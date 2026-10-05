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Video Iranul afirmă că „nu există o soluție militară” pentru războiul cu SUA. Negocierile de pace au ajuns în impas

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Rachete balistice și banner
Un banner pe care era reprezentat președintele SUA, Donald Trump, și care conținea diverse mesaje a fost afișat în fața rachetelor balistice „Zolfaghar” și „Zolghadr” expuse în Piața Azadi din Teheran, capitala Iranului. Foto: Profimedia
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Din articol
Accentul pe Strâmtoarea Ormuz

Iranul susține că războiul cu Statele Unite nu poate fi încheiat prin mijloace militare și cere reluarea negocierilor, în timp ce discuțiile dintre cele două părți par să fi ajuns într-un impas. Teheranul solicită, printre altele, un armistițiu în Orientul Mijlociu, deblocarea activelor iraniene din străinătate, ridicarea sancțiunilor asupra sectorului petrolier și încetarea blocadei navale americane. În același timp, tensiunile din Strâmtoarea Ormuz continuă, după ce o agenție britanică de securitate maritimă a anunțat că un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat, anunță France24.

O campanie de bombardamente intense nu a reușit să pună capăt definitiv războiului declanșat de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie, iar Washingtonul și-a redus în ultimele săptămâni intensitatea operațiunilor militare, orientându-se mai mult către presiunea economică.

Principalul punct de dispută rămâne încercarea Iranului de a controla Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru transportul petrolului și gazelor din zona Golfului. În acest context, o agenție britanică de securitate maritimă a raportat duminică faptul că un alt petrolier a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută.

„Dacă dușmanii noștri aleg din nou calea confruntării militare, răspunsul nostru va fi mai puternic decât înainte și ne vom apăra cu și mai multă forță”, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor străini.

„Nu există o soluție militară, nici o soluție bazată pe noi sancțiuni”, a continuat el, adăugând că „numai negocierile bazate pe justiție și echitate” ar putea pune capăt conflictului.

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Cele două părți au convenit în luna iunie asupra unui memorandum de înțelegere care stabilea un cadru pentru găsirea unei soluții permanente. Ulterior însă, atacurile iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz au dus la reluarea operațiunilor militare americane.

Iranul a încercat să-și impună controlul asupra acestei rute maritime vitale încă de la începutul războiului, atacând navele care încearcă să tranziteze zona fără autorizația sa.

Statele Unite au impus, la rândul lor, o blocadă asupra porturilor iraniene și au atacat nave pe care le acuză că au încălcat măsurile impuse de Washington.

Duminică, agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a declarat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Hormuz „a raportat că a fost lovit de un proiectil necunoscut, care a provocat avarii la sala motoarelor”. Agenția a precizat că membrii echipajului sunt în siguranță și că nu a fost raportat niciun impact asupra mediului.

UKMTO nu a specificat data exactă a incidentului, originea sau destinația navei și nici nu a oferit informații suplimentare privind tipul navei.

În Iran, ministrul Petrolului, Mohsen Paknejad, și-a dat demisia, a anunțat duminică biroul prezidențial, în contextul în care Statele Unite mențin blocada asupra exporturilor de petrol ale țării.

Într-un buletin de știri referitor la demisia ministrului, televiziunea de stat a difuzat un interviu cu un oficial din biroul prezidențial iranian. Acesta a declarat că Paknejad se oferise inițial să demisioneze cu ceva timp în urmă „din motive personale”, însă demisia îi fusese respinsă.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian i-a cerut lui Paknejad să-și continue mandatul, dar a acceptat în cele din urmă plecarea acestuia, întrucât ministrul a insistat să demisioneze, a adăugat oficialul.

Paknejad a fost înlocuit de Hamid Bovard, directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Petrol, a anunțat președinția.

Accentul pe Strâmtoarea Ormuz

Săptămâna trecută, oficialii iranieni și americani au purtat discuții indirecte în marja Adunării Generale a ONU. Teheranul a afirmat că a prezentat șapte condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Iranul a cerut, printre altele, un armistițiu în Orientul Mijlociu, deblocarea activelor sale din străinătate, ridicarea sancțiunilor asupra sectorului petrolier și încetarea blocadei navale impuse de SUA.

Donald Trump a respins însă propunerea, lăsând totodată deschisă posibilitatea unor noi discuții sau a reluării operațiunilor militare.

Vice-ministrul iranian al Afacerilor Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat duminică faptul că Statele Unite și-au exprimat punctul de vedere cu privire la propunerea Teheranului și a precizat că acesta este în curs de analiză.

„Americanii, prin intermediari, și-au exprimat, de asemenea, punctul de vedere cu privire la această propunere, iar aceste opinii sunt în prezent examinate la nivel național prin canalele și procedurile relevante”, a declarat el reporterilor, potrivit agenției de presă de stat IRNA.

„Imediat ce poziția finală a Republicii Islamice Iran va fi stabilită, se vor lua măsurile corespunzătoare. În același timp, Republica Islamică Iran se pregătește și pentru orice alt scenariu posibil.”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a caracterizat duminică ultima contrapropunere a SUA drept „în concordanță cu propunerile lor anterioare privind problemele nucleare”.

„Am indicat clar că ne concentrăm asupra problemei Strâmtorii Ormuz”, a spus el, adăugând că redeschiderea căii navigabile necesită „încetarea perturbărilor traficului maritim comercial iranian și ridicarea sancțiunilor”.

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Statele Unite și Israelul au afirmat că războiul este necesar pentru a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare, un obiectiv despre care Teheranul a negat în mod repetat că îl urmărește. Atenția s-a îndreptat însă rapid către redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce închiderea acesteia a provocat efecte puternice pe piețele energetice mondiale.

Statele Unite nu au mai efectuat atacuri asupra Iranului din 1 septembrie, dar au întreprins recent o nouă consolidare a prezenței militare în regiune.

Editor : C.A.

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