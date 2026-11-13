Un grav accident naval s-a produs vineri, 13 noiembrie, pe fluviul Mississippi, în apropierea portului New Orleans, din Statele Unite. O navă de croazieră fluvială, la bordul căreia se aflau aproximativ 129 de pasageri, a fost lovită de un petrolier și s-a răsturnat parțial. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare, relatează publicația germană FOCUS.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 12:30, când petrolierul Atlantic Asphalt a intrat în coliziune cu nava American Heritage, operată de compania American Cruise Lines.

Potrivit autorităților portuare, vasul de pasageri era ancorat la chei de aproximativ două ore, iar turiștii se pregăteau să debarce.

Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind momentul în care nava este lovită și se înclină puternic, ajungând cu o parte a structurii în apă.

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Operațiune de salvare pe fluviul Mississippi

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La fața locului au intervenit pompieri, polițiști, echipaje medicale și reprezentanți ai Pazei de Coastă americane.

Mai multe persoane au ajuns în apă în urma impactului, iar salvatorii au început evacuarea pasagerilor și a membrilor echipajului.

Persoanele salvate au fost transportate într-o clădire administrativă a portului, unde au primit asistență și au fost evaluate medical.

La momentul primelor relatări, autoritățile nu confirmaseră existența unor persoane decedate sau rănite.

Cauza coliziunii rămâne necunoscută, iar operațiunile de intervenție sunt în desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care petrolierul a lovit nava de croazieră.

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Editor : Sebastian Eduard