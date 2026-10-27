Candidații politici din SUA și-au adaptat mesajele de campanie pentru a atrage atenția chatboților bazați pe IA pe care tot mai mulți alegători îi folosesc pentru a obține răspunsuri la întrebări legate de diverse teme, iar documentele consultate de Reuters au dezvăluit câteva dintre strategiile lor.

O prezentare PowerPoint a propus o strategie pentru Mike Minogue, candidatul republican care o înfruntă pe Maura Healey, guvernatoarea statului Massachusetts. Aceasta viza convingerea ChatGPT, Claude, Gemini și a altor chatboți să-l prezinte drept alegerea preferată în privința unor teme-cheie și a mers mult mai departe decât optimizarea tradițională pentru motoarele de căutare pe care candidații o folosesc de ani de zile.

Pe măsură ce IA devine din ce în ce mai mult o sursă de știri, campaniile politice trebuie să depună eforturi mai mari pentru a-i controla conținutul și a deveni recomandarea preferată atunci când alegătorii pun întrebări precum cine este cel mai potrivit în privința unor teme precum impozitele, locuințele și siguranța publică. Unii experți își exprimă îngrijorarea cu privire la verificarea faptelor și dezinformarea în campaniile bazate pe IA.

Costurile pot varia de la câteva sute de dolari pe lună pentru mici proiecte de monitorizare a IA până la zeci de mii pe lună, dacă se includ serviciile de consultanță și achiziționarea de spațiu media.

Prezentarea a propus ca echipa de campanie a lui Minogue să creeze sute de pagini cu politici și citate adaptate pentru IA pe site-urile web citate frecvent de chatboții bazați pe IA. S-au propus modalități de a urmări modul în care principalii chatboși răspund la întrebări politice și de a modifica sistematic conținutul până când răspunsurile reflectă platforma candidatului.

În centrul prezentării s-a aflat ideea că, pe lângă persuadarea directă a alegătorilor, campaniile pot modela din ce în ce mai mult mediul informațional prin alimentarea internetului și a asistenților de IA cu date care influențează modul în care candidații sunt descriși, comparați și recomandați.

„Campaniile care utilizează antrenarea pentru influențarea IA sunt acum o realitate cu care ne confruntăm și vor deveni omniprezente până la ciclul electoral din 2028”, care va include alegeri prezidențiale, a declarat Joe Bonilla, partener administrativ al Relentless Awareness. Firma de strategie creativă cu sediul în New York a colaborat cu companii și candidați politici la nivel federal, statal și local.

„Publicul nu mai poate și nu va mai putea să distingă ce este creat de sisteme precum Claude și ChatGPT de conținutul creat de oameni”, a spus Bonilla.

Prezentarea PowerPoint pregătită pentru campania lui Minogue și văzută de Reuters descrie optimizarea motorului generativ (GEO), succesorul din era IA al optimizării pentru motoarele de căutare (SEO). Aceasta menționează că firma ar cumpăra spații publicitare pe site-uri web cu autoritate ridicată pe care modelele de IA le citează deja. De asemenea, ar produce conținut pentru YouTube și Reddit și ar publica pagini tematice concepute pentru a fi preluate de chatboți.

„Când campania va fi gata, vom difuza reclame plătite pe site-uri cu autoritate de domeniu ridicată pe care modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) le citează deja — plus Reddit, care are o pondere disproporționat de mare în procesul de recuperare a informațiilor”, se menționează în prezentarea de vânzare.

Alegătorii întreabă chatboții

Pe măsură ce informațiile electorale online au crescut, aproximativ 25% dintre alegătorii cu drept de vot au întrebat un chatbot despre un candidat politic atunci când au decis cum să voteze, potrivit lui Cameron Hickey, CEO al Conferinței Naționale privind Cetățenia.

„Dacă nu pui la dispoziție informațiile corecte, cine știe ce vor prelua motoarele de IA”, a spus Thomas Howell, CEO al Visigent, firma cu sediul în Austin, Texas, care a redactat documentul strategic pentru Minogue. Visigent are șase campanii politice printre clienții săi, dar Howell nu a dorit să-și identifice clienții.

Campania lui Minogue nu a răspuns la apelurile telefonice și e-mailurile prin care i s-au solicitat comentarii.

Campaniile trebuie acum să concureze pentru a deveni „recomandarea din răspunsul generat de IA”, conform prezentării pregătite pentru Minogue.

„Suntem abia la începutul acestei noi ere”, a declarat Meg Schwenzfeier de la Caucus AI, care monitorizează utilizarea IA de către alegători. „Anul acesta, accentul a fost pus pe candidații care se asigură că propriile lor site-uri web apar în rezultatele chatboților”, a spus ea. Totuși, ea a avertizat că „chatboții vorbesc cu multă autoritate și pot consuma cantități uriașe de informații neverificate, așa că trebuie să ne ferim de dezinformare”.

De la SEO la GEO

Onorariile pentru strategii de IA sunt legate de „cota de recomandare a IA”, adică de cât de des chatboții menționează candidatul într-un răspuns.

Site-ul web al Visigent oferă software la prețul de 134 de dolari pe lună și până la 9.000 de dolari pe lună pentru clienții mari care au nevoie de servicii de proiectare editorială și dezvoltare.

În ceea ce privește domeniul politic, Howell a afirmat că onorariile încep de la 5.000 de dolari pe lună, dar „dacă vom crea și campanii media plătite sau plasamente publicitare plătite, sau dacă vom contacta și vom desfășura orice fel de activități de colaborare cu influențatori sau orice altceva de tip «pay-for-play»”, onorariile ar putea ajunge la 50.000 de dolari pe lună. Se preconizează că aceste tarife vor crește, a spus Howell, odată cu demararea ciclului prezidențial din 2028, după alegerile de la jumătatea mandatului.

Prezentarea indică un tarif maxim de succes de 200.000 de dolari pentru o „victorie la nivel de categorie”.

CampSight, o altă opțiune destinată candidaților progresiști, afirmă că a ajutat candidați mai tineri să candideze pentru funcții, de la consiliul școlar până la legislatura statală. CampSight, operat de Run for Something Action Fund, percepe campaniilor între 9 și 250 de dolari pe lună pentru informații despre ce spun modelele lingvistice mari (LLM) despre ei și sfaturi privind influențarea acestora. Pentru campaniile la nivel statal și federal, prețurile sunt „personalizate” și includ un „strateg dedicat”.

„Când am demarat acest proiect vara trecută, monitorizam răspunsurile generatoarelor de limbaj artificial (LLM) referitoare la unii dintre candidații noștri de la Run for Something și observam că unele afirmații de pe Reddit apăreau în răspunsurile generatoarelor de limbaj artificial a doua zi”, a declarat pentru Reuters Jordan Haines, directorul tehnic al Run for Something. „Anul acesta, acea teamă ascunsă nu s-a concretizat cu adevărat. Cred că modelele lingvistice mari (LLM) s-au dovedit destul de pricepute în a distinge informațiile exacte și de încredere de cele care nu sunt de încredere.”

Președinta Run For Something, Amanda Litman, a declarat într-o postare pe X că zeci de campanii utilizează CampSight, cu peste 300 de candidați și organizații pe lista de așteptare.