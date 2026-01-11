Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent”

Creatorii de conținut domină din ce în ce mai mult cererile de vize de muncă O-1 din SUA. În mod surprinzător, numărul vizelor O-1 acordate în fiecare an a crescut cu 50% între 2014 și 2024, conform unui articol recent publicat în Financial Times, citat de The Guardian.

Aceste vize permit persoanelor fără statut de imigrant să lucreze temporar în SUA. Categoria O-1 include viza O-1A, destinată persoanelor cu abilități extraordinare în domeniul științelor, educației, afacerilor sau sportului, și viza O-1B, rezervată persoanelor cu „abilități sau realizări extraordinare”.

The Guardian a vorbit cu câțiva influenceri care au reușit să obțină sau încă încearcă să obțină mult râvnita viză O-1 și au povestit despre procesul pe care l-au parcurs.

Julia Ain a decis să posteze câteva videoclipuri cu ea pe rețelele de sociale în plin lockdown Covid-19, când era studentă la Universitatea McGill.

„Mă plictiseam în timpul pandemiei – ca toată lumea – și am început să postez pe TikTok”, a declarat ea pentru The Guardian. „Am început să fac transmisiuni live și mi-am construit destul de repede o bază de fani.”

Cinci ani mai târziu, creatoarea de conținut canadiană în vârstă de 25 de ani are acum 1,3 milioane de urmăritori pe diferite platforme de socializare. Succesul ei ca influencer i-a adus o viză O-1, așa că, după absolvirea facultății în 2022, a decis să se dedice creării de conținut cu normă întreagă.

„A devenit foarte evident că poți câștiga mulți bani făcând asta într-o perioadă scurtă de timp”, a spus ea. „Părea o chestie foarte urgentă. Nimeni nu știe cât va dura asta.”

Ain postează fotografii și videoclipuri pe Instagram, TikTok, X și Snapchat, uneori în colaborare cu alți creatori. Despre brandul ei, ea spune: „Totul la mine se rezumă la a fi fata evreică amuzantă cu sâni mari.” Majoritatea veniturilor lui Ain provin de la Fanfix, o platformă sigură pentru locul de muncă, bazată pe abonament, care permite influencerilor să-și monetizeze conținutul. Ea a solicitat pentru prima dată viza O-1B după ce a lansat platforma în august 2023, iar compania a ajuns să-i sponsorizeze cererea. Acum spune că câștigă cinci cifre pe lună pe platformă.

Luca Mornet a început să creeze conținut în timpul pandemiei, în timp ce era student la Fashion Institute of Technology din New York. Mornet, care este din Franța, și-a dat seama repede că viza sa de student F-1 îl împiedica să câștige bani ca influencer.

„M-am împrietenit cu foarte mulți alți influenceri și îi vedeam mereu lucrând cu foarte multe persoane, branduri și agenții. Și mă enerva mereu faptul că eu nu puteam face asta pentru că eram student”, a spus el.

El a solicitat viza O-1B la scurt timp după absolvire, în timpul căreia a putut în sfârșit să câștige bani din această activitate în timp ce se afla în OPT, o autorizație de muncă de 12 luni pentru studenții internaționali după absolvire.

„Am enumarat numărul de urmăritori”

Viza O-1B, rezervată odinioară titanilor de la Hollywood și superstarurilor muzicale, a evoluat de-a lungul anilor.

„Am început să depunem cereri de viză O-1 pentru copii care sunt jucători de e-sport și influenceri, precum și pentru modele OnlyFans”, a declarat Michael Wildes, avocat specializat în imigrație și partener administrativ al Wildes & Weinberg. „Este un mediu nou și atractiv, din care oamenii vor să facă parte.”

Wildes a lucrat cu personalități precum cântăreața Sinead O’Connor, starul fotbalului Pelé și proprietarul de restaurante Jean-Georges Vongerichten. Tatăl său, Leon Wildes, care a înființat firma în 1960, i-a apărat pe John Lennon și Yoko Ono împotriva deportării în timpul administrației Nixon și a contribuit la facilitarea creării vizei O-1B, care a fost instituită prin Legea imigrației din 1990. Lista de clienți a lui Wildes include acum influenceri de pe rețelele sociale și streameri Twitch.

Pentru a se califica pentru o viză O-1B, solicitanții trebuie să prezinte dovezi pentru cel puțin trei dintre cele șase criterii, care includ participarea la o producție sau un eveniment distins, recunoașterea națională sau internațională a realizărilor și un palmares de succese comerciale sau aclamate de critici. În 2026, însă, aceste criterii sunt extinse pentru a include și distincțiile obținute de un influencer.

În cererea sa, Ain a evidențiat veniturile considerabile și indicatorii de performanță pe rețelele sociale.

„O parte din cererea mea era: «Am 200.000 de urmăritori pe această aplicație, 300.000 de urmăritori pe această aplicație, 10 milioane de oameni mă urmăresc aici în fiecare lună»”, a spus ea. „Nu este vorba doar de «Ai avut un videoclip viral și oamenii l-au vizionat». Nu, acum ai un public care nu numai că te urmărește, dar și plătește activ pentru conținutul tău lună de lună.”

Rețelele sociale au fost o parte integrantă a cererii de viză O-1B a Dinei Belenkaya, o jucătoare de șah și creatoare de conținut ruso-israeliană, care a fost aprobată în decembrie 2023.

„Numărul meu de urmăritori pe Instagram (1,2 milioane), Twitch (108.000) și YouTube (799.000) a fost inclus în profilul meu și am enumerat numărul de urmăritori pe fiecare platformă”, a spus ea. După aprobarea vizei, s-a mutat în Charlotte, Carolina de Nord – considerată pe scară largă capitala șahului din Statele Unite.

„Oamenii nu-și imaginau că visul american ar arăta așa”

Deși un anumit număr de urmăritori nu garantează automat obținerea unei vize pentru SUA, un grup muzical viral și-a încercat norocul. Boy Throb, format din Anthony Key, Evan Papier, Zachary Sobania și Darshan Magdum, a petrecut ultimele luni făcând campanie pentru a ajunge la 1 milion de urmăritori pe TikTok, astfel încât Magdum să poată folosi această statistică în cererea de viză O-1. Îmbrăcați în salopete roz asortate, cei trei membri ai trupei din SUA au dansat împreună pe ecran pentru a parodia versurile unor melodii de succes, în timp ce Magdum a fost filmat din India.

La o lună de la prima postare, Boy Throb și-a atins obiectivul de 1 milion de urmăritori. Nu se știe încă dacă acest lucru îl va ajuta pe Magdum să obțină viza.

„Sincer, întregul proces de imigrare a fost foarte complicat și au fost foarte mulți oameni care nu ne-au crezut când le-am spus că facem tot ce ne stă în putință pentru a-l aduce pe Darshan aici”, a declarat grupul.

„Nu suntem siguri cât timp mai vrem să continuăm fără Darshan aici, iar procesul a fost foarte costisitor”, au adăugat ei. În total, trupa a cheltuit peste 10.000 de dolari pe taxe legale și de procesare.

Creșterea numărului de creatori de conținut care solicită vize acordate pe baza „abilităților extraordinare” a stârnit o serie de reacții. Dominic Michael Tripi, analist politic și scriitor, a postat pe X că această tendință este un indicator al „condițiilor unui imperiu în stadiu terminal. Este trist”. Cu toate acestea, profesioniștii din domeniul juridic, precum Wildes, susțin că economia creatorilor este următoarea frontieră a excepționalismului american.

„Influencerii umplu un gol important în interesele comerciale și de retail ale lumii”, a afirmat el. „Ei promovează conținutul și achizițiile ca nimeni altcineva. Imigrația trebuie să țină pasul cu această tendință.”

Ain a contestat, de asemenea, criticile aduse influencerilor care solicită vize O-1, precum și ideea că a fi influencer nu este o profesie legitimă.

„Nu cred că oamenii realizează câtă muncă se investește de fapt în asta”, a spus ea. „Poate că nu sunteți de acord cu modul în care se câștigă banii sau cu ceea ce urmăresc oamenii, dar oamenii continuă să urmărească și să plătească pentru asta.”

Ea a mai afirmat: „Poate că acum 50 de ani, oamenii nu-și imaginau că visul american ar arăta așa. Dar acesta este visul american în prezent.”

