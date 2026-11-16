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Întreaga conducere a submarinului nuclear american USS South Dakota a fost demisă după o posibilă coliziune subacvatică

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USS South Dakota
Foto: Profimedia
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Din articol
Submarinul nuclear s-ar fi apropiat periculos de fundul oceanului Scandal în Congresul SUA: „Este inacceptabil” Congresul vrea să afle dacă submarinul a fost avariat și dacă au existat victime USS South Dakota, unul dintre submarinele moderne ale Marinei americane Marina americană, criticată și după alte incidente navale

Marina militară americană a demis întreaga echipă de conducere a submarinului nuclear USS South Dakota, în urma unui incident petrecut în timpul unei misiuni subacvatice. Cei trei responsabili au fost îndepărtați din funcții pe 14 octombrie, însă cazul a devenit public abia o lună mai târziu.

Doi congresmani americani acuză conducerea Marinei că a ascuns informații importante despre incident și solicită explicații privind eventualele avarii ale submarinului și siguranța echipajului, relatează publicația germană FOCUS.

USS South Dakota, un submarin de atac cu propulsie nucleară din clasa Virginia, a fost implicat într-un incident de navigație subacvatică ale cărui circumstanțe exacte nu au fost încă stabilite public.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, submarinul ar fi intrat în contact cu fundul mării sau cu un obstacol aflat pe acesta.

În urma incidentului, Marina SUA a decis să îi înlăture din funcții pe comandantul Daniel Goodwin, pe adjuncta acestuia, Jacqueline Penichet, și pe Jon Nogaj, cel mai înalt subofițer din structura de comandă a submarinului.

Toți trei și-au pierdut funcțiile pe 14 octombrie 2026.

Daniel Goodwin preluase conducerea USS South Dakota cu numai câteva luni înainte, la 30 iunie.

Deocamdată, autoritățile militare americane nu au oferit o explicație publică detaliată privind circumstanțele incidentului sau motivele exacte ale demiterilor, notează Navy Times.

Submarinul nuclear s-ar fi apropiat periculos de fundul oceanului

Informațiile apărute în presa americană indică faptul că USS South Dakota trecuse printr-o situație periculoasă și în septembrie 2026, cu aproximativ o lună înainte de demiterea conducerii.

Potrivit publicației militare Task & Purpose, un membru al echipajului a identificat un pericol iminent de navigație, legat de apropierea submarinului de ape puțin adânci sau de fundul oceanului.

Militarul și-a avertizat imediat colegii, oferindu-le timpul necesar pentru a reacționa și a evita pericolul.

Pentru intervenția sa, acesta a primit o decorație a Marinei americane.

Informațiile despre incident au devenit cunoscute după apariția documentelor privind recompensarea militarului.

Nu este clar dacă episodul din septembrie a avut legătură directă cu incidentul care ar fi determinat înlăturarea conducerii submarinului în octombrie.

De asemenea, nu se știe dacă submarinul a suferit avarii structurale sau dacă vreun membru al echipajului a fost rănit.

Scandal în Congresul SUA: „Este inacceptabil”

Cazul a provocat reacții politice la Washington, după ce s-a aflat că Marina americană nu informase Congresul despre demiterea celor trei responsabili.

Congresmanii democrați Joe Courtney, din Connecticut, și Adam Smith, din Washington, au trimis pe 12 noiembrie o scrisoare secretarului interimar al Marinei, Hung Cao, și amiralului Daryl Caudle, șeful operațiunilor navale.

Cei doi și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că membrii Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților nu fuseseră informați despre incident.

Potrivit documentului, congresmanii au aflat despre demiteri abia după ce un jurnalist a solicitat informații despre schimbarea conducerii submarinului, la 11 noiembrie.

În scrisoare, cei doi politicieni califică drept „inacceptabilă” lipsa de comunicare din partea Marinei americane.

Deși legislația nu obligă explicit instituția să informeze Congresul despre fiecare schimbare de comandă, o asemenea comunicare reprezintă o practică stabilită în cazul accidentelor navale sau al incidentelor militare importante.

Congresmanii susțin că lipsa transparenței ridică semne de întrebare asupra responsabilității conducerii militare.

Congresul vrea să afle dacă submarinul a fost avariat și dacă au existat victime

În documentul transmis conducerii Marinei, Joe Courtney și Adam Smith solicită clarificări privind circumstanțele în care au fost demiși cei trei responsabili.

Cei doi vor să știe dacă schimbările de comandă au fost provocate de o eșuare sau de un alt accident petrecut în timpul navigației.

De asemenea, cer informații despre eventualele avarii, costurile reparațiilor și perioada necesară pentru readucerea submarinului în stare operațională.

O altă întrebare privește existența unor persoane rănite și gravitatea eventualelor leziuni.

Congresmanii solicită și o explicație privind decizia Marinei de a nu informa autoritățile legislative despre incident.

Termenul-limită stabilit pentru transmiterea răspunsurilor este 20 noiembrie 2026.

USS South Dakota, unul dintre submarinele moderne ale Marinei americane

USS South Dakota (SSN-790) este un submarin de atac cu propulsie nucleară din clasa Virginia, intrat în serviciul Marinei americane în 2019.

Acest tip de submarin este proiectat pentru misiuni de supraveghere, recunoaștere, operațiuni subacvatice discrete și atacuri împotriva unor obiective navale sau terestre.

Potrivit datelor prezentate de FOCUS, submarinul are o lungime de aproximativ 115 metri și un deplasament în imersiune cuprins între 7.800 și 7.925 de tone.

Viteza sa poate depăși 25 de noduri, echivalentul a aproximativ 46 de kilometri pe oră, iar adâncimea operațională anunțată oficial depășește 240 de metri.

Echipajul este format din aproximativ 132 de militari, dintre care 15 ofițeri și 117 subofițeri și marinari.

Submarinul este repartizat Escadrilei 4 de Submarine a Marinei SUA și operează de la baza navală New London, din Groton, statul Connecticut.

Marina americană, criticată și după alte incidente navale

În scrisoarea adresată conducerii Marinei, congresmanii americani amintesc mai multe accidente navale din trecut, în urma cărora Congresul a primit informații oficiale.

Printre acestea se numără coliziunile în care au fost implicate distrugătoarele USS Fitzgerald și USS John S. McCain, precum și incidentele în care submarinele USS Hartford și USS Connecticut au eșuat sau au lovit obstacole subacvatice.

În acele cazuri, comunicarea dintre Marina SUA și Congres a fost considerată esențială pentru evaluarea siguranței echipajelor și a capacității operaționale a flotei.

Joe Courtney și Adam Smith avertizează că lipsa explicațiilor în cazul USS South Dakota lasă fără răspuns întrebări importante despre starea tehnică a submarinului, siguranța militarilor aflați la bord și posibile deficiențe în pregătirea echipajului.

Deocamdată, nu a fost stabilit public dacă incidentul a fost provocat de o eroare umană, de o problemă tehnică sau de alți factori.

Cazul rămâne astfel în atenția Congresului american, care așteaptă explicații oficiale din partea conducerii Marinei până la 20 noiembrie.

Editor : Sebastian Eduard

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