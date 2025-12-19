Armata SUA a efectuat, joi, atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 5 persoane, potrivit Comandamentului Sud al SUA, transmite NBC News. Cel puţin 104 persoane au fost ucise până acum în atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, iar atacul de joi este al treilea din această săptămână.

„Pe 18 decembrie, la ordinul lui @SecWarPete Hegseth, Forţa Operativă Comună Southern Spear a efectuat atacuri letale asupra a două nave operate de organizaţii teroriste desemnate în apele internaţionale”, a scris SOUTHCOM pe X, adăugând că niciun membru al armatei americane nu a fost rănit în atacuri.

Luni, SUA au ucis 8 persoane în atacuri asupra a trei nave suspectate de trafic de droguri în estul Pacificului, iar miercuri, SUA au ucis 4 persoane într-un atac asupra unei singure nave.

Atacurile asupra navelor suspectate de trafic de droguri fac parte dintr-o campanie în curs, denumită Operaţiunea Southern Spear, despre care administraţia Trump a declarat că are ca scop reducerea traficului de narcotice.

SUA şi-au intensificat acţiunile militare în America de Sud în ultimele luni, concentrându-se pe Venezuela, o naţiune pe care preşedintele Donald Trump a acuzat-o că fură „petrol, terenuri şi alte bunuri” ale SUA.

Administraţia a mutat mii de soldaţi şi un grup de atac al portavioanelor în Caraibe, iar marţi Trump a ordonat „blocarea totală şi completă” a petrolierelor sancţionate care sosesc şi pleacă din Venezuela.

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro i-a răspuns miercuri lui Trump, acuzând SUA că urmăresc schimbarea regimului şi preluarea controlului asupra teritoriului şi resurselor Venezuelei.

„Este pur şi simplu o pretenţie belicoasă şi colonialistă, şi am spus-o de atâtea ori, iar acum toată lumea vede adevărul. Adevărul a fost dezvăluit”, a declarat Maduro la Caracas.

Editor : C.A.