Ploile torențiale au iscat haos în New York și New Jersey. Mai multe stații de metrou din cel mai populat oraș din SUA au fost inundate. Puhoaiele au pătruns și în autobuze, au acoperit străzi, iar mii de oameni au rămas blocați pe aeroporturi, în urma suspendării unor zboruri. Guvernatorii din New York și New Jersey au decretat stare de urgență, anunță The Guardian.

Traficul din New York și New Jersey, dat peste cap

Serviciul Naţional de Meteorologie a emis avertizări privind inundaţii rapide în mai multe părţi din coridorul urban de nord-est, de regiunea Washington-Baltimore până în Philadelphia, Wilmington, Delaware, precum şi în Newark, New Jersey, şi în zona metropolitană a New York City.

Erau, de asemenea, în vigoare, avertizări privind furtuni severe de-a lungul coridorului autostrăzii Interstate-95, dar meteorologii au afirmat că riscul de inundaţii rapide începea să scadă joi noapte.

În New York, inundațiile au afectat stații cruciale pentru navetiști chiar în timpul orelor de vârf. O parte dintre ele au fost închise după ce ploaia a produs adevărat cascade în tuneluri. Situația nu a stat mai bine pe șosele, unde apa a ajuns și în autobuze.

Haos pe aeroporturi și în gări

Furtunile din timpul zilei au fost un factor-cheie în perturbarea transporturilor aeriene în nord-estul SUA.

Cele opt aeroporturi principale din regiune - Washington Dulles, Baltimore-Washington, Ronald Reagan Washington National, Philadelphia, Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy International şi Boston Logan – au anunţat anularea a cel puţin 1.170 de zboruri către, dinspre sau în interiorul SUA, potrivit serviciului de monitorizare a traficului aerian FlightAware. Alte sute de zboruri au avut întârzieri.

Transportul feroviar de pasageri a fost afectat, la rândul său, Amtrak raportând suspendarea serviciilor între Philadelphia şi Wilmington din cauza inundării liniilor de cale ferată. Serviciul a fost restabilit după circa două ore, după ce apa s-a retras, dar sunt de aşteptat întârzieri, a arătat Amtrak pe X.

Stare de urgență în SUA

O hartă a cantităţilor zilnice de ploi emisă de Centrul de Prognoză Meteo a indicat un risc de 40% sau chiar peste privind ploile torenţiale, capabile să producă inundaţii rapide, pentru o porţiune din zona de nord-est şi pe coasta Atlanticului unde locuiesc 37 de milioane de oameni.

Guvernatorii din New York și New Jersey au decretat stare de urgență și au avertizat locuitorii să rămână vigilenți și să respecte indicațiile autorităților.

Erau prognozate cantităţi de până la 12,7 centimetri de ploaie în New York City, Long Island şi valea râului Hudson, potrivit unui comunicat al lui Hochul.

„Le cer tuturor celor din New York să rămână vigilenţi, să se informeze şi să fie precauţi, întrucât aşteptăm ploi abundente, cu riscul de inundaţii rapide”, a afirmat Hochul.

Serviciul de Meteorologie a atribuit furtunile unui front rece care aduce o combinaţie între o masă de aer instabilă şi cantităţi excepţionale de umiditate atmosferică în regiune.

Editor : C.A.