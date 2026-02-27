Live TV

Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale

Trump welcomes Chancellor Merz of Germany
Cancelarul german Friedrich Merz i-a înmânat președintelui SUA, Donald Trump, certificatul de naștere al bunicului său german, Friedrich Trump. Foto: Profimedia Images
Din articol
Taxele vamale, catalizatorul tensiunilor transatlantice UE își apără interesele comerciale

Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi la Washington cu preşedintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o poziţie europeană comunăprivind taxele vamale şi tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de Bloomberg.

Friedrich Merz se coordonează foarte strâns cu partenerii săi europeni, a adăugat purtătorul de cuvânt, după ce Parlamentul European a suspendat luni ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA, ca urmare incertitudinilor apărute în urma invalidării parţiale de către Curtea Supremă a SUA a taxelor vamale impuse de Donald Trump.

 Ne aşteptăm (...) din partea guvernului american să clarifice etapele următoare. Dorim stabilitate şi predictibilitate în relaţiile comerciale, lucru esenţial atât pentru noi, cât şi pentru companiile americane, a mai spus oficialul german, conform căruia conflictele comerciale dăunează tuturorşi este nevoie de un comerţ deschis şi reglementat.

Cancelarul german va pleca luni la Washington, unde se va întâlni marţi cu Trump.

Taxele vamale, catalizatorul tensiunilor transatlantice

Curtea Supremă a SUA, deşi este majoritar conservatoare, a estimat într-o hotărâre emisă vinerea trecută că o parte din taxele vamale decise de Trump sunt ilegale. Este vorba despre taxele pe care Trump le numeşte reciproce.

Fără a fi propriu-zis reciproce, aceste taxe vamale au fost impuse unilateral de SUA ţărilor pe care Trump le acuză că menţin politici comerciale dezavantajoase faţă de SUA, precum taxe vamale ori bariere netarifare, sau care i-au respins cererile de a încheia cu Washingtonul acorduri comerciale favorabile intereselor americane.

Hotărârea Curţii Supreme nu priveşte taxele vamale sectoriale, precum cele percepute asupra importurilor de automobile, oţel, aluminiu, produse farmaceutice, etc.

După ce a acuzat Curtea Supremă că a cedat în faţa influenţelor străine, Trump a anunţat imediat o taxă vamală globală de 10%, ameninţând chiar că o va ridica la 15%. Orice ţară care vrea să se joace cu decizia ridicolă a Curţii Supreme, mai ales dintre acelea care au jefuit SUA ani, sau chiar decenii la rând, se va confrunta cu taxe mult mai mari şi mai rele decât oricare dintre cele acceptate recent, a ameninţat luni preşedintele SUA pe reţeaua Truth Social, acuzând Curtea Supremă că este favorabilă Chinei.

Un acord comercial între UE şi SUA a fost convenit în iulie anul trecut de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele american Donald Trump, în urma unei întâlniri desfăşurate la clubul de golf al acestuia din urmă în Scoţia.

Conform înţelegerii convenite, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi supuse unei taxe vamale de 15%, fără ca UE să aplice taxe vamale asupra importurilor din SUA. Von der Leyen s-a angajat în plus ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiţii suplimentare de 600 de miliarde de dolari până în anul 2029 şi să cumpere mai multe arme americane.

UE își apără interesele comerciale

Acest acord, detaliat în negocieri desfăşurate între timp, urma să fie ratificat luna viitoare de Parlamentul European, care însă a decis luni să amâne votul, după ultimele evoluţii din SUA.

Înainte ca Parlamentul European să se pronunţe, dorim ca Statele Unite să clarifice cum vor respecta acordul, a explicat europarlamentarul social-democrat Bernd Lange, şeful Comisiei pentru Comerţ Internaţional, în urma unei reuniuni de urgenţă care a avut loc luni.

Celelalte grupuri politice progresiste pro-europene din Parlamentul European - PPE (dreapta), Renew (liberalii) şi Verzii - şi-au exprimat anterior sprijinul pentru această abordare.

 Înainte de orice mişcare în parlament, claritatea şi stabilitatea depline sunt esenţiale dinspre partea americană. Or, de la începutul mandatului său, Trump oferă numai opusul, a acuzat Valerie Hayer, preşedinta grupului Renew.

 Având în vedere incertitudinea considerabilă care predomină în prezent, un vot ar fi nejustificat, aşadar amânarea votului privind implementarea acordului cu SUA este o decizie înţeleaptă, a adăugat eurodeputata ecologistă Anna Cavazzini.

Comisia pentru Comerţ Internaţional a Parlamentului European urma să voteze marţi asupra trimiterii acordului spre ratificare către plen, pentru un vot al eurodeputaţilor ce era programat pentru 10 martie.

În aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului, europenii se tem că noua taxă vamală generală decisă de Trump ar putea creşte povara fiscală globală asupra produselor europene dincolo de plafonul de 15% prevăzut în acordul semnat anul trecut.

