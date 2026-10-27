Încercare fără precedent a administraţiei Trump: Curtea de apel respinge anularea a 20.000 de voturi din California

O curte federală de apel a respins luni încercarea fără precedent a administraţiei Trump de a obliga statul California să anuleze voturile a 20.000 de persoane despre care susţine că ar putea fi persoane fără cetăţenie, relatează CNN și News.ro.

Acţiunea în justiţie intentată de Departamentul Justiţiei în California, depusă la începutul acestei luni, face parte din eforturile sale tot mai intense de a implica guvernul federal în modul în care statele îşi organizează alegerile.



Un complet format din trei judecători ai Curţii de Apel a celui de-al 9-lea Circuit al SUA a emis o hotărâre cu 2 voturi la 1, respingând recursul de urgenţă al Departamentului Justiţiei, în urma dezbaterilor dintr-o şedinţă de urgenţă neobişnuită, desfăşurată duminică prin Zoom.



Judecătorul Mark Bennett, numit de Trump, şi judecătorul Gabriel Sanchez, numit de Biden, au hotărât că instanţa de apel nu avea competenţa de a se pronunţa asupra acţiunii Departamentului Justiţiei înainte ca instanţa districtuală să se fi pronunţat asupra chestiunii.



„Situaţia de urgenţă invocată de Statele Unite este, cel puţin parţial, una creată de ele însele”, a scris majoritatea, referindu-se la argumentele Departamentului Justiţiei privind motivele pentru care curtea de apel ar putea interveni acum. „Cel puţin o parte din întârzierea de faţă se datorează propriilor întârzieri ale Statelor Unite în depunerea acţiunii în justiţie, în conştientizarea faptului că legea statului California în vigoare reglementează eliberarea şi procesarea buletinelor de vot, în recunoaşterea faptului că California are milioane de alegători înregistraţi şi procesează buletinele de vot conform unui program adaptat la această amploare, precum şi în comunicarea către instanţă a măsurii reparatorii dorite.”



Un al treilea judecător din complet, judecătorul Patrick Bumatay, numit de Trump, a exprimat o opinie separată.



Decizia trimite cazul înapoi la Curtea Districtuală a SUA din California, unde este programată o audiere marţi, la ora 16:00 ET.



Departamentul Justiţiei a intentat un proces la începutul acestei luni, încercând să împiedice autorităţile din California să numere peste 20.000 de buletine de vot prin corespondenţă asociate cu persoane despre care guvernul federal susţine că sunt, probabil, persoane fără cetăţenie americană. Departamentul Justiţiei a făcut apel la Curtea de Apel a celui de-al 9-lea Circuit după ce judecătorul tribunalului districtual nu a emis o hotărâre săptămâna trecută, înaintea audierii de marţi.

Editor : A.P.