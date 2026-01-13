Live TV

Video Întâlnirea SUA - Groenlanda - Danemarca: vicepreședintele JD Vance va găzdui discuțiile la Casa Albă. „Să ne privim în ochi”

Data actualizării: Data publicării:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Capitala Nuuk, Groenlanda. Foto: Profimedia
Din articol
O „ocazie de a discuta situația politică și economică” „Nu sunt pregătiți să ne lase să plecăm”

Vicepreședintele american JD Vance va găzdui o întâlnire cu miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei, pe fondul tensiunilor crescânde legate de eforturile lui Donald Trump de a obține controlul asupra insulei arctice, relatează The Guardian.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că el și omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, au solicitat întâlnirea cu secretarul de stat american, Marco Rubio, iar vicepreședintele a cerut să participe și o va găzdui miercuri la Casa Albă.

„Motivul pentru care am solicitat întâlnirea care ne-a fost acordată a fost acela de a muta întreaga discuție... într-o sală de ședințe, unde putem să ne privim în ochi și să discutăm despre aceste lucruri”, a declarat Rasmussen marți, la Copenhaga, în fața jurnaliștilor.

Liderul de la Casa Albă a lansat pentru prima dată ideea preluării Groenlandei, teritoriu în mare parte autonom al Danemarcei, de către SUA, în 2019, în timpul primului său mandat. Însă în această lună, el și-a intensificat semnificativ retorica, afirmând că SUA o vor prelua „într-un fel sau altul”.

O „ocazie de a discuta situația politică și economică”

Președintele SUA a șocat UE și NATO refuzând să excludă utilizarea forței militare pentru a cuceri insula bogată în minerale și situată strategic. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Groenlanda beneficiază de multe dintre măsurile de protecție oferite de cele două blocuri, deoarece Danemarca aparține ambelor, notează sursa citată.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că o invazie americană ar duce la sfârșitul NATO, iar liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială și dreptul la autodeterminare al Groenlandei.

Ministrul apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, a declarat marți, după o reuniune a comisiei pentru afaceri externe a parlamentului danez, că el și Motzfeldt se vor întâlni luni viitoare la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta această problemă.

Poulsen a declarat că Danemarca intenționează să-și mărească prezența militară alături de alte țări NATO în Groenlanda în acest an, adăugând că Copenhaga dorește „o mai mare atenție din partea NATO în ceea ce privește prezența NATO în Arctica și în jurul acesteia”.

Danemarca va găzdui miercuri și o reuniune a comitetului de contact pentru politica externă, de securitate și apărare al guvernelor danez, groenlandez și feroez. Oficialii au declarat că aceasta va fi o „ocazie de a discuta situația politică și economică”.

Guvernul de coaliție al Groenlandei a declarat luni că nu poate „în niciun caz accepta” preluarea controlului de către SUA și că își va intensifica eforturile pentru a „asigura că apărarea Groenlandei se realizează în cadrul NATO”.

Acesta a afirmat că Groenlanda va rămâne „pentru totdeauna” membru al alianței de apărare occidentale și că „toate statele membre NATO, inclusiv SUA, au un interes comun” în apărarea vastei insule arctice.

„Nu sunt pregătiți să ne lase să plecăm”

Liderul american susține că SUA trebuie să controleze Groenlanda pentru a spori securitatea Arcticii în fața unei presupuse amenințări din partea Chinei și Rusiei. Mark Rutte a declarat luni că NATO „lucrează la următorii pași” și că „toți aliații au convenit asupra importanței securității Arcticii”.

Membrii alianței, inclusiv Franța și Germania, au avansat sugestii precum consolidarea prezenței NATO în regiune sau staționarea de trupe în Groenlanda. Însă diplomații afirmă că discuțiile se află într-un stadiu incipient și că nu există planuri concrete.

În Nuuk, capitala Groenlandei, Pele Broberg, liderul partidului de opoziție Naleraq, a declarat pentru sursa citată că rezultatul preferabil al discuțiilor de la Washington ar fi încheierea unui acord cu SUA. „Ei vor să încheie un acord pe calea ușoară sau pe calea grea: cine vrea calea grea?”, a întrebat el.

El a spus că un acord ar fi „minunat, dar nu am auzit nimic despre asta”. De asemenea, el a pus la îndoială participarea lui Lokke, spunând că discuțiile „nu au nimic de-a face cu politica externă daneză, ci au totul de-a face cu viitorul poporului groenlandez”.

Groenlanda se îndreaptă spre independență din 1979, când a obținut autonomia față de Danemarca. Obiectivul este împărtășit de toate partidele politice alese în parlamentul insulei, deși există diferențe în ceea ce privește calendarul optim.

Broberg a acuzat Copenhaga că folosește „NATO și proprietatea daneză asupra Groenlandei” pentru a avea un cuvânt de spus în viitorul Groenlandei. „Acest lucru arată că încă nu sunt pregătiți să ne lase să plecăm”, a spus el.

Citește și:

Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital”

UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Digi Sport
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
steagul sua si groenlanda
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital”
agenți ICE în Minneapolis se luptă cu protestatarii
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”
profimedia-1059894656
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, merge joi la Casa Albă. Mesajul liderei opoziției venezuelene pentru Trump
Screenshot 2025-10-22 150726
Casa Albă: „Nimeni nu știe ce va face președintele Trump”. Criza din Iran pune presiune pe SUA
Recomandările redacţiei
N11 BARJA SCUFUNDATA VO 130126_00225
Alertă pe Dunăre: 2 barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat la...
FED INVITAT ORA 13 130126_20128
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te...
taxe si impozite
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E...
maia sandu
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer...
Ultimele știri
Primarul din Cernavodă a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia este definitivă
Zelenski, într-o postare în persană referitoare la Iran: „Un regim care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”
Procurorul special al Coreei de Sud vrea ca fostul președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecție, să fie condamnat la moarte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Fanatik.ro
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Rovinieta în 2026 – cât plătești taxa de drum în noul an în România, cât sunt amenzile dacă ai uitat de ea
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Anunțul făcut de Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Victoria: "Guvernul va susţine organizarea...
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertatea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...