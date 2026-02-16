Live TV

Iranul cere SUA să negocieze fără influența Israelului în dosarul nuclear. Teheranul acuză tentative de sabotaj

Data publicării:
steag SUA Iran
Steagurile SUA și Iranului. Foto: Getty Images

Iranul a îndemnat SUA să-și evalueze interesele independent de influența israeliană în negocierile privind programul nuclear al Teheranului. Într-un interviu recent acordat Al Jazeera, Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat că procesul de negociere continuă și că țările din regiune depun eforturi pentru a contribui la succesul discuțiilor.

Referindu-se la o scrisoare trimisă prin intermediul ministrului de Externe al Omanului, Badr bin Hamad al-Busaidi, în care se transmiteau pozițiile Teheranului către SUA, Larijani a declarat că Iranul rămâne deschis cooperării în cadrul negocierilor și continuă să sprijine discuțiile, menționând că există un consens între Teheran și Washington cu privire la faptul că Iranul nu deține arme nucleare.

Subliniind că procesul de negociere nu ar trebui prelungit, Larijani a afirmat că programul de rachete al Iranului nu va fi discutat de cele două delegații, deoarece includerea altor subiecte ar putea perturba procesul.

„Programul nostru de rachete este complet separat de cel nuclear. Este o chestiune internă, legată în esență de securitatea noastră națională. Ca atare, nu poate face parte din aceste negocieri”, a afirmat el.

El a mai spus că ideea ca Iranul să reducă la zero îmbogățirea uraniului „nu se află pe masa negocierilor”.

„Este imposibil ca o țară care a stăpânit deja această tehnologie să o reducă la zero”, a spus el, invocând necesitatea uraniului îmbogățit pentru scopuri precum cercetarea și tratamentul medical.

Larijani a subliniat, de asemenea, că Iranul este pregătit pentru orice potențiale amenințări și a acuzat Israelul că încearcă să se amestece în negocieri și să destabilizeze regiunea.

„Negocierile noastre sunt exclusiv cu Statele Unite. Nu suntem angajați în niciun fel de discuții cu Israelul”, a spus el. „Cu toate acestea, Israelul s-a implicat în acest proces, cu intenția de a submina și sabota aceste negocieri.”

El a menționat că Iranul este gata să coopereze cu Arabia Saudită, Egiptul și Turcia pentru a menține stabilitatea regională.

Comentând războiul de 12 zile cu Israelul din iunie anul trecut, Larijani a recunoscut că aparatul de informații al Iranului nu era atât de puternic pe cât era descris, dar a menționat că măsurile de securitate au fost consolidate, iar atacul Israelului a favorizat unitatea națională.

SUA au efectuat primul transport aerian al unui microreactor nuclear, în încercarea de a demonstra viabilitatea tehnologiei
Concurs secret al Pentagonului: SpaceX, implicată în dezvoltarea unei tehnologii de control vocal al dronelor
India a confiscat trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA. Navele efectuau transporturi legate de Iran
