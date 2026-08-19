Fostă prezentatoare de televiziune de dreapta, care a început să lucreze pentru Donald Trump după ce i-a atribuit meritul de a-i fi salvat viaţa, Natalie Harp a devenit un canal principal de comunicare între preşedinte şi lumea exterioară, transmițând mesaje de la aliaţi şi organizând întâlniri, redactând postări pe Truth Social şi purtând cu ea copii tipărite ale articolelor laudative, toate acestea în timp ce se află în imediata apropiere fizică a preşedintelui la orice oră din zi, conform News.ro.

Era octombrie 2023, iar Donald Trump trebuia să se prezinte la un tribunal din New York pentru a-şi apăra interesele în legătură cu cele mai recente probleme juridice. Însă, în timp ce coloana oficială staţiona în faţa reşedinţei sale din Trump Tower, membrii echipei s-au confruntat cu o problemă mai urgentă: nu era loc pentru Harp, asistenta extrem de loială al cărei devotament faţă de Trump o ajutase să se integreze rapid în cercul său apropiat.

A urmat o ceartă zgomotoasă în hol, Harp insistând că Trump i-ar fi cerut personal să participe la şedinţa de judecată, au declarat două surse familiarizate cu situaţia. Refuzată să fie lăsată să urce în maşină, dar hotărâtă să nu rămână în urmă, Harp s-a urcat în portbagajul unui SUV, potrivit celor două surse şi confirmat de o fotografie.

Episodul, care nu a fost relatat până acum, a servit drept o sinteză a rolului pe care Harp şi l-a croit în ultimii ani, ca prezenţă constantă şi extrem de dedicată alături de Trump. Metodele ei i-au iritat pe consilierii de rang înalt şi, uneori, au determinat eforturi de a o exclude din cercul restrâns al preşedintelui, potrivit mai multor surse care au descris această dinamică.

„(Lui Trump) îi place atenţia şi faptul că ea este 100% dedicată şi loială”, a declarat un consilier de la Casa Albă. „Ea nu ezită, nu pune la îndoială nimic”, adaugă acesta.

Relaţia lui Harp cu Trump a fost din nou supusă unei analize atente săptămâna aceasta, după ce senatorul democrat Jon Ossoff a menţionat-o pe nume într-un discurs, devenit între timp viral, în care îl ataca pe Trump. Senatorul din Georgia a criticat faptul că preşedintele „călătoreşte împreună cu Natalie în palatul lor zburător aparent fără apărare, oferit de emirul din Qatar”, o referire la faptul că ea s-a alăturat preşedintelui - alături de un grup foarte restrâns - atunci când acesta s-a îmbarcat în secret într-un avion mai mic pentru a părăsi Turcia din cauza unei ameninţări din partea Iranului, în luna iulie.

Comentariul a stârnit indignarea Casei Albe, care l-a etichetat în repetate rânduri pe Ossoff drept „un puşti de teatru penibil şi efeminat” şi „un ratat de mâna a doua”, precum şi o atenţie debordantă pe internet.

Ascensiunea rapidă a lui Harp în cercul lui Trump s-a remarcat în mare parte datorită intensităţii devotamentului său faţă de preşedinte de când s-a alăturat echipei sale în 2022. Deşi nu deţinea nicio funcţie oficială în cadrul campaniei de realegere a lui Trump, Harp l-a însoţit prin toată ţara, furnizându-i ştiri pozitive, postări pe reţelele sociale şi alte comunicări atât de frecvent, încât aliaţii i-au pus porecla de „imprimantă umană”.

Pentru a ilustra modul în care a devenit indispensabilă pentru Trump, un congresmen republican a remarcat că, deşi ocazional ia legătura direct cu preşedintele, se asigură întotdeauna că Harp este la curent.

„Ea răspunde întotdeauna. Nu ştiu cum reuşeşte să se ocupe de toate”, a spus sursa, adăugând că, pe lângă transmiterea mesajelor către Trump, Harp trimite adesea personal legislatorilor articole sau note în numele preşedintelui.

De când l-a urmat la Casa Albă, au afirmat mai multe surse, Harp este omniprezentă. În înregistrările video cu semnăturile şi evenimentele din Biroul Oval, Harp poate fi adesea zărită într-un colţ al încăperii, zâmbind sau dând din cap în ritmul discursului preşedintelui. Ea face frecvent parte dintr-un cerc restrâns de consilieri aflaţi lângă Trump atunci când acesta se deplasează la mitinguri.

„Natalie este atât de rapidă”, a remarcat Trump în faţa apropiaţilor săi după ce i-a cerut să găsească sau să tipărească ceva pentru el.

Omniprezenţa ei provoacă uneori nemulţumiri în cadrul Casei Albe, în special în rândul unor consilieri ai lui Trump care, uneori, au dorit să se întâlnească în particular cu preşedintele, dar au constatat că şi Harp participă la întâlnire, a declarat una dintre sursele familiarizate cu această dinamică.

Tânăra de 35 de ani este, de asemenea, foarte protectoare faţă de Trump şi le-a spus altora că se subordonează doar lui, iritându-i pe ceilalţi membri ai personalului care lucrează în cadrul lanţului de comandă al Casei Albe, a spus o altă sursă.

Un oficial al Casei Albe a minimizat aceste plângeri, insistând că Harp lucrează bine cu majoritatea colegilor săi, colaborând la elaborarea comunicatelor şi semnalând informaţiile relevante persoanelor potrivite.

Într-o declaraţie făcută marţi, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, i-a luat apărarea lui Harp, descriind-o drept „una dintre cele mai loiale şi mai harnice asistente din echipa preşedintelui Trump”.

Alte persoane apropiate Casei Albe au condamnat menţiunea lui Ossoff referitoare la Harp, susţinând că aceasta conţine insinuări false la adresa unei consiliere care este în mare parte necunoscută alegătorilor şi care nu a făcut nimic pentru a atrage o astfel de atenţie.

O persoană familiarizată cu această chestiune a afirmat că ea şi Trump au o relaţie de tip „tată-fiică”.

Totuşi, chiar şi printre cei care se arată de mult timp circumspecţi faţă de autoritatea neobişnuită a lui Harp în cadrul Aripii de Vest, nu există prea multe aşteptări ca această atenţie recentă asupra rolului ei să-i slăbească poziţia - cu atât mai puţin în faţa lui Trump însuşi.

La începutul acestui an, Trump a stârnit o furtună de critici după ce a postat şi apoi a şters un videoclip rasist care îi înfăţişa pe fostul preşedinte Barack Obama şi pe fosta primă-doamnă Michelle Obama ca nişte maimuţe într-o junglă. Postarea făcută târziu în noapte a stârnit critici din toate spectrele politice, declanşând o serie de ştiri defăimătoare şi forţându-i pe Trump şi pe consilierii săi să se grăbească să-şi organizeze apărarea.

În cercul lui Trump, aliaţii şi consilierii au speculat în particular că Harp era responsabilă de postare, întrucât este unul dintre puţinii consilieri care aveau acces la contul lui Trump de pe Truth Social. Însă au ezitat să o numească, a declarat o sursă. Dacă ar fi făcut-o, se temeau că repercusiunile nu ar fi făcut decât să întărească şi mai mult sprijinul lui Trump pentru Harp.

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Editor : A.M.G.