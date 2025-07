La zece zile după ploile torenţiale din Texas, precipitaţii puternice au lovit din nou, luni, Statele Unite, de data aceasta în nord-estul ţării, provocând inundaţii în anumite zone din New Jersey şi în suburbiile nordice ale New York-ului. Aceste ploi intense au perturbat traficul şi au inundat anumite părţi ale sistemului de transport subteran din metropola americană, relatează The New York Post.

Imagini difuzate pe reţelele sociale arată apele revărsându-se într-o staţie de metrou din cartierul Manhattan, în statul New York.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mulţumesc tuturor pentru îngrijorare. Sunt bine, şi toţi cei din metrou sunt bine. Am ajuns acasă în siguranţă”, a declarat Juan Luis L’endetta, care se afla într-un vagon, notează News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În New York, serviciile feroviare între Manhattan şi Bronx au fost suspendate, iar traficul rutier a fost perturbat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Inundaţiile pot fi mortale şi deseori lovesc fără niciun avertisment. Străzile, subsolurile şi spaţiile subterane se pot umple cu apă în câteva minute. Dacă locuiţi într-un apartament la subsol sau într-o zonă joasă, fiţi pregătiţi să vă mutaţi într-o zonă mai înaltă”, a recomandat autoritatea pentru managementul situaţiilor de urgenţi din New York. „Păstraţi-vă bagajul de urgenţă lângă uşă şi eliberaţi căile de ieşire. Evitaţi zonele inundate. Nu intraţi niciodată pe jos sau cu maşina în apă. Întoarceţi-vă, pentru a nu vă îneca”, continuă postarea pe X.

Guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a declarat stare de urgenţă ca răspuns la intemperii şi a sfătuit locuitorii să-şi amâne deplasările.

De 4 iulie, ziua naţională a Statelor Unite, centrul Texasului a fost devastat de ploi torenţiale care au provocat moartea a cel puţin 130 de persoane, autorităţile înregistrând încă peste 150 de dispăruţi. Preşedintele american Donald Trump s-a deplasat vineri în acest stat din sudul Statelor Unite, în contextul în care răspunsul autorităţilor locale şi federale este criticat.

Editor : B.E.