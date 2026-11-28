În 1948, autoritățile americane din statul Idaho au pus în aplicare unul dintre cele mai neobișnuite experimente de relocare a animalelor sălbatice din istorie. Nu mai puțin de 76 de castori au fost urcați în avioane și lansați cu parașuta deasupra unor regiuni izolate, unde urmau să formeze noi colonii. Deși metoda părea extrem de riscantă, 75 dintre animale au supraviețuit, iar operațiunea a fost considerată un succes.

Povestea, relatată recent de publicația americană Parade și preluată de Yahoo, datează din perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial, când autoritățile din Idaho se confruntau cu o problemă neobișnuită: castorii deveniseră tot mai numeroși în zonele locuite de oameni.

În regiunea McCall, din apropierea lacului Payette, dezvoltarea localităților provoca tot mai multe conflicte între oameni și animale. Castorii construiau baraje, doborau copaci și inundau uneori terenuri, grădini și instalații de irigații.

În loc să elimine animalele, Departamentul pentru Pește și Vânat din Idaho a decis să le mute într-o regiune sălbatică, unde acestea puteau contribui la refacerea ecosistemului.

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De ce au decis americanii să arunce castorii din avioane

Inițial, autoritățile au încercat transportarea castorilor cu automobile, cai și catâri. Metodele s-au dovedit însă costisitoare, lente și periculoase pentru animale.

Drumurile lipseau în mare parte din zonele montane, iar călătoriile lungi provocau stres și supraîncălzire castorilor. În plus, caii și catârii reacționau imprevizibil atunci când transportau animalele.

Elmo W. Heter, un angajat al departamentului responsabil de fauna sălbatică, a venit cu o soluție neobișnuită: transportarea castorilor cu avionul și lansarea lor cu parașute rămase din timpul războiului.

Pentru operațiune au fost construite cutii speciale din lemn, suficient de rezistente pentru a menține animalele în interior în timpul zborului, dar proiectate să se deschidă automat la contactul cu solul.

Astfel, castorii puteau ieși din cutii imediat după aterizare, fără intervenția oamenilor.

Geronimo, castorul folosit pentru testarea parașutelor

Înaintea operațiunii propriu-zise, cercetătorii au efectuat mai multe teste pentru a verifica siguranța sistemului.

Principalul participant a fost un castor mascul, botezat Geronimo, care a fost lansat de mai multe ori cu parașuta pentru a verifica funcționarea cutiilor și înălțimea optimă de lansare.

Potrivit documentelor vremii, înălțimea ideală era cuprinsă între aproximativ 150 și 244 de metri. Aceasta permitea deschiderea completă a parașutei și oferea suficientă precizie pentru aterizarea în zonele stabilite.

Geronimo a supraviețuit tuturor testelor. Elmo Heter a relatat ulterior că animalul ajunsese să intre singur în cutie atunci când membrii echipei se apropiau pentru a-l recupera.

După încheierea experimentelor, Geronimo a fost inclus în operațiunea de relocare, alături de trei femele tinere.

76 de castori lansați cu parașuta. Un singur animal a murit

Operațiunea a început pe 14 august 1948, când primele cutii au fost încărcate într-un avion bimotor.

În zilele următoare, 76 de castori au fost transportați și lansați cu parașuta deasupra regiunii Chamberlain Basin, o zonă izolată din centrul statului Idaho.

Rezultatul a fost neașteptat de bun: 75 dintre cele 76 de animale au supraviețuit.

Singurul castor care a murit a reușit să iasă parțial din cutie în timpul coborârii. Animalul a ajuns pe partea exterioară a containerului, dar a căzut de la aproximativ 23 de metri deasupra solului.

Rata de supraviețuire a operațiunii a fost de aproximativ 98,7%.

Costurile au fost, de asemenea, reduse. Potrivit relatărilor istorice, fiecare castor a fost transportat pentru aproximativ șapte dolari, iar o parte dintre parașute au fost recuperate și reutilizate.

Ce s-a întâmplat cu animalele după aterizare

În săptămânile și lunile următoare, autoritățile au constatat că animalele se adaptaseră noului habitat.

Castorii au început să construiască baraje, să amenajeze adăposturi și să formeze colonii, contribuind la dezvoltarea zonelor umede din regiune.

Prezența lor a avut un rol important în ecosistem, deoarece barajele construite de castori contribuie la păstrarea apei, reducerea eroziunii și crearea unor habitate pentru pești, păsări și alte animale.

Deși experimentul a fost considerat un succes, metoda nu a devenit o practică obișnuită. În prezent, pentru relocarea animalelor în regiuni greu accesibile sunt preferate alte soluții, inclusiv transportul cu elicopterul.

Imaginile experimentului, descoperite după mai bine de șase decenii

Povestea a revenit în atenția publicului în 2015, după descoperirea unor înregistrări video realizate de autoritățile din Idaho în perioada operațiunii.

Filmul, intitulat Fur for the Future, fusese păstrat în arhivele statului, dar nu mai fusese identificat timp de decenii.

După restaurare și digitalizare, imaginile au fost publicate pe internet și au devenit virale, prezentând momentul în care cutiile cu castori erau lansate din avioane și coborau cu parașutele către sol.

La aproape opt decenii de la experiment, operațiunea din Idaho rămâne unul dintre cele mai neobișnuite exemple de intervenție a oamenilor pentru protejarea și relocarea animalelor sălbatice.

Editor : Sebastian Eduard