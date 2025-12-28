Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică „bună și foarte productivă” cu Vladimir Putin. Informația vine în contextul în care liderul american urmează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago.

„Tocmai am avut o conversație telefonică bună și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei înainte de întâlnirea mea, la ora 13:00 astăzi (n.red - ora 20, ora României), cu președintele Zelenski al Ucrainei.”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Conform liderului american, întâlnirea cu președintele ucrainean va avea loc în sala de mese principală a Mar-a-Lago, adăugând: „Presa este invitată”.

Amintim că, înainte de reuniunea crucială din SUA, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a susținut că Uniunea Europeană este „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina. Într-un interviu acordat agenției de presă ruse de stat TASS, Lavrov a afirmat că UE „nu ascunde faptul că se pregătește să lupte cu Rusia pe câmpul de luptă”.

„Vedem că regimul lui Zelenski și curatorii săi europeni nu sunt pregătiți să se angajeze în discuții constructive”, a spus el, adăugând că Kremlinul „apreciază eforturile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și ale echipei sale de a ajunge la un acord de pace”.

De asemenea, astăzi, 28 decembrie, liderul ucrainean a anunțat că a purtat o conversație telefonică „detaliată” cu prim-ministrul britanic Keir Starmer.

„Am discutat despre pregătirile pentru întâlnirea cu președintele Trump, precum și despre toate contactele noastre cu partenerii europeni”, a scris președintele ucrainean pe X, menționând că apreciază foarte mult sprijinul acordat de Regatul Unit.

„L-am informat despre situația de pe linia frontului și despre consecințele atacurilor rusești.”

Editor : A.M.G.