Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, își părăsește brusc postul

Generatorul Christopher Donahue, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul în 2021, a demisionat în mod neașteptat din funcția de comandant al Armatei pentru Europa și Africa și comandant al Comandamentului Terestru Aliat al NATO, după 18 luni, scrie NBC News.

Comandantul forțelor armatei în Europa și Africa își părăsește în mod neașteptat postul după doar 18 luni în funcție, a confirmat armata americană.

Generalul Christopher Donahue, comandant al Armatei SUA pentru Europa și Africa și comandant al Comandamentului Terestru Aliat al NATO, va renunța la comandă pe 2 iulie, potrivit unui comunicat al armatei, furnizat Associated Press, relatează NBC News.

Donaheu este cel mai recent dintr-o serie de peste 20 de lideri militari de top care fie se pensionează, fie își părăsesc funcțiile anticipat sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, care a depus eforturi pentru a subția rândurile șefilor militari cu sloganul „mai puțini generali, mai mulți soldați”, mai arată sursa citată.

Adjunctul lui Donahue, generalul-maior Christopher Norrie, își va îndeplini atribuțiile între timp, se adaugă în comunicat.

Cine este Chris Donahue

Generalul Christopher Donahue, commandantul Diviziei 82 Aeropurtate, ultimul militar american care a părăsit Kabulul în timpul retragerii internaționale din Afganistan. Foto: Profimedia

Absolvent al Universității West Point și comandant de operațiuni speciale de carieră, Donahue a comandat unități Delta Force în Irak și Afganistan înainte de a conduce Divizia 82 Aeropurtată din iulie 2020 până în martie 2022.

În acea perioadă, el a supravegheat securitatea de la Aeroportul Internațional Hamid Karzai în timpul retragerii haotice a SUA din țară în 2021.

Pe 30 august 2021, Donahue a devenit ultimul soldat american care a părăsit țara după aproape 20 de ani de război declanșat de atacurile din 11 septembrie 2001. Momentul a fost documentat într-o fotografie emblematică, realizată prin ochelari de vedere nocturnă, care îl arăta pe general îmbarcându-se în ultimul avion de marfă C-17 care părăsea țara.

Pete Hegseth și președintele Donald Trump au făcut din retragerea haotică din Afganistan - o operațiune declanșată de un tratat negociat cu talibanii de administrația Trump în primul său mandat - un adevărat sac de box politic și subiectul unei noi revizuiri a Pentagonului, mai scrie NBC News.

În luna mai a anului trecut, Hegseth a ordonat o nouă examinare a retragerii, în ciuda faptului că existaseră deja multiple revizuiri ale operațiunii de către Pentagon, Comandamentul Central al SUA, Departamentul de Stat și Congres, care au implicat sute de interviuri și studii de videoclipuri, fotografii și alte filmări și date. Nu este clar ce informații specifice caută noua recenzie.

Cu toate acestea, rolul de lider al lui Donahue în timpul evacuării a atras laude bipartizane. În cadrul Armatei, el a fost perceput pe scară largă ca un ofițer superior care ar fi putut conduce forțele armate sau ar fi putut fi ales președinte al Statului Major Interarme.

Pentagonul nu comentează

Un oficial al Armatei, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre discuții sensibile, a declarat pentru Associated Press că plecarea lui Donahue are loc în contextul în care Armata discută retrogradarea comenzii Armatei SUA pentru Europa și Africa de la un comandament cu patru stele la unul cu trei stele.

Această mișcare ar veni pe fondul criticilor continue din partea lui Hegseth la adresa aliaților europeni.

Săptămâna trecută, Hegseth le-a spus aliaților NATO că va efectua o revizuire de șase luni a Pentagonului asupra forțelor americane din Europa, care este „concepută pentru a se asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către conducerea Europei, preluând responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”.

„Este o revizuire în care unele țări vor eșua, iar altele vor trece cu brio”, a adăugat el.

Pentagonul nu a comentat imediat vestea plecării lui Donahue, care a fost relatată pentru prima dată de publicația The Atlantic.

Editor : B.P.