up Alaska face un apel direct către localnici să iasă în stradă și să se alăture acțiunii: „Alăturați-vă nouă în Anchorage, Alaska, pentru a protesta împotriva prezenței unui criminal de război internațional (Vladimir Putin. - TMT)”.

Anterior, Donald Trump a anunțat că întâlnirea sa personală cu Putin va avea loc pe 15 august în Alaska. Asistentul prezidențial rus Iuri Ușakov a confirmat curând data și locul summitului. Potrivit Casei Albe, întâlnirea cu președintele american a fost solicitată de Vladimir Putin personal în timpul discuțiilor cu trimisul special al lui Trump, Steve Whitkoff

Între timp, presa mondială, citând surse, a publicat diferite versiuni ale posibilelor condiții de încetare a focului în Ucraina care ar urma să fie discutate la summit. Bloomberg a raportat un scenariu care implică refuzul Kievului de a ceda regiunile Donețk și Luhansk și „înghețarea” liniei frontului în regiunile Herson și Zaporijie . Wall Street Journal a raportat că Putin ar fi pregătit pentru o încetare a focului cu condiția ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas. BILD, dimpotrivă, a declarat că Kremlinul insistă în continuare asupra controlului deplin nu numai asupra regiunilor Donețk și Luhansk, ci și asupra regiunilor Herson și Zaporijie, transmite moscowtimes.

Kievul a respins categoric orice concesii teritoriale. Președintele Volodimir Zelenski a reamintit pe canalul său Telegram că răspunsul la „problema teritorială” este înscris în Constituția Ucrainei, subliniind: "Nimeni nu se va retrage sau nu se poate retrage din ea. Ucrainenii nu vor da pământul lor unui ocupant". Ulterior, citând date ale serviciilor de informații, el a afirmat că Putin nu are nicio intenție de încetare a focului sau a războiului în ansamblu, trupele și echipamentele ruse fiind mutate pentru noi operațiuni ofensive. „Putin vrea doar să prezinte întâlnirea cu America drept victoria sa personală și să continue să pună presiune pe Ucraina ca și până acum”, a declarat Zelensky.

Pe iulie, Donald Trump a amenințat că va impune taxe secundare de 100 % împotriva Rusiei și a partenerilor săi comerciali dacă nu se va ajunge la o încetare a focului în Ucraina în termen de 50 de zile. Termenul a fost ulterior redus la 10 zile - acesta a expirat la 8 august. Cu toate acestea, nu au fost impuse noi sancțiuni datorită ofertei lui Putin de a avea o întâlnire personală.

