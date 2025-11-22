Live TV

Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie

Data publicării:
United States President Donald J Trump and Mayor-elect Zohran Mamdani (Democrat of New York City) shake hands in the Oval Office
Donald Trump și Zohran Mamdani au avut o întâlnire surprinzător de prietenoasă în Biroul Oval. Foto: Profimedia
Din articol
„Îi va surprinde pe unii conservatori” Victoria lui Mamdani

Preşedintele american Donald Trump l-a primit vineri în Biroul Oval pe primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu care a avut schimburi dure de replici în timpul campaniei electorale. În mod surprinzător, întâlnurea a fost mai mult decât prietenoasă, iar Trump a promis să-l „ajute” pe Mamdani să facă din New York un oraş „puternic şi foarte sigur”.

„Cred că veţi avea, sper, un primar excelent. Cu cât va avea mai mult succes, cu atât voi fi mai mulţumit”, a declarat pe un ton cordial preşedintele american, care în timpul campaniei electorale l-a catalogat pe Zohran Mamdani drept un „comunist”, în timp ce Mamdani l-a făcut „fascist”.

„Îl vom ajuta să împlinească visul tuturor, de a avea un New York puternic şi sigur”, a dat asigurări Trump, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Alesul democrat a catalogat drept „foarte productivă” întâlnirea cu miliardarul republican.

El era „pregătit de orice s-ar fi întâmplat”.

Preşedintele republican a salutat în faţa presei, în Biroul Oval, „o super reuniune” şi l-a felicitat pentru „campania incredibilă”.

„Vrem ca oraşul pe care-l iubim toţi să aibă succes (...). Îl vom ajuta să realizeze visele new-yorkezilor”, a declarat miliardarul.

„Am apreciat reuniunea noastră, abia aştept să cooperez cu el pentru a face oraşul mai accesibil”, a declarat tânărul democrat,

„Îi va surprinde pe unii conservatori”

Primarul ales al New Yorkului şi-a axat campania pe traiul scump şi l-a acuzat pe preşedinte că îi apără în primul rând pe cei mai bogaţi americani, în pofida faptului că a fost ales în baza unor promsiuni cu privire la puterea de cumpărare.

„El are idei un pic speciale”, a subliniat Donald Trump, alături de Zohran Mamdani.

„Am multă încredere că va face o treabă bună (...). El îi va surprinde unii conservatori”, a apreciat preşedintele american.

Într-o scenă surprinzătoare, întrebat de către o jurnalistă dacă consideră că Donald Trump este fascist, primarul ales al New York-ului a fost întrerupt de către preşedintele american.

„Nu e grav. Poţi să spui pur şi simplu da. E mai uşor. E mai uşor decât să dai explicaţii”, a declarat şeful statului american.

Victoria lui Mamdani

Zohran Mamdani este un socialist revendicat şi un apărător al imigranţilor.

El s-a născut în Uganda într-o familie indiană şi încarnează o opoziţie fermă împotriva lui Donald Trump.

În timpul campaniei în vederea alegerilor la Primăria New Yorkului, Donald Trump l-a susţinut pe principalul adversar al tânărului, Andrew Cuomo, un fost guvernator democrat al statului.

La 4 noiembrie, Zohran Mamdani a obţinut o victorie cu peste 50% dintre voturile exprimate, înfrângând doi adversari, într-un scrutin cu o prezenţă la urne-record de peste două milioane de locuitori - un lucru nemaivăzut din 1969.

„Intenţionez să-i spun clar preşedintelui Trump că voi coopera cu el în orice program în favoarea new-yorkezilor. Dacă un program le face rău new-yorkezilor, eu voi primul care o va spune”, a declarat alesul democrat.

El s-a declarat pregătit „să exploreze toate pistele” care „ar putea face oraşul mai accesibil”.

