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Iranul a acceptat reîntoarcerea inspectorilor AIEA în țară, susține JD Vance: Problema nucleară „ne entuziasmează cel mai mult”

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Această fotografie din satelit, obținută de la Planet Labs PBC și datată 23 iunie 2025, arată instalația de îmbogățire a uraniului din Isfahan, în centrul Iranului, după atacurile americane. Statele Unite au lansat atacuri fără precedent asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv Fordo și siturile din Isfahan și Natanz, pe 22 iunie 2023. Foto: Profimedia
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Vicepreședintele american JD Vance afirmă că Iranul a acceptat să permită reintrarea inspectorilor nucleari în țară – o cerință esențială a comunității internaționale –, discuțiile cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) urmând să aibă loc „chiar astăzi”, relatează BBC.

Vicepreședintele SUA a declarat că s-au înregistrat progrese semnificative după prima rundă de negocieri dintre SUA și Iran în vederea ajungerii la un acord final pentru încetarea războiului, confirmând astfel o declarație a mediatorilor.

El a afirmat că echipele au discutat despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz și despre „eliminarea conflictelor în vederea unui armistițiu regional”.

Memorandumul de înțelegere (MOU) semnat săptămâna trecută include un angajament privind redeschiderea strâmtorii și încetarea luptelor pe „toate fronturile” – inclusiv în Liban.

Într-o declarație comună publicată luni dimineață, mediatorii Qatar și Pakistan au afirmat că, în urma primei runde de discuții, SUA și Iranul au convenit asupra „unei foi de parcurs pentru ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile”. Vance a declarat că discuțiile au pus „baze foarte solide” pentru negocierea unui acord final.

În cadrul unui discurs ținut luni dimineață în Elveția, vicepreședintele a afirmat că problema nucleară este „probabil cea care ne entuziasmează cel mai mult, ca americani”.

„[Acesta] este un moment de referință important pentru poporul american și un prim pas către încetarea definitivă... a programului de arme nucleare din Iran”, a declarat el.

Iranul a susținut întotdeauna că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile.

Întrebat de jurnaliști când se vor întoarce în Iran inspectorii agenției de supraveghere nucleară a ONU, Vance a declarat că se așteaptă ca procesul să înceapă „cel puțin în această săptămână”, dar că discuțiile cu inspectorii și cu AIEA „ar putea avea loc chiar astăzi”.

Memorandumul de înțelegere în 14 puncte, semnat săptămâna trecută de președintele SUA, Donald Trump, și omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, face referire la AIEA, în special în ceea ce privește gestionarea stocului de material nuclear îmbogățit al țării.

Teheranul susține că nu încearcă să dezvolte arme nucleare, dar multe țări – precum și agenția internațională de supraveghere nucleară, AIEA – nu sunt convinse de acest lucru. În 2015, Iranul și șase puteri mondiale – SUA, China, Franța, Rusia, Germania și Regatul Unit – au ajuns la un acord nuclear cunoscut sub denumirea de Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), după ani de negocieri.

Pe lângă faptul că limita activitățile pe care Iranul avea voie să le desfășoare în cadrul programului său nuclear, acordul permitea AIEA să aibă acces la toate instalațiile nucleare ale Teheranului și să efectueze inspecții la locațiile suspecte.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, în 2018, acesta a retras Statele Unite – care fuseseră un pilon esențial al acordului – susținând că era o „înțelegere proastă”, deoarece nu era permanentă și nu aborda, printre altele, programul de rachete balistice al Iranului.

Iranul a suspendat accesul AIEA la locațiile bombardate de Israel și SUA în timpul războiului de 12 zile din iunie 2025. În luna următoare, agenția de supraveghere nucleară a ONU a anunțat că și-a retras din țară ultimii inspectori rămași.

Potrivit presei iraniene, principalii negociatori iranieni au părăsit luni negocierile din stațiunea elvețiană Burgenstock, discuțiile tehnice dintre părți urmând să continue.

Declarația comună a mediatorilor precizează că a fost creată o „linie de comunicare” „pentru a evita incidentele și neînțelegerile, cu scopul de a asigura trecerea în condiții de siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz”.

De asemenea, ambele părți au convenit asupra înființării unei „celule de dezamorsare a conflictelor” între SUA, Iran și Liban, cu sprijinul țărilor mediatoare, pentru a pune capăt operațiunilor militare din Liban, se arată în declarația lor.

Ministrul de Externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că primul „test real” va fi cel al celulei de gestionare a conflictelor din Liban.

Acordul inițial prevedea, de asemenea, încetarea luptelor pe toate fronturile, însă, în Liban, atacurile aeriene israeliene au provocat, de atunci, moartea a cel puțin 67 de persoane, în timp ce atacurile grupării armate libaneze Hezbollah au dus la moartea a cinci soldați israelieni.

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Editor : A.M.G.

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