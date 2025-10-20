Indignare pe internet, după replica lui Trump pentru protestatarii „No Kings”: „Nu pot să cred că este președintele unei țări”

Donald Trump a publicat un videoclip generat de inteligența artificială în care apărea purtând o coroană, pilotând un avion de vânătoare „KING TRUMP” și bombardând protestatarii „No Kings” cu ceea ce par a fi fecale. Toate acestea pe fundalul melodiei lui Kenny Loggins, „Danger Zone” – o referință evidentă la filmele „Top Gun”. Această ultimă utilizare a inteligenței artificiale de către administrația Trump, care nu este însă una neobișnuită, a stârnit critici pe scară largă, conform Euronews.

Milioane de americani au protestat împotriva administrației Trump în acest weekend, în cadrul manifestației „No Kings” („Fără regi”), care se opune „acaparării autoritare a puterii” de către președinte.

Protestul din 18 octombrie, a treia mobilizare în masă de la revenirea lui Trump la Casa Albă, a atras aproape 7 milioane de oameni din toate cele 50 de state, potrivit organizatorilor. Această cifră ar face din această manifestație cea mai mare mobilizare într-o singură zi împotriva unui președinte american din istoria modernă.

Mai multe personalități de la Hollywood, precum Jimmy Kimmel, Spike Lee, Robert De Niro și Glenn Close, s-au alăturat protestatarilor și și-au exprimat opoziția față de președinția lui Trump și de nivelul crescând de autoritarism.

Actrița câștigătoare a premiului Oscar, Jamie Lee Curtis, a postat o fotografie cu un indicator „parcare interzisă”, cu litere acoperite cu bandă adezivă, astfel încât să se citească „no king”.

Reacționând la videoclip, fostul secretar de stat și adversarul democrat al lui Trump în 2016, Hillary Clinton, a scris: „Cu siguranță nu este supărat că 7 milioane de americani au ieșit ieri să protesteze împotriva lui...”.

Internauții l-au acuzat pe Trump că are „maturitatea și decența unui băiat de 12 ani”, în timp ce alții au comentat: „Nu pot să cred că acesta este președintele unei țări”.

În multe mesaje s-a subliniat că postarea „copilărească” și „dezgustătoare” a lui Trump a dezvăluit în mod transparent sentimentele sale reale față de poporul american.

„Ca să fie clar, americani, asta este părerea lui Donald Trump despre voi dacă vă opuneți lui, protestați sau pur și simplu puneți întrebări. Acesta este un videoclip generat de inteligența artificială pe care l-a postat pe Truth Social, în care apare zburând cu un avion și aruncând cu rahat pe protestatari”, a scris un utilizator al platformelor sociale.

„Cel mai surprinzător aspect al celei mai mari manifestații din istoria Americii este faptul că răspunsul președintelui a fost să posteze un videoclip care dovedește literalmente motivul manifestației”, se arată într-o postare publicată pe X.

Editor : A.M.G.