Timp de mai bine de un an, președintele Donald Trump a insistat în conversații private cu consilierii săi că Ucraina pierde războiul. Însă, în ultimele săptămâni, liderul american și-a exprimat un optimism proaspăt cu privire la Ucraina și la liderul său, Volodimir Zelenski, potrivit unor persoane care au vorbit cu el. Trump, au spus sursele, a fost impresionat de rezistența lui Zelenski, în timp ce acesta duce lupta adânc în teritoriul rus, scrie Wall Street Journal.

Schimbarea vine după mai multe întâlniri în marja summiturilor globale, unde președintele ucrainean a încercat să-l farmece pe Trump, au spus sursele, parte a unei campanii concertate a liderilor europeni de îmbunătățire a relației. Trump a ajuns să admire industria dronelor din Ucraina, în special capacitatea sa de a se apăra împotriva acelorași drone cu care se confruntă SUA în războiul din Iran, au mai subliniat sursele.

Un oficial de rang înalt din administrația SUA a declarat că lui Trump îi plac învingătorii, iar Zelenski, în opinia președintelui SUA, pare din ce în ce mai mult unul.

„De fapt, am dezvoltat o relație bună. E greu de crezut, nu-i așa?”, a spus Trump în timpul unei întâlniri din iulie cu Zelenski, în Turcia.

Este o schimbare remarcabilă a sorții pentru Zelenski, a cărui relație cu Trump părea cândva iremediabil afectată. Anul trecut, Trump l-a numit pe Zelenski dictator, i-a criticat conducerea și l-a certat în timpul unei întâlniri tensionate din Biroul Oval. La câteva zile după întâlnire, Trump a întrerupt tot ajutorul militar și schimbul de informații cu Ucraina și, ulterior, a ezitat să trimită mai multă asistență țării asediate.

Următorul test al relației va avea loc marți, când cei doi lideri se vor întâlni la Washington pentru prima dată din octombrie. Zelenski, care va fi la Washington pentru înmormântarea senatorului republican Lindsey Graham, urmează să viziteze Casa Albă.

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Dacă noua stimă a lui Trump pentru Zelenski va dăinui este o întrebare deschisă. Mai multe persoane apropiate de Trump au remarcat că opiniile sale se schimbă uneori rapid, adăugând că președintele rus Vladimir Putin s-a dovedit eficient în trecut în a-și susține cauza pe lângă Trump și unii dintre consilierii săi.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că președintele și echipa sa s-au angajat să joace un rol constructiv în încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și să discute cu ambele părți. Trump este optimist că se poate ajunge la un acord de pace, a spus oficialul.

Trump a preluat funcția de președinte ca un adversar al implicării în conflicte externe și având un scepticism profund față de Ucraina. El a spus că va putea rezolva războiul în 24 de ore, dar de atunci și-a recunoscut frustrarea față de incapacitatea sa de a face acest lucru.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump a simțit că Zelenski nu apreciază asistența americană, au declarat consilierii săi, iar relația proastă dintre cei doi lideri a ieșit la iveală în fața camerelor de televiziune în timpul întâlnirii din Biroul Oval din februarie 2025.

Incidentul urât a determinat o campanie de luni de zile a liderilor europeni și a republicanilor de pe Capitoliu - inclusiv a lui Graham - pentru a îndrepta lucrurile.

Oficialii americani consideră că Putin nu și-a modificat obiectivul strategic de subjugare a Ucrainei, în ciuda pierderilor uriașe pe câmpul de luptă și a escaladării atacurilor cu drone ucrainene, care au ajuns până în Siberia.

Inițial, Trump a crezut că Armata rusă va copleși Ucraina, potrivit unui înalt oficial al administrației. Dar acum Trump îl vede pe Putin într-o lumină mai puțin favorabilă, potrivit unor persoane familiarizate cu opiniile sale. Trump i-a spus lui Putin că dorește ca războiul să se încheie, invocând numărul mare de victime de ambele părți.

Părerile lui Trump despre război au fost, de asemenea, modelate prin mijloace mai puțin tradiționale. El a fost impresionat de boxerul Oleksandr Usyk din Ucraina în timpul unei întâlniri din Biroul Oval, luna trecută, înainte de meciul în cușcă de la Ultimate Fighting Championship, desfășurat la Casa Albă. Usyk i-a spus lui Trump că ucrainenii sunt luptători și învingători, potrivit unor persoane familiarizate cu întâlnirea.

Usyk i-a oferit lui Trump o mănușă de box semnată, iar cei doi s-au apropiat datorită dragostei lor pentru regretatul Muhammad Ali, cu care Usyk își împărtășește ziua de naștere. Usyk, vorbind în engleza sa stricată, a povestit cum familia sa era atacată la Kiev. La un moment dat, Trump l-a întrebat pe luptător prin ce sunt diferiți rușii și ucrainenii. Usyk a arătat spre capul și spre inima sa - și a spus că diferențele erau acolo, au declarat persoane familiarizate cu întâlnirea.

Trump a primit recent vești și de la activista de dreapta Laura Loomer, care și-a retras criticile de lungă durată la adresa Ucrainei după ce a călătorit la Kiev și l-a intervievat pe Zelenski. Trump și Loomer au vorbit la telefon de mai multe ori de la călătoria ei. Ea și-a explicat schimbarea de opinie spunând că a fost păcălită de propaganda rusă și l-a lăudat pe Zelenski ca fiind un „lider în timp de război” și un „aliat esențial”.

În timpul interviului său cu Loomer, Zelenski a vorbit deschis despre un moment de cotitură în relația sa cu Trump, când s-au întâlnit la Vatican anul trecut la înmormântarea Papei Francisc. Zelenski l-a numit un moment istoric în care cei doi lideri „au schimbat relația în 15-20 de minute”. Zelenski a spus că i-a subliniat lui Trump pierderea de vieți omenești dacă nu se ajunge la un armistițiu cu Rusia.

Alți lideri europeni, inclusiv secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Mark Rutte, și președintele finlandez Alexander Stubb, au discutat frecvent cu Trump despre meritele susținerii Ucrainei.

În timpul unei cine private în marja summitului NATO de la începutul acestei luni, Lindsey Graham a ținut un toast strălucitor pentru secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în timp ce a făcut lobby pe lângă administrație pentru a adera la un proiect de lege privind sancțiunile și tarifele împotriva Rusiei, pe care îl susținea în Congres. Casa Albă și- a semnalat ulterior sprijinul pentru o versiune revizuită a legislației.

Trump a anunțat la summit că SUA vor lua în considerare acordarea unei licențe către Kiev pentru producerea de interceptoare de rachete Patriot americane și și-a exprimat interesul de a se alătura Ucrainei în producția de drone.

Pe parcursul războiului, Ucraina s-a transformat într-o putere în domeniul dronelor militare. A trecut de la producerea a aproximativ 5.000 de drone pe an în 2022 la milioane pe an în 2026, conform datelor furnizate de Guvernul Ucrainei. Dependența puternică a Kievului de drone a contribuit la schimbarea situației împotriva Rusiei, în ciuda nivelului superior de forță de muncă și a capacității industriale a țării mai mari.

Trump a declarat în privat că a fost impresionat de utilizarea eficientă a războiului cu drone de către Ucraina, potrivit unor oficiali ai administrației familiarizați cu opiniile sale. Ucrainenii s-au apărat împotriva dronelor kamikaze Shahed, fabricate în Iran, respingând tipurile de atacuri cu care se confruntă acum Armata americană și aliații săi în Orientul Mijlociu, având în vedere că stocurile de apărare aeriană sunt în scădere.

Ucraina a atacat în weekend nave care transportau arme din Iran către Rusia prin Marea Caspică, demonstrând o nouă capacitate de a ataca o linie de aprovizionare critică pentru Teheran către unul dintre cei mai importanți parteneri militari ai săi - o mișcare care l-ar putea face pe Trump și mai încântat de priceperea militară a Ucrainei.

Editor : Ș.R.