Un bărbat s-a prăbuşit joi, în timpul unei conferinţe de presă susţinute de preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe, în timpul căreia republicanul anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit, informează dpa şi EFE.

Bărbatul, identificat de Fox News ca fiind Gordon Findlay, director executiv la compania de produse biologice Novo Nordisk, stătea în picioare, lângă biroul preşedintelui Trump, dar a căzut secerat, în timp ce David Ricks, directorul executiv al Eli Lilly, vorbea despre un acord privind medicamentele pentru slăbit. Ricks şi-a întrerupt discursul în momentul în care bărbatul a căzut, în timp ce mai multe persoane din încăpere s-au grăbit să-l ajute, scrie Agerpres.



Trump s-a ridicat de la birou şi s-a întors spre bărbatul care zăcea pe podea înainte ca transmisiunea în direct să fie întreruptă.



Mai târziu, când conferinţa de presă a fost reluată, Trump a explicat că bărbatul era "ameţit", dar că între timp şi-a revenit şi se simte bine.



"Unitatea medicală a Casei Albe a acţionat rapid, iar domnul este bine. Conferinţa de presă se va relua în curând", a clarificat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, după incident.



Printre cei care l-au ajutat pe bărbat s-a numărat şi directorul programului de sănătate publică Medicaid, Mehmet Oz, mai cunoscut drept Dr. Oz

Editor : B.E.