Vicepreședintele american JD Vance va găzdui o întâlnire cu miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei, pe fondul tensiunilor crescânde legate de eforturile lui Donald Trump de a obține controlul asupra insulei arctice, relatează The Guardian.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că el și omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, au solicitat întâlnirea cu secretarul de stat american, Marco Rubio, iar vicepreședintele a cerut să participe și o va găzdui miercuri la Casa Albă.

„Motivul pentru care am solicitat întâlnirea care ne-a fost acordată a fost acela de a muta întreaga discuție... într-o sală de ședințe, unde putem să ne privim în ochi și să discutăm despre aceste lucruri”, a declarat Rasmussen marți, la Copenhaga, în fața jurnaliștilor.

Liderul de la Casa Albă a lansat pentru prima dată ideea preluării Groenlandei, teritoriu în mare parte autonom al Danemarcei, de către SUA, în 2019, în timpul primului său mandat. Însă în această lună, el și-a intensificat semnificativ retorica, afirmând că SUA o vor prelua „într-un fel sau altul”.

O „ocazie de a discuta situația politică și economică”

Președintele SUA a șocat UE și NATO refuzând să excludă utilizarea forței militare pentru a cuceri insula bogată în minerale și situată strategic. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Groenlanda beneficiază de multe dintre măsurile de protecție oferite de cele două blocuri, deoarece Danemarca aparține ambelor, notează sursa citată.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că o invazie americană ar duce la sfârșitul NATO, iar liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială și dreptul la autodeterminare al Groenlandei.

Ministrul apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, a declarat marți, după o reuniune a comisiei pentru afaceri externe a parlamentului danez, că el și Motzfeldt se vor întâlni luni viitoare la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta această problemă.

Poulsen a declarat că Danemarca intenționează să-și mărească prezența militară alături de alte țări NATO în Groenlanda în acest an, adăugând că Copenhaga dorește „o mai mare atenție din partea NATO în ceea ce privește prezența NATO în Arctica și în jurul acesteia”.

Danemarca va găzdui miercuri și o reuniune a comitetului de contact pentru politica externă, de securitate și apărare al guvernelor danez, groenlandez și feroez. Oficialii au declarat că aceasta va fi o „ocazie de a discuta situația politică și economică”.

Guvernul de coaliție al Groenlandei a declarat luni că nu poate „în niciun caz accepta” preluarea controlului de către SUA și că își va intensifica eforturile pentru a „asigura că apărarea Groenlandei se realizează în cadrul NATO”.

Acesta a afirmat că Groenlanda va rămâne „pentru totdeauna” membru al alianței de apărare occidentale și că „toate statele membre NATO, inclusiv SUA, au un interes comun” în apărarea vastei insule arctice.

„Nu sunt pregătiți să ne lase să plecăm”

Liderul american susține că SUA trebuie să controleze Groenlanda pentru a spori securitatea Arcticii în fața unei presupuse amenințări din partea Chinei și Rusiei. Mark Rutte a declarat luni că NATO „lucrează la următorii pași” și că „toți aliații au convenit asupra importanței securității Arcticii”.

Membrii alianței, inclusiv Franța și Germania, au avansat sugestii precum consolidarea prezenței NATO în regiune sau staționarea de trupe în Groenlanda. Însă diplomații afirmă că discuțiile se află într-un stadiu incipient și că nu există planuri concrete.

În Nuuk, capitala Groenlandei, Pele Broberg, liderul partidului de opoziție Naleraq, a declarat pentru sursa citată că rezultatul preferabil al discuțiilor de la Washington ar fi încheierea unui acord cu SUA. „Ei vor să încheie un acord pe calea ușoară sau pe calea grea: cine vrea calea grea?”, a întrebat el.

El a spus că un acord ar fi „minunat, dar nu am auzit nimic despre asta”. De asemenea, el a pus la îndoială participarea lui Lokke, spunând că discuțiile „nu au nimic de-a face cu politica externă daneză, ci au totul de-a face cu viitorul poporului groenlandez”.

Groenlanda se îndreaptă spre independență din 1979, când a obținut autonomia față de Danemarca. Obiectivul este împărtășit de toate partidele politice alese în parlamentul insulei, deși există diferențe în ceea ce privește calendarul optim.

Broberg a acuzat Copenhaga că folosește „NATO și proprietatea daneză asupra Groenlandei” pentru a avea un cuvânt de spus în viitorul Groenlandei. „Acest lucru arată că încă nu sunt pregătiți să ne lase să plecăm”, a spus el.

Editor : A.M.G.