În Congresul SUA s-a inițiat o procedură de demitere împotriva ministrului de război Pete Hegseth

O procedură de demitere a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a fost inițiată luni, 9 noiembrie, în Congresul Statelor Unite. Demersul aparține congresmanului republican Thomas Massie, un critic al președintelui Donald Trump, și are legătură cu modul în care șeful Pentagonului a gestionat războiul cu Iranul. Camera Reprezentanților ar putea vota asupra procedurii chiar miercuri, relatează publicația germană FOCUS.

Congresmanul republican Thomas Massie a prezentat luni, la Washington, capetele de acuzare împotriva lui Pete Hegseth, declanșând astfel procedura de demitere a acestuia.

Inițiativa vine într-un moment dificil pentru administrația președintelui Donald Trump, după înfrângerea severă suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului.

Guvernul american se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza modului în care a gestionat războiul cu Iranul.

Massie, care s-a distanțat de Trump înaintea alegerilor, depusese încă din septembrie o solicitare privind demiterea secretarului Apărării.

Camera Reprezentanților ar putea vota miercuri demiterea lui Pete Hegseth

Potrivit FOCUS, Camera Reprezentanților ar putea supune la vot procedura de demitere chiar miercuri, 11 noiembrie.

Demersul ar putea beneficia inclusiv de sprijinul unor congresmani republicani, pe lângă cel al democraților.

Republicanul French Hill nu a exclus posibilitatea de a vota în favoarea demiterii lui Hegseth.

Într-o declarație acordată postului american CBS, acesta a precizat că dorește să urmărească dezbaterea pentru a decide dacă există suficiente motive care să justifice procedura.

Chiar dacă demiterea ar fi aprobată în Camera Reprezentanților cu voturile democraților și ale unor republicani, îndepărtarea efectivă a lui Hegseth din funcție ar rămâne dificilă.

Pentru ca secretarul Apărării să fie înlăturat, este necesară o majoritate de două treimi în Senatul Statelor Unite.

Pete Hegseth susține că nu este îngrijorat de procedura de demitere

Secretarul american al Apărării a anunțat deja organizarea unei conferințe de presă pentru marți, 10 noiembrie, la ora 14:00, ora Europei Centrale, respectiv 15:00, ora României.

Hegseth a precizat că printre subiectele abordate se va afla și procedura de demitere inițiată împotriva sa.

Întrebat de jurnaliști dacă beneficiază de sprijinul unui număr suficient de republicani pentru a bloca demersul, oficialul american a răspuns că nu este preocupat de acest lucru.

„Nu ne facem griji în această privință”, a declarat Hegseth.

Deși procedura a fost inițiată oficial, rezultatul rămâne incert, având în vedere pragul de două treimi necesar în Senat pentru înlăturarea sa din funcție.

Editor : Sebastian Eduard