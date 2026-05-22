Video Inundații pe străzile din New York. Cel mai mare oraș din SUA, sub ape: stații de metrou afectate, mii de localnici fără electricitate

Inundații în New York
Ploile torențiale care au lovit New York-ul în ultimele zile au provocat inundații extinse, au blocat traficul și au afectat mai multe cartiere ale metropolei americane. Autoritățile locale avertizează că vremea severă ar putea continua și în perioada următoare, anunță ABC News.

Ploile abundente și furtunile puternice au transformat New York-ul într-un oraș paralizat de apă, cu străzi inundate, stații de metrou afectate și numeroase blocaje în trafic.

În mai multe zone ale metropolei americane, inclusiv Brooklyn, Queens, Staten Island și Manhattan, sistemul de canalizare a fost depășit de volumul mare de precipitații, ceea ce a dus la acumulări semnificative de apă pe carosabil.

Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare de inundații și a îndemnat locuitorii să evite deplasările, atât cu mașina, cât și pe jos, în zonele unde apa a acoperit drumurile.

În Jamaica, imagini video surprind străzi complet inundate, unde apa a îngreunat complet circulația.

Furtunile au fost însoțite de vânt puternic și descărcări electrice, doborând arbori și provocând avarii materiale. Mii de locuitori au rămas fără energie electrică, iar numeroase vehicule au fost afectate de intemperii.

Primarul New York-ului a explicat că pagubele sunt consecința cantității foarte mari de precipitații într-un interval scurt, care a suprasolicitat infrastructura orașului.

Meteorologii avertizează că vara ar putea aduce în continuare episoade frecvente de furtuni severe, ceea ce menține riscul ridicat de noi inundații în metropolă.

