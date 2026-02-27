Iranul a respins condițiile empirice impuse de SUA pentru a evita războiul (WSJ)

Iranul a respins cerințele cheie ale SUA pentru încheierea unui acord privind programul nuclear în cadrul negocierilor din 26 februarie de la Geneva, au declarat surse avizate pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit acestora, trimisul special al președintelui american Steve Whitcoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au declarat că Iranul trebuie să distrugă cele trei principale instalații nucleare ale sale — din Fordow, Natanz și Isfahan — și să predea Statelor Unite întregul stoc de uraniu îmbogățit. În plus, ei au subliniat că orice acord trebuie să fie pe termen nelimitat.

Reprezentanții Iranului nu au fost de acord cu perspectiva demontării instalațiilor nucleare, a opririi complete a îmbogățirii uraniului și a exportului stocurilor sale în străinătate, precum și a introducerii unor restricții permanente asupra programului nuclear, au menționat interlocutorii WSJ. La finalul negocierilor, șeful consiliului de informare al guvernului iranian, Elias Hazrati, a declarat că „nimic nu va fi exportat din Iran”, iar îmbogățirea uraniului „va continua în conformitate cu nevoile țării”. „Se iau în considerare și alte variante, inclusiv diluarea. Iranul dorește ridicarea sancțiunilor”, a menționat Hazrati.

Potrivit Axios, Whitcoff și Kushner au rămas dezamăgiți de rezultatele întâlnirii cu delegația iraniană. În același timp, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a calificat întâlnirea drept „cea mai bună și cea mai serioasă”. Potrivit acestuia, dorința de a ajunge la un acord a fost mai evidentă decât înainte, dar pentru consultări suplimentare cu guvernele și pregătirea documentelor va fi nevoie de timp. Părțile au convenit să continue discuțiile tehnice săptămâna viitoare la Viena, a adăugat Araghchi.

Rundele anterioare de negocieri au avut loc pe 6 februarie la Muscat și pe 17 februarie la Geneva. Potrivit WSJ, Iranul a propus anterior să suspende temporar îmbogățirea uraniului, să transfere o parte din stocuri într-o țară terță și să încheie acorduri economice cu SUA. În același timp, președintele Trump cere Iranului să înceteze complet îmbogățirea uraniului și amenință cu un atac militar dacă nu se ajunge la un acord în acest sens.

De la începutul anului, SUA au concentrat forțe semnificative în apropierea coastelor Iranului și au început să-și retragă trupele din bazele din Orientul Mijlociu. În același timp, Trump a declarat că ia în considerare posibilitatea unui atac limitat asupra Republicii Islamice pentru a forța Teheranul să accepte acordul. Pe 19 februarie, șeful Casei Albe a declarat că va lua o decizie cu privire la Iran în 10 zile.

