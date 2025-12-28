Live TV

Video Înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin: „Conversație foarte productivă”

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică „bună și foarte productivă” cu Vladimir Putin. Informația vine în contextul în care liderul american urmează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago.

„Tocmai am avut o conversație telefonică bună și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei înainte de întâlnirea mea, la ora 13:00 astăzi (n.red - ora 20, ora României), cu președintele Zelenski al Ucrainei.”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Conform liderului american, întâlnirea cu președintele ucrainean va avea loc în sala de mese principală a Mar-a-Lago, adăugând: „Presa este invitată”.

Amintim că, înainte de reuniunea crucială din SUA, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a susținut că Uniunea Europeană este „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina.  Într-un interviu acordat agenției de presă ruse de stat TASS, Lavrov a afirmat că UE „nu ascunde faptul că se pregătește să lupte cu Rusia pe câmpul de luptă”. 

„Vedem că regimul lui Zelenski și curatorii săi europeni nu sunt pregătiți să se angajeze în discuții constructive”, a spus el, adăugând că Kremlinul „apreciază eforturile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și ale echipei sale de a ajunge la un acord de pace”.

De asemenea, astăzi, 28 decembrie, liderul ucrainean a anunțat că a purtat o conversație telefonică „detaliată” cu prim-ministrul britanic Keir Starmer. 

„Am discutat despre pregătirile pentru întâlnirea cu președintele Trump, precum și despre toate contactele noastre cu partenerii europeni”, a scris președintele ucrainean pe X, menționând că apreciază foarte mult sprijinul acordat de Regatul Unit. 

„L-am informat despre situația de pe linia frontului și despre consecințele atacurilor rusești.”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Kim Jong Un
5
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul...
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Armistițiu Rusia - Ucraina la centrala Zaporojie pentru repararea liniilor electrice: Eforturi de prevenire a unui accident nuclear
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace. Volodimir Zelenski și Donald Trump vor vorbi cu liderii europeni
Trump Zelenski
Zelenski și Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace (Reuters)
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Viitorul războiului se decide, astăzi, în SUA. Când se întâlnesc Zelenski și Trump și care sunt cele mai importante puncte discutate
Masoud Pezeshkian
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian spune că ţara sa este „în război total” cu SUA, Israel şi Europa
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa...
ccr curtea constitutionala
Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile...
Ultimele știri
„Bătălia Sexelor” a avut loc în Dubai. Aryna Sabalenka, confruntare cu Nick Kyrgios
Turiști blocați în Refugiul Călțun. Operațiunea de evacuare, planificată pentru luni: Am fi pus în pericol salvatorii
Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede”. Suma uriașă investită în acest proiect
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
România, înghițătă de VISCOL! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic...
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de...
Adevărul
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar...
Playtech
Contor vs. contoar: care este forma corectă, potrivit DEX
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...