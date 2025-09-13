Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson

Deși autoritățile au dezvăluit vineri cine este suspectul în uciderea activistului conservator Charlie Kirk, semnele de întrebare legate de motivațiile sale au exacerbat dezbaterile politice intense din SUA în urma atacului armat, scrie The Guardian.

Autoritățile au dezvăluit că presupusul ucigaș al lui Kirk este Tyler Robinson, un bărbat în vârstă de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, de-a lungul graniței de sud-vest a statului.

În absența unui motiv clar pentru ucidere, rapoartele au încercat să adune informații despre Robinson și trecutul său. El este student în anul trei într-un program de ucenicie în domeniul electricității la Dixie Technical College din stat. Ambii săi părinți sunt republicani înregistrați, deși convingerile sale politice personale rămân neclare. Fotografiile acum șterse de pe rețelele sociale îl arată pe Robinson și pe familia sa pozând cu arme de foc.

Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, publicat sâmbătă, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat: „Este foarte clar pentru noi și pentru anchetatori că aceasta era o persoană profund îndoctrinată cu ideologia de stânga.” Cox a citat concluziile anchetei în curs în ceea ce-l privește pe Robinson și posibilele sale motive, dar nu a oferit alte detalii despre modul în care oficialii au ajuns la această concluzie.

Aceste remarci ale lui Cox au fost publicate la o zi după ce a ținut un discurs în urma arestării lui Robinson, în care a avut un moment sincer despre identitatea atacatorului ca locuitor al statului Utah.

„Se întâmplă lucruri rele și, timp de 33 de ore, m-am rugat ca, dacă ar trebui să se întâmple aici, să nu fie vorba de unul dintre noi”, a spus Cox. „Acel cineva a condus din alt stat, cineva a venit din altă țară. Din păcate, acea rugăciune nu a primit răspuns așa cum speram.”

El a continuat explicând că ar fi fost „mai ușor pentru noi” dacă suspectul nu ar fi fost din comunitate.

„Doar pentru că m-am gândit că ne-ar fi mai ușor să spunem: «Hei, noi nu facem asta aici». Într-adevăr, Utah este un loc special, noi conducem națiunea în donații caritabile, noi conducem națiunea în serviciu în fiecare an”, a spus Cox, cu lacrimi în ochi. „Dar s-a întâmplat aici și a fost unul dintre noi.”

După ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, unii conservatori și-au atenuat atacurile împotriva presupusului criminal al lui Kirk ca individ - dar continuă să își folosească furia față de liberali ca grup.

Congresmena republicană Nancy Mace din Carolina de Sud a scris miercuri pe X că „este timpul să se reintroducă pedeapsa cu moartea” în urma uciderii lui Kirk.

Vineri, Mace a spus că Kirk „ar vrea să ne rugăm pentru o persoană atât de rea și pierdută precum Tyler Robinson, ca să-l găsească pe Iisus Hristos”.

„Vom încerca să facem la fel”, a scris ea.

Ulterior, ea a insistat asupra pedepsei cu moartea, spunând: „Unele crime sunt atât de rele, încât singura pedeapsă justă este pedeapsa cu moartea”. Dar, referindu-se la modul în care tatăl suspectului ar fi jucat un rol în predarea lui autorităților, ea a mai spus: „Ne rugăm și transmitem respectul nostru tatălui lui Tyler Robinson pentru că a făcut ceea ce trebuie”.

Discursul lui Cox a fost în mare parte lăudat ca evidențiind unitatea într-un moment controversat, oferind un contrast puternic cu Donald Trump, care îl considera pe Kirk un aliat apropiat. Președintele a apărut vineri la Fox & Friends și a fost întrebat de gazda Ainsley Earhardt: „Cum reparăm această țară? Cum ne putem reuni?”

„Radicalii din dreapta sunt radicali pentru că nu vor să vadă infracțiuni”, a spus Trump. „Radicalii din stânga sunt problema – și sunt ticăloși, oribili și pricepuți din punct de vedere politic. Vor bărbați în sporturile feminine, vor persoane transgender, vor granițe deschise. Cel mai rău lucru care i s-a întâmplat acestei țări.”

Conservatorii s-au agățat de rapoarte – care au fost ulterior retrase – conform cărora cartușele gloanțelor găsite odată cu arma pe care poliția suspectează că a fost folosită pentru uciderea lui Kirk erau gravate cu marcaje care indicau „ideologia trans”.

„Spre surprinderea nimănui”, a spus Megyn Kelly în emisiunea ei, în urma uciderii lui Kirk, „există un anumit grup care ucide americani în numele ideologiei, și este vorba de activiști sau persoane transgender, sau cei care pretind că sunt.”

Odată ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, Kelly a speculat că tânărul trebuie să se fi radicalizat după ce a mers la facultate.

„Acest copil s-a radicalizat și, evident, a avut o criză psihotică... Sunt tulburată să văd că pare să provină dintr-o familie iubitoare, intactă”, a spus Kelly. „Dacă te uiți la profilul de socializare al familiei, pare a fi o familie fericită. Par a fi o mamă iubitoare și un tată iubitor. A avut doi frați mai mici, există o mulțime de fotografii de familie cu ei mergând în vacanțe și la cine în familie.”

Kelly a menționat că, deși autoritățile vor solicita pedeapsa cu moartea, este vorba, în cele din urmă, de o „problemă de sănătate mintală” care stă la baza „radicalizării” tinerilor care merg la facultate.

Între timp, naționalistul Nick Fuentes a încercat să pună capăt speculațiilor conform cărora Robinson ar fi putut fi un „Groyper”, o poreclă pentru un adept al lui Fuentes, după ce rapoartele despre gravurile de pe gloanțele armei presupusului criminal au dus la teoretizări cu privire la ideologia sa.

Groyperii îl criticaseră de mult pe Kirk.

Deși Fuentes a susținut într-o postare pe rețelele sociale că el și urmăritorii săi sunt „în prezent acuzați de uciderea lui Charlie Kirk”, el a mai spus într-un videoclip difuzat în direct: „Mă rog la Dumnezeu să nu mai existe violențe”.

„Tuturor adepților mei, dacă ridicați armele, vă resping”, a spus Fuentes. „Vă resping în termenii cei mai puternici.”

