Înțelegere neobișnuită. Un infractor a promis că se predă dacă strânge 15.000 de like-uri la o poză

Un departament de poliţie din Connecticut, Statele Unite a ajuns la o înţelegere neobişnuită cu un bărbat pus sub urmărire, condiţiile fiind bazate pe numărul de like-uri pe care poza acestuia ar putea aduna pe Facebook. Dacă adună 15.000 de like-uri, bărbatul se va preda poliţiei, informează The Guardian.

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, are șapte mandate de arest emise pe numele lui și este pus sub urmărire într-un dosar de vătămare a unui minor și de încălcare a liniștii publice, în New York, potrivit Mediafax.

Locotenentul Brett Johnson, de la departamentul de poliţie din Torrington, a postat, miercuri, pe Facebook că bărbatul, pe numele lui Joe Simms, l-a contactat personal şi a fost de acord să se predea doar dacă poza lui de fugar adună 15.000 de like-uri.

Johnson a afirmat că a reuşit să negocieze cu Simms de la numărul iniţial de 20.000 de like-uri. „Va fi dificil, dar clar este posibil”, a scris Johnson.

De asemenea, locotenentul a adăugat că dacă cineva are informaţii cu privire la locaţia lui Simms, ar trebui să informeze autorităţile şi să „scutească departamentul de suspans fără rost”.

Polițiști americani au actualizat postarea, după ce s-au strâns peste 15.000 de like-uri, transmițând că bărbatul nu se predase încă.

Totuşi, Maki Haberfel, un expert în etica şi procedura poliţiei, de la Colegiul de Criminalistică John Jay, spune că Simms se foloseşte de social media pentru a manipula presa şi poliţia. Potrivit expertului, poliţia nu ar fi trebui să negocieze deloc cu suspectul, mai ales pe Facebook.