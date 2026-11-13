Live TV

Video Incident naval grav în SUA. Momentul în care un petrolier lovește o navă de croazieră cu 129 de pasageri la bord și o răstoarnă

Data publicării:
Vapoare
Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Operațiune de salvare pe fluviul Mississippi

Un grav accident naval s-a produs vineri, 13 noiembrie, pe fluviul Mississippi, în apropierea portului New Orleans, din Statele Unite. O navă de croazieră fluvială, la bordul căreia se aflau aproximativ 129 de pasageri, a fost lovită de un petrolier și s-a răsturnat parțial. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare, relatează publicația germană FOCUS.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 12:30, când petrolierul Atlantic Asphalt a intrat în coliziune cu nava American Heritage, operată de compania American Cruise Lines.

Potrivit autorităților portuare, vasul de pasageri era ancorat la chei de aproximativ două ore, iar turiștii se pregăteau să debarce.

Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind momentul în care nava este lovită și se înclină puternic, ajungând cu o parte a structurii în apă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Operațiune de salvare pe fluviul Mississippi

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La fața locului au intervenit pompieri, polițiști, echipaje medicale și reprezentanți ai Pazei de Coastă americane.

Mai multe persoane au ajuns în apă în urma impactului, iar salvatorii au început evacuarea pasagerilor și a membrilor echipajului.

Persoanele salvate au fost transportate într-o clădire administrativă a portului, unde au primit asistență și au fost evaluate medical.

La momentul primelor relatări, autoritățile nu confirmaseră existența unor persoane decedate sau rănite.

Cauza coliziunii rămâne necunoscută, iar operațiunile de intervenție sunt în desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care petrolierul a lovit nava de croazieră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
1
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
2
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
loto 2
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
sorin grindeanu
4
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am...
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
5
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Digi Sport
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Airbus British Airways
Momentul în care un Airbus British Airways ratează aterizarea și lovește pista cu coada avionului, nu o dată, ci de două ori
Nava militară rusă purtătoare de rachete „Naro-Fominsk”
Ucraina a atacat în premieră o navă de război rusă în Golful Finlandei, într-o operațiune fără precedent în Marea Baltică
pachebot ss united states profimedia-0925920206
Un faimos pachebot american, mai lung decât Titanicul, va fi scufundat în largul Floridei
Casa Albă
Casa Albă, închisă temporar după două incidente de securitate. Un bărbat a intrat cu mașina pe trotuar, altul a sărit peste o barieră
tusk si Nawrocki profimedia-1151251476
Preşedintele Nawrocki şi premierul Tusk, adversari politici, au participat la un marş al tăcerii în memoria victimelor atacului armat
Recomandările redacţiei
rogobete inquam george calin
Alexandru Rogobete verifică decontările fictive: Pacienții vor primi...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA au fost suspendate „din...
medici-spital-profimedia
Ministrul Sănătății promite noi angajări în spitale. Mii de posturi...
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Rogobete îl acuză pe Bolojan că a dezinformat în privința bugetului...
Ultimele știri
Federaţia spaniolă a decis sancţiunea lui Jesus Owono pentru lovitura care a dus la moartea lui Jesus de Miguel
Accident neobișnuit în Cluj-Napoca: Un tânăr a fost lovit de o mașină fără șofer
Forţele Aeriene ale SUA au intervenit în urma apariţiei unor „drone suspecte” deasupra unei baze din Marea Britanie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
A venit decizia în cazul lui Jesus Owono! Spaniolii nu au avut milă de portarul care l-a accidentat mortal pe...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Gigantul care preia șantierul naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, OUT de la Borussia Dortmund! Update
Adevărul
Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea...
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...