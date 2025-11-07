Live TV

Video Incident în Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit în timpul unei conferințe de presă a lui Donald Trump

Data publicării:
President Donald Trump Announces Weight-Loss Drug Pricing Deal
Un bărbat leșină în timp ce președintele SUA, Donald Trump, ține un discurs în Biroul Oval al Casei Albe. Foto: Profimedia

Un bărbat s-a prăbuşit joi, în timpul unei conferinţe de presă susţinute de preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe, în timpul căreia republicanul anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit, informează dpa şi EFE.

Bărbatul, identificat de Fox News ca fiind Gordon Findlay, director executiv la compania de produse biologice Novo Nordisk, stătea în picioare, lângă biroul preşedintelui Trump, dar a căzut secerat, în timp ce David Ricks, directorul executiv al Eli Lilly, vorbea despre un acord privind medicamentele pentru slăbit. Ricks şi-a întrerupt discursul în momentul în care bărbatul a căzut, în timp ce mai multe persoane din încăpere s-au grăbit să-l ajute, scrie Agerpres.

Trump s-a ridicat de la birou şi s-a întors spre bărbatul care zăcea pe podea înainte ca transmisiunea în direct să fie întreruptă.

Mai târziu, când conferinţa de presă a fost reluată, Trump a explicat că bărbatul era "ameţit", dar că între timp şi-a revenit şi se simte bine.

"Unitatea medicală a Casei Albe a acţionat rapid, iar domnul este bine. Conferinţa de presă se va relua în curând", a clarificat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, după incident.

Printre cei care l-au ajutat pe bărbat s-a numărat şi directorul programului de sănătate publică Medicaid, Mehmet Oz, mai cunoscut drept Dr. Oz

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Sulf industrial granule
2
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin bogos
„Pune în portbagaj!” Cum se achita afaceristul care a ajuns în birou...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Congresmenii SUA din Comisia pentru Afaceri Externe, scrisoare pentru...
politisti inarmati la perchezitii
Operaţiunea Jupiter 4 continuă: 88 de percheziții, în mai multe...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, să schimbe...
Ultimele știri
Spania, măturată de inundații: străzi sub apă, copaci căzuți, zboruri și cursuri universitare anulate
Temperaturi peste normal și ploi mai multe în sudul și estul țării. Cum se anunță vremea în următoarele săptămâni
Un pachet cu un praf alb a fost livrat la o bază militară americană: mai multe persoane s-au îmbolnăvit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Zohran Mamdani'S Election Night Rally
Victoria lui Mamdani încinge stânga europeană împotriva ascensiunii dreptei: „Ne luptăm cu bogații. Nimeni altcineva nu face asta”
Submarine missile launch. Nuclear submarine at sea at sunset.
Coreea de Sud vrea să construiască pe teritoriul ei un submarin nuclear, nu în SUA cum a sugerat Trump
donald trump - biroul oval
Trump a anunțat un acord pentru reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit GLP-1
rusia-petrol
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist
Anders Fogh Rasmussen
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau...
Fanatik.ro
Cum au votat românii: ce echipă va câștiga SuperLiga. Pe ce loc vor termina FCSB, Universitatea Craiova sau...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu averea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Nici moartea nu l-a scăpat de DNA
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Cât consumă o centrală pe lemne? Costuri pentru iarna lui 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Nimeni nu se aștepta la aceste nume! Gigi Becali a găsit cei doi vinovați de la FCSB: "Nu există așa ceva!"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...