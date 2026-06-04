„Înainte erau «paraziți», acum sunt «aliens»”. Reacția dură a celebrului actor Richard Gere împotriva unei politici din SUA

Vedeta de la Hollywood Richard Gere a declarat joi că îi este „ruşine” cu politica de imigraţie a Statelor Unite, afirmaţie făcută cu prilejul lansării la Berlin, împreună cu un ministru german, a unei iniţiative dedicate schimbării mentalităţilor în acest domeniu.

„Toată lumea este un imigrant, un refugiat sau un migrant”, a declarat actorul în vârstă de 76 de ani cu prilejul inaugurării unui parteneriat între fundaţia pe care a înfiinţat-o şi Hertie School, o universitate dedicată politicilor publice.

„Vorbim frecvent despre migranţi, despre refugiaţi ca şi cum ar fi diferiţi de noi. Ca şi cum ar aparţine unei alte categorii de fiinţe umane”, a adăugat Gere, citat de AFP și Agerpres.

„Guvernul american îi califică drept 'alines'”, a continuat el. „Înainte erau nişte paraziţi, acum sunt 'aliens' (cuvânt englezesc care are şi înţelesul de 'străin', dar care a căpătat o conotaţie peiorativă în Statele Unite). Mi-e foarte ruşine şi vreau să ştiţi asta”.

Actorul a prezentat un proiect comun cu Hertie School, care vizează încurajarea unei abordări pozitive a migraţiei, în special cea provenită din Africa, a explicat instituţia într-un comunicat.

„Iniţiativa comună despre migraţie” îşi propune să promoveze măsuri ghidate mai degrabă de „oportunităţi” decât de „ostilitate”.

„Migraţia este deseori abordată prin prisma statisticilor, politicilor frontaliere, cotelor, campaniilor electorale (...) rasismului”, a declarat actorul din Pretty Woman.

Discursul privind imigraţia „este din ce în ce mai ostil şi mai polarizat, ceea ce face căutarea unor soluţii durabile să fie dificilă”, a declarat la rândul său ministrul german al Dezvoltării, Reem Alabali-Radovan.

Refugiaţii şi migranţii „sunt deseori trataţi ca nişte obiecte şi nu ca subiecte în astfel de dezbateri”, a adăugat ministrul social-democrat.

Marţi la Oslo, cu prilejul unei ceremonii de premiere, Richard Gere a spus despre preşedintele american Donald Trump că este „un maniac” care a „distrus aproape tot ceea ce era bun” în Statele Unite.

Actorul, angajat de mai multe decenii în acţiuni umanitare, a finanţat programe de susţinere a refugiaţilor, a sănătăţii publice, a educaţiei şi al ajutorului de urgenţă, precum şi în domeniul culturii, în special în sânul comunităţilor tibetane.

Editor : A.P.