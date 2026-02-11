Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul

Președintele american Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică. Se așteaptă ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să încheie un acord care să oprească îmbogățirea uraniului de către Iran și să limiteze sprijinul acordat grupurilor proxy precum Hamas și Hezbollah, anunță BBC.

„Îi voi prezenta președintelui perspectiva noastră cu privire la principiile acestor negocieri”, a declarat Netanyahu reporterilor înainte de a pleca în SUA. Iranul a afirmat că nu va limita îmbogățirea uraniului decât dacă țările occidentale vor reduce sancțiunile care au afectat grav economia sa. Vizita lui Netanyahu de miercuri marchează a șasea sa călătorie în SUA de la revenirea lui Trump la putere – mai mult decât orice alt lider mondial.

Un aliat apropiat al lui Trump, Netanyahu susține de mult timp că Iranul reprezintă o amenințare existențială la adresa securității Israelului și a presat SUA să limiteze influența Teheranului în regiune.

„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat biroul lui Netanyahu într-un comunicat înaintea călătoriei sale.

Vizita are loc în contextul în care SUA își intensifică prezența militară în Orientul Mijlociu, Trump avertizând Teheranul că va lua măsuri dacă nu va ajunge la un acord nuclear.

Marți, președintele a declarat că „se gândește” să trimită un al doilea grup de portavioane în Orientul Mijlociu.

Tensiuni în Orientul Mijlociu

Portavionul USS Abraham Lincoln a fost trimis în regiune luna trecută, după ce Trump a amenințat că va ataca Iranul pentru a opri represiunea guvernului împotriva protestelor de masă în care au fost ucise mii de persoane.

„Avem o flotă care se îndreaptă spre acolo și s-ar putea să mai trimitem încă una”, a declarat Trump într-un interviu acordat Axios. Trump a afirmat că Iranul „dorește foarte mult să încheie un acord”, adăugând că o soluție diplomatică rămâne posibilă.

Oficialii israelieni au declarat, de asemenea, că țara își rezervă dreptul de a lua măsuri militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord nuclear cu SUA.

Netanyahu este sub presiunea aliaților din guvernul său de extremă dreapta să-și folosească legăturile cu Trump pentru a promova un acord amplu între SUA și Iran care să răspundă preocupărilor de securitate ale guvernului israelian, au spus experții.

„Israelul este îngrijorat că, în graba de a ajunge la un acord cu Iranul, președintele ar putea accepta un acord care nu abordează programul de rachete al Iranului sau sprijinul acordat grupurilor proxy, sau care îi permite să păstreze o parte din programul său nuclear”, a declarat Dan Byman, profesor la Universitatea Georgetown.

În primul său mandat de președinte, Trump i-a făcut mai multe „cadouri politice” lui Netanyahu, inclusiv recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Acum, nu mai este cazul. Foto: Reuters

„O îngrijorare pe care Israelul și alți aliați o au în legătură cu SUA sub Trump este că acesta dorește mai mult un acord decât un rezultat anume”, a adăugat Byman.

Analiștii spun că regimul iranian se află într-o poziție mai slabă acum, după protestele în masă și campania aeriană de 12 zile a SUA și Israelului de anul trecut.

„Regimul iranian de astăzi este cu adevărat vulnerabil”, a declarat Mohammed Hafez, profesor la Școala Navală Postuniversitară și expert în politica din Orientul Mijlociu.

Trump a retras SUA dintr-un acord nuclear încheiat cu Iranul în timpul mandatului lui Obama, în primul său mandat. Administrația a reluat negocierile cu Iranul anul trecut pentru a ajunge la un nou acord.

Trump spune că dorește să evite un conflict militar cu Iranul

În ciuda retoricii intense din ultimele săptămâni, Trump ar putea dori în continuare să evite un conflict militar direct cu Iranul dacă țările nu reușesc să ajungă la un acord nuclear, au declarat foști oficiali americani.

„Nu cred că Trump dorește o confruntare militară majoră cu Iranul în anul electoral”, a declarat James Jeffrey, fost ambasador al SUA în Irak și Turcia. „Și cred că iranienii știu asta.”

Vizita are loc și pe fondul discuțiilor dintre Israel și Hamas privind punerea în aplicare a următoarei faze a acordului de încetare a focului în Gaza.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că Israelul „nu a avut în istoria sa un prieten mai bun decât președintele Trump”.

Citește și:

A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”

„Continuăm să colaborăm strâns cu aliatul nostru Israel pentru a pune în aplicare acordul istoric de pace din Gaza al președintelui Trump și pentru a consolida securitatea regională în Orientul Mijlociu”, a declarat Anna Kelly, purtătorul de cuvânt.

Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu în octombrie anul trecut, punând capăt unui război de doi ani început de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 în Israel. Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 250 au fost luate ostatice în atac. Campania militară a Israelului ca răspuns a ucis peste 71.000 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcări frecvente ale armistițiului de la intrarea în vigoare a primei faze a acordului. Părțile nu au înregistrat progrese semnificative în trecerea la a doua fază a acordului de încetare a focului, care prevede dezarmarea Hamas, retragerea completă a forțelor militare israeliene din Gaza și reconstrucția teritoriului de coastă.

Editor : C.A.