În interiorul închisorii din New York unde se află Nicolas Maduro: „Judecătorii acordă pedepse reduse pe baza condițiilor de detenție”

Data publicării:
Maduro with Is Wife Arrive at New York Heliport - NYC
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
După ce forțele militare americane i-au arestat pe Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, în Caracas, în timpul unei operațiuni controversate desfășurate înainte de răsărit, cei doi au fost în cele din urmă duși într-una dintre cele mai infame închisori din SUA: centrul de detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, relatează The Guardian.

Președintele venezuelean destituit și Flores vor fi aproape sigur închiși în centrul de detenție Metropolitan (MDC) până la procesul federal pentru acuzații legate de droguri și arme – alăturându-se astfel unui grup celebru din care fac parte Sean „Diddy” Combs, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried și baronul drogurilor mexican „El Chapo”, ca membri actuali sau foști, notează sursa citată.

Închisoarea, situată în cartierul Sunset Park din Brooklyn, găzduiește deținuți cu dosare în curs la tribunalul districtual al Statelor Unite pentru districtul estic al New Yorkului, precum și deținuți care execută pedepse scurte.

Numele notabile menționate mai sus se numără printre numeroșii inculpați de profil înalt care au poposit în acest penitenciar în ultimii ani. Luigi Mangione, care se confruntă cu acuzații federale și statale pentru uciderea directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson, este în prezent încarcerat acolo.

Alți deținuți cunoscuți includ cântărețul Fetty Wap, reverendul Al Sharpton (care a ispășit o pedeapsă de 90 de zile în 2001), starul R&B R Kelly, „Pharma Bro” Martin Shkreli și liderul cultului Nxivm, Keith Raniere, și membra Allison Mack. Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, găsit vinovat de trafic de cocaină, a fost deținut acolo. Donald Trump l-a grațiat în decembrie.

Avocații apărării care reprezintă atât deținuți celebri, cât și mai puțin cunoscuți, s-au plâns în repetate rânduri de condițiile nesigure și inumane din MDC.

„Situația este inacceptabilă”

De exemplu, după arestarea lui Combs în septembrie 2024 sub acuzația de trafic sexual, avocații magnatului hip-hop căzut în dizgrație, Marc Agnifilo și Teny Geragos, au invocat violența din MDC în pledoaria lor pentru eliberarea pe cauțiune. Avocații au afirmat într-o scrisoare că un deținut a fost ucis la MDC în vara anului 2024 și au menționat că cel puțin patru deținuți s-au sinucis acolo în ultimii trei ani. De asemenea, au făcut referire la exemple din alte cazuri în care era descrisă „contaminarea alimentelor și condițiile fizice periculoase”, invocând alte ocazii în care MDC a fost considerat „murdar”, „plină cu droguri” și plin de violență.

Judecătorii federali au refuzat chiar să trimită acolo inculpații despre care au constatat că nu reprezintă un pericol pentru ceilalți.

Judecătorul federal din Manhattan, Jesse Furman, a declarat într-o hotărâre din ianuarie 2024 că nu va trimite un bărbat – despre care a menționat că a respectat condițiile de eliberare pe cauțiune – la MDC înainte de pronunțarea sentinței pentru distribuire de fentanil, din cauza condițiilor de acolo.

Maxwell, care în 2021 a fost găsită vinovată de complicitate la abuzurile sexuale comise de fostul ei partener Jeffrey Epstein asupra unor adolescente, a solicitat eliberarea pe cauțiune în timpul detenției sale la MDC, invocând condiții inumane. Ea a declarat că gardienii închisorii aprindeau luminile în celula ei la fiecare 15 minute pentru a se asigura că era în viață. (Epstein s-a sinucis în 2019 în închisoarea federală din Manhattan, care acum este închisă.)

O pană de curent la MDC în iarna anului 2019 a lăsat deținuții fără căldură timp de o săptămână întreagă, în timp ce un vortex polar lovea New York-ul cu temperaturi sub zero grade. Inculpații au susținut adesea că „izolarea aproape perpetuă” nu mai putea fi explicată prin restricțiile impuse de Covid-19, a afirmat Furman în decizia sa.

„S-a ajuns în punctul în care judecătorii din acest district și din districtul estic au început să acorde în mod obișnuit pedepse reduse inculpaților pe baza condițiilor de detenție din MDC”, a scris Furman. „Procurorii nici măcar nu mai contestă, cu atât mai puțin să conteste faptul că situația este inacceptabilă.”

MDC, care găzduiește 1.336 de deținuți potrivit Biroului Federal al Închisorilor, se confruntă cu supraaglomerarea și lipsa de personal. După închiderea centrului de corecție Metropolitan din Manhattan în 2021, MDC a fost printre instituțiile care au preluat deținuții de acolo.

Condițiile s-au îmbunătățit, susține Biroul Federal al Închisorilor

Judecătoarea Colleen McMahon de la Curtea Federală din Manhattan a declarat chiar în 2021 că atât centrul de corecție Metropolitan, cât și centrul de detenție Metropolitan erau „conduse de idioți”, potrivit New York Post. La aceste instituții, oficialii au neglijat să „facă ceva semnificativ” pentru a remedia condițiile. Gardienii de la aceste închisori, a spus McMahon, „se schimbă în mod repetat, nepermițându-și să rămână mai mult de câteva luni sau chiar un an”.

Conform Biroului Federal al Închisorilor, condițiile de la MDC s-au îmbunătățit. „Din ianuarie 2024, s-a înregistrat o scădere substanțială a violenței, s-au impus limite asupra timpului petrecut de deținuți în afara celulelor și s-au înregistrat tentative de introducere de contrabandă la MDC Brooklyn”, au declarat oficialii BOP într-o fișă informativă recentă.

„Pe scurt, MDC Brooklyn este un loc sigur pentru deținuți și personal”, au afirmat ei. Personalul MDC s-a îmbunătățit, 87% din posturi fiind ocupate, iar numărul deținuților a scăzut din ianuarie 2024, au declarat oficialii.

Maduro și Flores au comparut luni în fața curții federale din Manhattan, după transferul lor la MDC, și amândoi au pledat nevinovați. El a adoptat o atitudine sfidătoare, similară cu cea a adversarului său, Trump, numindu-se chiar „prizonier de război”.

Dar prezența lui Maduro și Flores în sala de judecată a scos în evidență faptul că ei nu mai erau lideri care se bucurau de puterea pe care o conferă conducerea unor națiuni chiar și aflate în dificultate – acum erau deținuți care așteptau procesul.

Maduro era îmbrăcat în uniformă de închisoare – pantaloni kaki și cămașă albastră și portocalie – iar Flores purta haine în culori similare. Flores avea bandaje pe față, despre care avocatul ei a spus că acopereau leziuni suferite în timpul capturării cuplului.

Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China

Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane

