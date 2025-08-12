Live TV

„Împotriva criminalului de război”. Locuitorii din Alaska îl vor întâlni pe Putin cu proteste

Data publicării:
putin criminal de razboi
Foto: PPE/ Facebook

Se pregătesc proteste în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, cu privire la o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Organizația politică Stand Up Alaska a programat o acțiune pentru joi, 14 august, cu o zi înainte de summit. Evenimentul va avea loc sub sloganul „Alaska cu Ucraina”. "Cu sprijinul guvernatorului, președintele Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin. Ne adunăm pentru a trimite un mesaj clar atât lui Trump, cât și lui Putin: Alaska este ferm împotriva autoritarismului", se arată într-o declarație de pe site-ul organizatorilor.

Pagina de Facebook Stand Up Alaska face un apel direct către localnici să iasă în stradă și să se alăture acțiunii: „Alăturați-vă nouă în Anchorage, Alaska, pentru a protesta împotriva prezenței unui criminal de război internațional (Vladimir Putin. - TMT)”.

Anterior, Donald Trump a anunțat că întâlnirea sa personală cu Putin va avea loc pe 15 august în Alaska. Asistentul prezidențial rus Iuri Ușakov a confirmat curând data și locul summitului. Potrivit Casei Albe, întâlnirea cu președintele american a fost solicitată de Vladimir Putin personal în timpul discuțiilor cu trimisul special al lui Trump, Steve Whitkoff

Între timp, presa mondială, citând surse, a publicat diferite versiuni ale posibilelor condiții de încetare a focului în Ucraina care ar urma să fie discutate la summit. Bloomberg a raportat un scenariu care implică refuzul Kievului de a ceda regiunile Donețk și Luhansk și „înghețarea” liniei frontului în regiunile Herson și Zaporijie . Wall Street Journal a raportat că Putin ar fi pregătit pentru o încetare a focului cu condiția ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas. BILD, dimpotrivă, a declarat că Kremlinul insistă în continuare asupra controlului deplin nu numai asupra regiunilor Donețk și Luhansk, ci și asupra regiunilor Herson și Zaporijie, transmite moscowtimes.

Kievul a respins categoric orice concesii teritoriale. Președintele Volodimir Zelenski a reamintit pe canalul său Telegram că răspunsul la „problema teritorială” este înscris în Constituția Ucrainei, subliniind: "Nimeni nu se va retrage sau nu se poate retrage din ea. Ucrainenii nu vor da pământul lor unui ocupant". Ulterior, citând date ale serviciilor de informații, el a afirmat că Putin nu are nicio intenție de încetare a focului sau a războiului în ansamblu, trupele și echipamentele ruse fiind mutate pentru noi operațiuni ofensive. „Putin vrea doar să prezinte întâlnirea cu America drept victoria sa personală și să continue să pună presiune pe Ucraina ca și până acum”, a declarat Zelensky.

Pe iulie, Donald Trump a amenințat că va impune taxe secundare de 100 % împotriva Rusiei și a partenerilor săi comerciali dacă nu se va ajunge la o încetare a focului în Ucraina în termen de 50 de zile. Termenul a fost ulterior redus la 10 zile - acesta a expirat la 8 august. Cu toate acestea, nu au fost impuse noi sancțiuni datorită ofertei lui Putin de a avea o întâlnire personală.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Digi Sport
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut...
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă...
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani...
Ultimele știri
Rafinăria de la Saratov a fost închisă în urma atacului ucrainean cu drone
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Soloviov
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Coreea de Nord
Nord-coreenii sunt trimiși să muncească „ca sclavii” în Rusia. 18 ore de muncă pe zi, două zile libere pe an (BBC)
Nava antisubmarin Amiral Chabanenko
Nava antisubmarin Amiral Chabanenko urma să devină o fregată, dar ar putea avea soarta portavionului Kuznețov
Zlin-Z37
Cum a transformat Ucraina un avion agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone
Serghei Kirienko și Vladimir Putin
„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă ideile tiranice ale liderului de la Kremlin în realitate
Partenerii noștri
Pe Roz
Georgina Rodriguez, cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo. Inelul dăruit de starul portughez este estimat...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Înmormântarea lui Irinel Columbeanu, pregătită! Ce se întâmplă cu fostul milionar la azil, omul lui de...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”