Înalți oficiali ai armatei SUA, supuși testelor poligraf după scurgerile de informații sensibile privind stocurile de arme

Unii dintre cei mai înalți oficiali ai armatei americane au fost supuși unor teste cu poligraful în cadrul unei anchete ample privind scurgerile de informații, după ce în mass-media au apărut detalii clasificate extrem de sensibile despre stocurile naționale de arme sofisticate, au declarat pentru CBS News oficiali americani informați cu privire la această chestiune.

Președintele american Donald Trump era furios din cauza scurgerilor de informații, potrivit a trei dintre surse, care au vorbit sub condiția anonimatului. Un număr foarte restrâns de persoane avea acces la detaliile clasificate privind munițiile, iar una dintre surse a afirmat că existau îngrijorări cu privire la posibilitatea ca cineva să acționeze ca agent al serviciilor de informații străine.

Testele cu poligraful fac adesea parte din programul de rutină al înalților oficiali militari și civili, însă numărul foarte mare de persoane chemate să se supună testării în acest caz a fost extrem de rar, au declarat oficialii.

La începutul acestei veri, câteva zeci de persoane au fost supuse acestor teste, printre care și unii oficiali ai Comandamentului Central al SUA, precum și alți comandanți de operațiuni de luptă.

Întrebările din cadrul testului poligraf au abordat în detaliu diverse aspecte legate de securitatea națională. Niciunul dintre oficiali nu a picat testul menit să stabilească dacă aceștia au divulgat informații către mass-media, au afirmat două dintre surse.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat vineri seara într-o declarație adresată CBS News: „Departamentul nu comentează chestiunile interne legate de personal sau de anchete, dar tratează cu maximă seriozitate toate scurgerile de informații clasificate privind securitatea națională și le investighează corespunzător. Protejarea informațiilor clasificate este esențială pentru asigurarea securității Statelor Unite și a trupelor noastre dislocate în întreaga lume”.

Nu toți ofițerii militari de rang înalt au participat la testare. De exemplu, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, nu a fost supus testului cu poligraful, a declarat un înalt oficial al Pentagonului.

Publicația The New York Times a fost prima care a relatat despre testele cu poligraful.

La câteva săptămâni de la izbucnirea războiului cu Iranul, CBS News și alte agenții de știri au difuzat informații privind ritmul rapid în care SUA consumau unele dintre cele mai avansate muniții cu număr limitat de bucăți.

În luna iulie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul și Departamentul Justiției au înființat un grup operativ comun pentru a identifica și a urmări penal persoanele suspectate că au divulgat presei informații guvernamentale sensibile, extinzând în mod semnificativ o inițiativă care începuse chiar în cadrul propriului său birou.

Hegseth a acordat Biroului Consilierului Juridic al Pentagonului, condus de Earl Matthews, autoritate extinsă pentru a solicita informații, documente și asistență în cadrul anchetei privind scurgerile de informații. Funcționarii și personalul Pentagonului au primit instrucțiuni să acorde prioritate acestor solicitări și să răspundă în termen de două zile.

„Atunci când are loc astăzi o scurgere de informații din cadrul departamentului, este esențial să furnizăm Departamentului Justiției și altor parteneri din cadrul forțelor de ordine federale — inclusiv FBI-ului — informații utile cât mai repede posibil”, a declarat Hegseth cu ocazia anunțării înființării grupului de lucru.

El a adăugat: „Informațiile divulgate pun vieți în pericol”.

Măsura a fost luată la câteva zile după ce Departamentul de Justiție a emis citații pentru mai mulți reporteri ai New York Times în legătură cu articolele lor privind deficiențele de securitate de la bordul noului avion Air Force One al lui Trump, donat de Qatar.

Ulterior, Departamentul Justiției și-a retras citațiile pentru depunerea mărturiei în fața marelui juriu și pentru înregistrările telefonice. Decizia a venit în urma unei ședințe de judecată controversate, în cadrul căreia un judecător federal de district i-a interogat aspru pe procurorii federali cu privire la motivul pentru care au emis citațiile înainte de a întreprinde alte măsuri de anchetă, potrivit unor reportaje anterioare ale CBS News.

Testele cu poligraful nu sunt ceva neobișnuit în cazul funcționarilor publici care au permisiunea de a consulta dosare strict secrete sau „programe cu acces special”, care impun controale și mai stricte asupra informațiilor sensibile privind securitatea națională. Testele se efectuează la fiecare câțiva ani pentru a recertifica autorizația de acces a unei persoane.

Amploarea testelor efectuate în această vară sugerează că este vorba de o anchetă, au declarat oficiali din domeniul securității naționale pentru CBS News. FBI-ul nu a fost implicat în aceste teste cu poligraful, au afirmat mai multe persoane care dețin informații directe despre acest subiect.

Armata dispune de proprii anchetatori.

Secretarii apărării au competența de a dispune efectuarea unor anchete de contrainformații care pot include teste cu poligraful, însă legislația federală și reglementările Pentagonului impun, de asemenea, restricții privind circumstanțele în care se pot utiliza poligraful și prevăd garanții procedurale. În aceste circumstanțe, persoana supusă testului trebuie să-și dea consimțământul sau să solicite efectuarea acestuia.

Aceasta include situațiile în care anchetatorii încearcă să clarifice informații grave descoperite în cadrul unei anchete de securitate sau când o persoană dorește să se disculpe de acuzațiile sau probele care au ieșit la iveală în timpul unei anchete.

Conform legislației federale, secretarul Apărării are obligația de a se asigura că testele cu poligraful sunt utilizate într-un mod „responsabil și eficient” în cadrul Departamentului Apărării și, de asemenea, are obligația de a furniza informații organismelor parlamentare cu privire la utilizarea poligrafului.

Pentru Hegseth, această ultimă inițiativă nu este prima dată când apelează la poligraf, pe fondul îngrijorărilor legate de scurgerile de informații din interiorul Pentagonului.

În urma demiterii generalului C.Q. Brown, fostul președinte al Comitetului Șefilor de Stat Major, Hegseth ar fi fost furios anul trecut după ce detalii despre o ședință informativă secretă privind China, organizată pentru Elon Musk la Pentagon, au ajuns în presă, potrivit The Wall Street Journal.

WSJ a relatat că Hegseth a țipat la amiralul Christopher Grady, pe atunci președinte interimar al Comitetului Șefilor de Stat Major, și i-a cerut dovezi că nu el era sursa scurgerii de informații privind briefingul din 21 martie 2025. Citând două persoane anonime care cunoșteau detaliile discuției, sursa menționată anterior a precizat că Hegseth i-a strigat lui Grady: „O să te conectez la un afurisit de poligraf!”.

Potrivit WSJ, Grady nu a fost niciodată supus unui test cu poligraful, așa cum Hegseth i-a acuzat pe alții că au divulgat informații, printre care și generalul-locotenent Doug Sims, care a ocupat funcția de director al Statului Major Interarme și care a fost, la rândul său, amenințat cu un test cu poligraful.

Hegseth a decis să nu-l promoveze pe Sims la gradul de general de patru stele, a relatat The Times. Acesta s-a pensionat în septembrie anul trecut.

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Editor : A.M.G.