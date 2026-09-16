Live TV

Iranul respinge afirmațiile lui Donald Trump privind negocierile de pace: „Vom lupta până la ultima picătură de sânge”

Data publicării:
Rachete balistice și banner
Un banner pe care era reprezentat președintele SUA, Donald Trump, și care conținea diverse mesaje a fost afișat în fața rachetelor balistice „Zolfaghar” și „Zolghadr” expuse în Piața Azadi din Teheran, capitala Iranului. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Iranul respinge noile afirmații ale președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Republica Islamică ar căuta un acord rapid pentru încheierea războiului. Teheranul susține că negocierile cu Statele Unite nu vor fi reluate până când nu vor fi îndeplinite condițiile sale și afirmă că forțele armate sunt pregătite să continue lupta. Declarațiile vin în contextul în care prețul petrolului a urcat până la 108 dolari pe baril, pe fondul perturbărilor din jurul Strâmtorii Ormuz și al extinderii crizei din regiune, anunță The Independent.

Miercuri, Iranul a promis că va lupta „până la ultima picătură de sânge”, după ce a transmis Statelor Unite că negocierile de pace nu vor fi reluate până când nu vor fi îndeplinite toate condițiile sale.

Generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt principal al forțelor armate iraniene, a declarat presei iraniene: „Poporul a dat peste cap calculele inamicului cu 200 de nopți de rezistență, iar forțele armate vor apăra Iranul până la ultima picătură de sânge.”

Teheranul a rămas impasibil în timp ce prețurile petrolului au urcat până la 108 dolari pe baril, pe fondul perturbărilor din jurul Strâmtorii Ormuz și al crizei în plină expansiune dintre Arabia Saudită, aliată a SUA, și rebelii houthi, aliniați cu Iranul, din apropierea Mării Roșii.

Între timp, ministrul de externe al Iranului a primit instrucțiuni din partea omologului său chinez să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să revină la acordul de pace provizoriu semnat cu SUA în iunie, în contextul în care perturbările aprovizionării cu energie continuă să se resimtă în întreaga lume.

Un reprezentant al liderului suprem al Iranului a avertizat marți că nu vor avea loc negocieri „până când condițiile Iranului nu vor fi îndeplinite”.

„Nu vă lăsați distrași de semnalele contradictorii ale președintelui SUA - de la «fără negocieri» la «suntem gata să discutăm»”, a scris Mohsen Rezaei într-o postare pe rețelele sociale. „Miza legată de petrol și de strâmtori s-a schimbat. Limitarea pagubelor nu va opri ceea ce urmează. Nu vor avea loc negocieri până când nu vor fi îndeplinite condițiile Iranului. Punct!”.

Citește și: Armenia ar putea cumpăra gaze din Azerbaidjan sau Turcia pentru a înlocui resursele întrerupte din Rusia

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Romania Farmers Protest
1
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
profimedia-0840824555
3
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
4
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
5
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
”Iubirea vieții” Teodorei Stoica a murit, iar fiica lui MM a luat decizia: ”Asta am de spus”
Digi Sport
”Iubirea vieții” Teodorei Stoica a murit, iar fiica lui MM a luat decizia: ”Asta am de spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump: SUA retrage Venezuela de pe lista ţărilor implicate în traficul de droguri. Columbia ar putea urma
1 US Dollar uncut sheet
Fed crește dobânda la 3,75%-4%. Banca centrală americană anticipează o nouă majorare în 2026
McDonnell Douglas F-15 in Royal Saudi Air Force colours in 2011. Photo:USAF
Escaladare în Yemen. Rebelii houthi susțin că au doborât un avion F-15 al Arabiei Saudite
profimedia-1126353464
„Nici măcar nu știam că Liberia există”. Migranți din America Latină, deportați de SUA în Africa, la mii de kilometri de casă
Trump China xi jinping
Donald Trump și Xi Jinping, prizonierii propriei rivalități: de ce marile summituri nu mai pot schimba relația SUA-China
Recomandările redacţiei
Arestat
Unul dintre instigatorii din Piața Victoriei a fost arestat...
Robert Sighiartău
Robert Sighiartău: PNL ar accepta o nouă rocadă cu PSD. Care sunt...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ce s-ar întâmpla în cazul unui război între Rusia și Europa...
Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
Lider PSD, înaintea consultărilor cu Nicușor Dan: „Putem face o...
Ultimele știri
Starul din NFL Travis Kelce, soţul lui Taylor Swift, se numără printre victimele unei scheme Ponzi de 35 de milioane de dolari
Kaja Kallas acuză Rusia că blochează pacea în Ucraina: „Deschideți-vă ochii. Scopul lui Putin este să intimideze Occidentul”
Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, o voce critică la adresa liderului de la Kiev, împiedicată să vorbească în PE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru aceste 4 zodii! După luni de haos, viața lor intră într-o perioadă de liniște
Cancan
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Fanatik.ro
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Ciprian Marica, uimit de Adi Mutu: ce l-a șocat la ideea de a antrena FCSB alături de Gigi Becali
Adevărul
Decizia radicală a unei profesoare după mai bine de 20 de ani în învățământ: „Risc să pierd mult mai mult...
Playtech
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție...
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
NEWS ALERT Edi Iordănescu s-a decis și urmează să semneze
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Același limbaj corporal ca fosta lui soție, Nicole Kidman". Reacții după ce Tom Cruise a apărut cu abdomenul...
Adevarul
Cel mai bine păstrat secret al Greciei: destinația cu plaje turcoaz și case albe, ignorată de turiști. Poate...
Newsweek
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”