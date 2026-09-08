„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnalele de avertizare înainte de campania de la jumătatea mandatului

Luni, de Ziua Muncii în SUA, a început neoficial sprintul electoral către alegerile de la jumătatea mandatului, iar profunda lipsă de popularitate a preşedintelui Donald Trump pune în pericol şansele republicanilor de a-şi menţine majorităţile - deja strânse - în Congres, cu doar două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial, relatează Reuters.

Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor şi o treime din cele 100 de locuri din Senat sunt supuse votului la alegerile din 3 noiembrie.

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial sunt, mai presus de toate, un referendum asupra ocupantului Casei Albe, potrivit experţilor electorali. Acest lucru este cu atât mai adevărat în era Trump, cel care a petrecut cea mai mare parte a ultimului deceniu ca figură politică dominantă a ţării şi care s-ar putea confrunta cu vânturi politice puternice în ultimii doi ani ai mandatului său.

Dacă democraţii vor obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor a SUA, aşa cum pare probabil, partidul ar putea deschide anchete compromiţătoare asupra administraţiei Trump, forţând în acelaşi timp Casa Albă să facă compromisuri în privinţa majorităţii proiectelor de lege. Liderii partidului s-au angajat deja să lanseze anchete asupra a ceea ce ei descriu drept corupţia lui Trump.

Cursa pentru controlul Senatului SUA este mult prea strânsă pentru a se putea face previziuni, potrivit analiştilor, dar o majoritate democrată în această cameră ar putea bloca mulţi dintre candidaţii propuşi de Trump, inclusiv pe orice judecător al Curţii Supreme în cazul apariţiei unui post vacant la această instanţă.

Democrații: propriile provocări

În timp ce democraţii se confruntă cu propriile provocări, inclusiv o diviziune ideologică între aripa de centru şi cea de stânga, popularitatea scăzută a lui Trump a devenit o ghiulea politică pentru republicani. Nivelul său de aprobare se află la un minim istoric, potrivit ultimului sondaj Reuters/Ipsos, o majoritate largă fiind nemulţumită de războiul din Iran şi de situaţia economică. Nivelul său net de dezaprobare este aproape dublu faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă din 2018, când democraţii au câştigat 40 de locuri în Camera Reprezentanţilor.

Democraţii manifestă mai mult entuziasm în privinţa votului decât republicanii, o constatare susţinută de prezenţa puternică a democraţilor la recentele alegeri speciale şi primare. Alegătorii înregistraţi care spun că îi preferă pe candidaţii democraţi îi depăşesc cu cinci puncte procentuale pe cei republicani.

Democraţii au, de asemenea, greutatea istoriei de partea lor. Începând din 1938, partidul preşedintelui în exerciţiu a pierdut locuri în Camera Reprezentanţilor în toate alegerile de la jumătatea mandatului, cu excepţia a două scrutine.

„Cred că există pur şi simplu o percepţie generală conform căreia preşedintele nu se concentrează pe problema principală pentru alegători, şi anume accesibilitatea economică”, a declarat Jessica Taylor, analistă pentru Senat la Cook Political Report. „Dacă vrei să-ţi exprimi nemulţumirea faţă de preşedinte, singura modalitate de a face acest lucru în timpul alegerilor de la jumătatea mandatului este să votezi împotriva partidului său”, explică ea.

Cu toate acestea, democraţii se confruntă cu propriile provocări, întrucât candidaţii progresisti insurgenţi, inclusiv socialiştii democraţi, i-au învins pe moderaţii susţinuţi de establishment într-o serie de competiţii intrapartinice, ridicând semne de întrebare cu privire la conducerea, mesajele şi unitatea partidului.

„Țara lui Trump”

Republicanii păstrează câteva avantaje structurale. În Camera Reprezentanţilor, unde republicanii deţin în prezent un avantaj strâns de 218 la 214, partidul ar putea câştiga până la 10 locuri suplimentare doar pe baza noilor delimitări a circumscripţiilor, după ce a câştigat o bătălie fără precedent privind redistribuirea circumscripţiilor la jumătatea deceniului.

Harta electorală a Senatului, între timp, este şi mai ostilă pentru democraţi. Chiar dacă ar ieşi învingători în cursele electorale dificile din Georgia, Maine, Michigan şi Carolina de Nord, democraţii ar trebui totuşi să câştige cel puţin două dintre cele patru state în care Trump a câştigat în 2024 cu un avantaj de două cifre: Alaska, Iowa, Ohio şi Texas.

Duminică, un individ înarmat a atacat-o, fără însă a o răni, pe candidata democrată la funcţia de guvernator al statului Ohio, Amy Acton, la un târg din apropierea oraşului Youngstown.

Deşi candidaţii democraţi au strâns la nivel naţional mai multe fonduri decât adversarii lor republicani, comitetele naţionale ale Partidului Republican şi super-PAC-urile aliniate republicanilor le-au depăşit cu mult pe cele ale omologilor democraţi. Propriul super-PAC al lui Trump dispune de un fond de campanie de 400 de milioane de dolari.

„Nu există nicio îndoială că democraţii vor câştiga votul popular la nivel naţional”, a declarat Jesse Ferguson, un strateg democrat. „Rămâne de văzut dacă aceste bariere structurale îi vor împiedica să obţină majoritatea”, adaugă el.

Republicanii, conduşi de Trump, au încercat să-i prezinte pe democraţi drept socialişti şi chiar comunişti arătând cu degetul candidaţi precum Abdul El-Sayed, candidatul progresist al democraţilor la Senat în Michigan.

„Acesta este un an al «Contrastului pentru America»”, a declarat preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, făcând referire la campania republicană din 1994 pentru alegerile de la jumătatea mandatului, intitulată „Contractul cu America”. „Este un contrast între bunul simţ şi nebunie”, a precizat el.

Nu este clar dacă aceste atacuri vor avea efect în contextul frustrării generalizate legate de accesibilitatea preţurilor. În special, mai multe state cu curse electorale de mare miză pentru Senat ar putea resimţi impactul disproporţionat al unor politici ale lui Trump.

În Iowa, fermierii au fost afectaţi de creşterea costurilor energiei şi de tarifele impuse de Trump, în timp ce crescătorii de vite din Texas au fost indignaţi de decizia sa de a elimina taxele de import pentru carnea de vită străină. Michigan şi Maine ar putea avea de suferit din cauza războiului comercial tot mai intens al lui Trump cu vecina Canada.

O Convenție Republicană obișnuită

Republicanii vor organiza săptămâna aceasta o convenţie electorală neobişnuită pentru alegerile de la jumătatea mandatului, un eveniment prin care oficialii partidului speră să-şi revigoreze baza electorală, reamintind în acelaşi timp alegătorilor de reducerile fiscale ale lui Trump şi de alte realizări ale acestuia. Însă accentul pus de convenţie pe Trump, care va lua cuvântul în ambele seri, ar putea avea şi un efect contrar, asociindu-i pe republicanii vulnerabili cu preşedintele.

Deşi accesibilitatea preţurilor şi războiul sunt temele principale, multe campanii se vor concentra şi pe sistemul de sănătate, războiul Israelului în Gaza şi dezbaterea privind centrele de date.

Mai sunt încă opt săptămâni până în ziua alegerilor, o eternitate având în vedere capacitatea unică a lui Trump de a schimba discursul politic de la o zi la alta. Dar s-ar putea să fie deja prea târziu pentru republicani să schimbe percepţia negativă a alegătorilor asupra economiei, spun analiştii.

„Pot republicanii să-şi sporească entuziasmul puţin mai mult?”, se întreabă Kyle Kondik, expert în alegeri la Centrul pentru Politică al Universităţii din Virginia. „Reversul medaliei este că nu există nicio redresare, iar scăderea popularităţii lui Trump este ireversibilă. Aceasta este, pentru mine, marea întrebare a alegerilor”, arată expertul.

Editor : S.S.