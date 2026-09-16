Iranul respinge afirmațiile lui Donald Trump privind negocierile de pace: „Vom lupta până la ultima picătură de sânge”

Iranul respinge noile afirmații ale președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Republica Islamică ar căuta un acord rapid pentru încheierea războiului. Teheranul susține că negocierile cu Statele Unite nu vor fi reluate până când nu vor fi îndeplinite condițiile sale și afirmă că forțele armate sunt pregătite să continue lupta. Declarațiile vin în contextul în care prețul petrolului a urcat până la 108 dolari pe baril, pe fondul perturbărilor din jurul Strâmtorii Ormuz și al extinderii crizei din regiune, anunță The Independent.

Miercuri, Iranul a promis că va lupta „până la ultima picătură de sânge”, după ce a transmis Statelor Unite că negocierile de pace nu vor fi reluate până când nu vor fi îndeplinite toate condițiile sale.

Generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt principal al forțelor armate iraniene, a declarat presei iraniene: „Poporul a dat peste cap calculele inamicului cu 200 de nopți de rezistență, iar forțele armate vor apăra Iranul până la ultima picătură de sânge.”

Teheranul a rămas impasibil în timp ce prețurile petrolului au urcat până la 108 dolari pe baril, pe fondul perturbărilor din jurul Strâmtorii Ormuz și al crizei în plină expansiune dintre Arabia Saudită, aliată a SUA, și rebelii houthi, aliniați cu Iranul, din apropierea Mării Roșii.

Între timp, ministrul de externe al Iranului a primit instrucțiuni din partea omologului său chinez să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să revină la acordul de pace provizoriu semnat cu SUA în iunie, în contextul în care perturbările aprovizionării cu energie continuă să se resimtă în întreaga lume.

Un reprezentant al liderului suprem al Iranului a avertizat marți că nu vor avea loc negocieri „până când condițiile Iranului nu vor fi îndeplinite”.

„Nu vă lăsați distrași de semnalele contradictorii ale președintelui SUA - de la «fără negocieri» la «suntem gata să discutăm»”, a scris Mohsen Rezaei într-o postare pe rețelele sociale. „Miza legată de petrol și de strâmtori s-a schimbat. Limitarea pagubelor nu va opri ceea ce urmează. Nu vor avea loc negocieri până când nu vor fi îndeplinite condițiile Iranului. Punct!”.

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Editor : C.A.