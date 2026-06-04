Un veteran al armatei americane a fost ucis de poliţie miercuri, după ce a luat ostatici 10 persoane în clădirea unei bănci din California şi a ataşat explozibili unor dintre captivi, au anunţat autorităţile, notează Sky News.

Luarea de ostatici, care a durat 15 ore, a început marţi, în jurul prânzului, când Anthony Searles-Harris, 41 de ani, a intrat cu explozibili într-o clădire în care se află birouri ale Chase Bank la Bakersfield, la aproximativ două ore de mers cu maşina la nord de Los Angeles.



Înregistrat ca infractor sexual, cu antecedente de violenţă, fostul soldat s-a baricadat cu 10 persoane la etajul al doilea al acestei clădiri care adăposteşte şi servicii administrative ale sistemului şcolar local.



În timpul negocierilor, el a afirmat că are o bombă asupra sa, potrivit unui şef al poliţiei din Bakersfield, Jeremy Blakemore.

„El a mai spus forţelor de ordine că alţi explozibili au fost fixaţi pe unii dintre ostatici, lucru pe care l-am confirmat pe baza propriilor noastre observaţii”, a explicat Blakemore într-o conferinţă de presă.



FBI a trimis o echipă de elită specializată în situaţii cu ostatici.



Doi dintre ostatici au fost eliberaţi în timpul după-amiezii şi în cursul serii, dar negocierile s-au blocat la lăsarea nopţii.



FBI a intervenit apoi miercuri dimineaţa devreme pentru a-l ucide pe atacator.



„În jurul orei 4:30 miercuri dimineaţă, echipa de salvare a ostaticilor l-a neutralizat pe acest individ”, a explicat agentul special Sid Patel, din cadrul poliţiei federale. „Toţi ostaticii erau nevătămaţi fizic”, a precizat el.



„Sunt sigur că vor trebui să trăiască cu traume psihologice, iar specialiştii noştri în sprijinul victimelor vor fi acolo pentru a-i ajuta”, a subliniat agentul FBI.



Nici poliţia, nici FBI nu au oferit un motiv pentru luarea de ostatici.

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Editor : C.A.