Instanțele iraniene au pronunțat hotărâri prin care obligă Statele Unite să plătească despăgubiri în valoare totală de 290 de miliarde de dolari pentru acțiuni desfășurate împotriva Republicii Islamice în ultimele decenii, a anunțat luni un oficial al sistemului judiciar de la Teheran. Iranul a deschis, de asemenea, acțiuni în justiție împotriva mai multor state arabe din Golf, pe care le acuză că au permis Washingtonului să le folosească teritoriile pentru lansarea atacurilor asupra Iranului, anunță France24.

„Am obținut hotărâri judecătorești din partea instanțelor naționale prin care se acordă despăgubiri de 290 de miliarde de dolari împotriva americanilor”, a declarat Hassan Abdolianpour, șeful Centrului pentru avocați al sistemului judiciar iranian, potrivit televiziunii de stat.

Oficialul a precizat că au fost intentate mai multe procese și împotriva unor state arabe din regiunea Golfului Persic, pe motiv că acestea ar fi permis utilizarea teritoriului lor de către Statele Unite pentru lansarea atacurilor asupra Iranului.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, despăgubirile solicitate vizează acțiuni americane desfășurate de-a lungul mai multor decenii, nu doar operațiunile militare din conflictul actual.

Anunțul vine în contextul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat un val de atacuri asupra Iranului, în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Teheranul a ripostat prin lansarea de rachete și drone asupra mai multor țări din regiune, susținând că țintele sale sunt bazele militare și obiectivele americane și israeliene de pe teritoriul acestora.

Iranul a solicitat despăgubiri și în cadrul negocierilor cu Washingtonul

Relația dintre cele două țări a fost marcată de decenii de tensiuni, sancțiuni economice și confruntări diplomatice și militare. Statele Unite au impus în repetate rânduri restricții economice Iranului, în principal din cauza programului său nuclear și a activităților regionale ale Teheranului.

În iunie, Washingtonul și Teheranul au semnat un memorandum de înțelegere la Islamabad, menit să pregătească terenul pentru un acord de pace și să stabilească un cadru pentru reconstrucția economică a Iranului.

Documentul prevedea elaborarea, de către Statele Unite și partenerii lor regionali, a unui plan de cel puțin 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției și dezvoltării economice a Republicii Islamice.

Potrivit prevederilor memorandumului, mecanismul de finanțare urma să fie stabilit în cadrul unui acord final, iar fondurile ar fi trebuit să susțină refacerea infrastructurii și dezvoltarea economică a țării.

Planul de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari este însă distinct de despăgubirile de 290 de miliarde de dolari anunțate luni de sistemul judiciar iranian. Prima sumă face referire la un mecanism de finanțare a reconstrucției, în timp ce cea de-a doua reprezintă valoarea unor hotărâri pronunțate de instanțele iraniene împotriva Statelor Unite.

Sancțiunile americane, un punct central al conflictului

Iranul se află sub sancțiuni americane de mai multe decenii, restricțiile vizând sectoare esențiale ale economiei, inclusiv industria petrolieră, sistemul financiar și comerțul internațional.

Washingtonul a justificat în principal aceste măsuri prin preocupările legate de programul nuclear iranian, dar și prin activitățile militare și regionale ale Teheranului.

Autoritățile iraniene au criticat în repetate rânduri sancțiunile, pe care le consideră o formă de presiune economică și o încălcare a drepturilor populației.

Deocamdată, anunțul privind despăgubirile de 290 de miliarde de dolari nu indică un mecanism prin care Statele Unite ar urma să efectueze plata. Hotărârile pronunțate de instanțele naționale iraniene nu echivalează, prin ele însele, cu o decizie a unei instanțe internaționale și nu garantează executarea despăgubirilor pe teritoriul american.

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