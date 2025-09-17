Președintele american Donald Trump a acuzat un jurnalist australian - care l-a întrebat dacă este normal ca un președinte în funcție să se ocupe și de afaceri - că face rău țării sale și l-a amenințat că-i va spune premierului australian Anthony Albanese, care va face o vizită în SUA.

Preşedintele SUA a fost întrebat de John Lyons, de la Australian Broadcasting Corporation (ABC), cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă în ianuarie.

„Nu ştiu”, a răspuns Trump, spunând că de afacerile familiei se ocupă copiii săi.

Jurnalistul a insistat și a întrebat dacă e normal ca un președinte în funcție să se ocupe și de afaceri.

Donald Trump l-a întrebat pe jurnalist de unde este, iar reporterul i-a răspuns că este de la Australian Broadcasting Corporation.

„În opinia mea, în acest moment faci foarte mult rău Australiei, iar ei vor să se înţeleagă bine cu mine”, l-a întrerupt Trump.

Președintele SUA a adăugat că se va întâlni „foarte curând” cu prim-ministrul australian Anthony Albanese și a amenințat: „O să-i spun despre tine. Ai dat un ton foarte prost”.

Când Lyons a încercat să mai pună o întrebare, Trump şi-a dus degetul arătător la buze și i-a tăiat-o scurt: „Gura!”, apoi s-a îndreptat către alt jurnalist.

Reacția jurnalistului

Jurnalistul John Lyons a declarat, după schimbul de replici cu Donald Trump, că este „o idee absurdă” să crezi că adresarea unor întrebări legitime ar putea afecta relaţiile dintre aliaţii de lungă durată.

„Pentru mine, a fost un lucru perfect normal să pun întrebări care nu cred că erau provocatoare”, a declarat el pentru ABC, adăugând că întrebările sale erau corecte, bazate pe cercetări şi nu au fost puse într-un mod abuziv.

ABC a declarat că întrebările sale făceau parte dintr-o anchetă a programului Four Corners, care investiga afacerile lui Trump de la revenirea sa la putere, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Relațiile SUA - Australia

De luni de zile, Anthony Albanese încearcă să obţină o întâlnire cu preşedintele SUA, după ce discuţiile dintre cei doi au fost anulate în ultimul moment, când Trump a părăsit summitul G20 din iunie mai devreme decât se aştepta, pentru a se ocupa de războiul din Orientul Mijlociu.

Albanese, care va fi în SUA pentru Adunarea Generală a ONU săptămâna viitoare, a declarat luni la radio ABC că el şi Trump „se vor întâlni la New York”.

„El organizează o recepţie marţi seara, săptămâna viitoare. De asemenea, ne vom întâlni la diverse forumuri care vor avea loc de acum până la sfârşitul anului”, a precizat premierul australian.

În ultimele luni, relaţiile dintre SUA şi Australia au devenit tensionate după ce administraţia Trump a anunţat o revizuire a acordului Aukus, un important acord privind submarinele în valoare de 239 miliarde de dolari, între SUA, Marea Britanie şi Australia, semnat în 2021.

În aprilie, Australia a fost, de asemenea, lovită de o taxă de cel puţin 10% aplicată tuturor exporturilor către SUA, ceea ce Albanese a calificat drept „un gest nedemn de un prieten”.

Editor : B.P.