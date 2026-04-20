Video Intervenție militară în Caraibe: barcă suspectată de trafic de droguri, atacată de armata SUA. Trei persoane au murit

Data publicării:
Screenshot 2025-09-15 233600
Armata SUA a atacat o ambarcațiune care transporta droguri. Trei oameni au murit. Foto: Donald Trump/ Truth Social

Armata americană a anunţat că a lansat duminică un nou atac asupra unei ambarcaţiuni acuzate de transportul de droguri în Marea Caraibilor, ucigând trei persoane, relatează AP. Campania administraţiei Trump de a distruge nave suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane continuă încă de la începutul lunii septembrie şi a dus la moartea a cel puţin 181 de persoane în total. Alte atacuri au avut loc în estul Oceanului Pacific.

În ciuda războiului cu Iranul, seria de atacuri s-a intensificat din nou în ultima săptămână, arătând că măsurile agresive ale administraţiei de a opri ceea ce numeşte „narcoterorism” în emisfera vestică nu slăbesc. Armata nu a furnizat dovezi că vreuna dintre nave transporta droguri.

Atacurile au început în momentul în care SUA şi-au consolidat cea mai mare prezenţă militară din regiune din ultimele generaţii şi au avut loc cu câteva luni înainte de raidul din ianuarie în urma căruia a fost capturat preşedintele venezuelean de atunci, Nicolas Maduro. Acesta a fost adus la New York pentru a răspunde acuzaţiilor de trafic de droguri şi a pledat nevinovat.

În cadrul ultimului atac de duminică, Comandamentul Sud al SUA a repetat declaraţiile anterioare, afirmând că a vizat presupuşii traficanţi de droguri de-a lungul rutelor cunoscute de contrabandă. Acesta a postat un videoclip pe X în care se vede o barcă deplasându-se pe apă înainte ca o explozie masivă să cuprindă nava în flăcări.

Preşedintele Donald Trump a declarat că SUA se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină şi a justificat atacurile ca fiind o escaladare necesară pentru a stopa fluxul de droguri către Statele Unite şi supradozele fatale care curmă vieţile americanilor. Însă administraţia sa a oferit puţine dovezi care să susţină afirmaţiile sale privind uciderea „narcoteroriştilor”.

Criticii, între timp, au pus la îndoială legalitatea generală a atacurilor asupra ambarcaţiunilor.

Editor : C.A.

