Live TV

Iranul a respins condițiile empirice impuse de SUA pentru a evita războiul (WSJ)

Data actualizării: Data publicării:
USA vs Iran
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Iranul a respins cerințele cheie ale SUA pentru încheierea unui acord privind programul nuclear în cadrul negocierilor din 26 februarie de la Geneva, au declarat surse avizate pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit acestora, trimisul special al președintelui american Steve Whitcoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au declarat că Iranul trebuie să distrugă cele trei principale instalații nucleare ale sale — din Fordow, Natanz și Isfahan — și să predea Statelor Unite întregul stoc de uraniu îmbogățit. În plus, ei au subliniat că orice acord trebuie să fie pe termen nelimitat.

Reprezentanții Iranului nu au fost de acord cu perspectiva demontării instalațiilor nucleare, a opririi complete a îmbogățirii uraniului și a exportului stocurilor sale în străinătate, precum și a introducerii unor restricții permanente asupra programului nuclear, au menționat interlocutorii WSJ. La finalul negocierilor, șeful consiliului de informare al guvernului iranian, Elias Hazrati, a declarat că „nimic nu va fi exportat din Iran”, iar îmbogățirea uraniului „va continua în conformitate cu nevoile țării”. „Se iau în considerare și alte variante, inclusiv diluarea. Iranul dorește ridicarea sancțiunilor”, a menționat Hazrati.

Potrivit Axios, Whitcoff și Kushner au rămas dezamăgiți de rezultatele întâlnirii cu delegația iraniană. În același timp, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a calificat întâlnirea drept „cea mai bună și cea mai serioasă”. Potrivit acestuia, dorința de a ajunge la un acord a fost mai evidentă decât înainte, dar pentru consultări suplimentare cu guvernele și pregătirea documentelor va fi nevoie de timp. Părțile au convenit să continue discuțiile tehnice săptămâna viitoare la Viena, a adăugat Araghchi.

Rundele anterioare de negocieri au avut loc pe 6 februarie la Muscat și pe 17 februarie la Geneva. Potrivit WSJ, Iranul a propus anterior să suspende temporar îmbogățirea uraniului, să transfere o parte din stocuri într-o țară terță și să încheie acorduri economice cu SUA. În același timp, președintele Trump cere Iranului să înceteze complet îmbogățirea uraniului și amenință cu un atac militar dacă nu se ajunge la un acord în acest sens.

De la începutul anului, SUA au concentrat forțe semnificative în apropierea coastelor Iranului și au început să-și retragă trupele din bazele din Orientul Mijlociu. În același timp, Trump a declarat că ia în considerare posibilitatea unui atac limitat asupra Republicii Islamice pentru a forța Teheranul să accepte acordul. Pe 19 februarie, șeful Casei Albe a declarat că va lua o decizie cu privire la Iran în 10 zile.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Viktor Orban
2
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
3
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
firma anaf la intrarea in institutie
4
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zohran Mamdani și Donald Trump
O studentă reţinută de ICE a fost eliberată după ce primarul New York-ului a venit la Casa Albă şi a avut o întrevedere cu Trump
Delcy Rodriguez
Mesaj ferm de la Caracas: ce i-a cerut președinta interimară Delcy Rodriguez lui Donald Trump. „Trebuie să se încheie”
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance exclude posibilitatea ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război de lungă durată: „Depinde de ceea ce fac iranienii”
rachete iraniene
Trump, contrazis de serviciile de informaţii americane: ce spun despre rachetele iraniene care pot lovi Statele Unite
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
Strategie subminată. Haosul tarifar al lui Donald Trump îi oferă Chinei o victorie, înainte de întâlnirea liderului SUA cu Xi Jinping
Recomandările redacţiei
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are...
nave pe mare radar tarm
Cum funcționează „creierul” proiectat și în România pentru navele de...
ilie bolojan guvern
DOCUMENT. Cum arată varianta finală a proiectului care reduce unele...
Submarin HMS Vanguard
Rusia ar putea intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de...
Ultimele știri
HARTĂ Alertă de inundații în sudul țării. Cod portocaliu pe mai multe râuri după topirea zăpezii
Criză pe piața cărnii de porc din România: jumătate dintre ferme riscă să se închidă până la vară. Cum s-a ajuns la această situație
China a demis nouă oficiali militari înaintea unei reuniuni a Partidului. Printre ei, comandanții Marinei și ale Forțelor Terestre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, "ca focul" într-o rochie roșie mulată și decoltată. La 51 de ani impresionează cu o apariție...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
Florin Tănase, veste uriaşă înainte de UTA Arad – FCSB! Echipa de start a campioanei. Exclusiv
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Sabin Ilie, dezvăluiri incendiare despre încă un blat din fotbalul românesc: “Cădeau din picioare pe teren...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Bătălia pentru creșterea pensiilor și ajutorului de handicap. Grindeanu: Oprim recesiunea. De unde bani?
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...