Incendiu într-un bloc din New York: cel puțin 12 morți

Cel puțin 12 persoane, între care un copil de un an, au murit într-un incendiu care a izbucnit joi seara într-un bloc de locuințe din cartierul Bronx, din New York. Mai multe persoane sunt rănite, patru dintre acestea fiind în stare critică. Este cel mai grav incendiu din oraș din ultimii 25 de ani, scrie New York Times.

Clădirea se află pe Prospect Avenue, în apropiere de Universitatea Fordham și de grădina zoologică Bronx.

Peste 160 de pompieri au fost trimiși la fața locului, iar în prezent incendiul este sub control.

Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat că va fi improvizat un adăpost pentru sinistrați într-o școală din apropiere, în condițiile în care vremea este deosebit de geroasă și bate vântul.

Clădirea, care avea cinci etaje și peste 20 de apartamente, a fost construită cu mai bine de un secol în urmă.

Alarma de incendiu a sunat în jurul orei locale 19:00, iar pompierii au sosit în trei minute, însă în ciuda întăririlor primite, nu toți oamenii au putut fi salvați. Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului, dar locatarii care au scăpat spun că fumul pe casa scărilor era foarte dens.

Cel mai grav incendiu din New York a avut loc în 1990, când 87 de oameni au murit în clubul social Happy Land.