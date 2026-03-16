Iranul și Statele Unite au fost în contact direct în ultimele zile (Axios). Donald Trump: „Vor să încheie un acord”

În ultimele zile a fost reactivat un canal direct de comunicare între trimisul american Steve Witkoff și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, potrivit unui oficial american și unei surse bine informate, relatează Axios.

Nu este clar cât de substanțiale au fost mesajele schimbate între Araghchi și Witkoff, dar este prima comunicare directă cunoscută între cele două părți de la izbucnirea conflictului, în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Funcționarul american și sursa bine informată au declarat că Araghchi i-a trimis lui Witkoff mesaje text care se concentrau pe încheierea războiului. Drop Site News a relatat luni că Witkoff îi trimisese mesaje lui Araghchi și a citat oficiali iranieni care susțineau că ministrul iranian de Externe ignora mesajele trimise de emisarul Casei Albe.

Oficialul american a afirmat că Araghchi era cel care încerca să inițieze un dialog, dar a declarat pentru Axios că SUA „nu poartă discuții” cu Iranul. Niciuna dintre surse nu a oferit detalii cu privire la numărul de mesaje schimbate sau la conținutul acestora.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că Iranul a luat legătura cu SUA, dar că nu este clar dacă oficialii iranieni implicați erau autorizați să încheie un acord.

„Vor să încheie un acord. Discută cu reprezentanții noștri... avem oameni care doresc să negocieze, dar nu avem nicio idee cine sunt aceștia”, a declarat Trump reporterilor.

În ciuda scepticismului său cu privire la disponibilitatea Teheranului de a încheia un acord, liderul american a declarat că nu se opune discuțiilor cu iranienii, „pentru că uneori pot rezulta lucruri bune din ele”.

El a subliniat că nu este clar cine ia deciziile în Iran, deoarece mulți înalți oficiali au decedat. De asemenea, a menționat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut și ar putea fi mort.

Un înalt oficial american a respins cererea Iranului privind „reparațiile” ca parte a unui acord de pace, dar a afirmat că Trump este deschis la un acord care ar permite Iranului „să se integreze în restul lumii și să obțină venituri din petrolul său”.

„Președintele este întotdeauna deschis la un acord. Dar nu negociază dintr-o poziție de slăbiciune. Nu renunță la motivele care au stat la baza izbucnirii acestui conflict”, a declarat oficialul.

În ultimele zile, oficialii iranieni au declarat public că nu poartă nicio negociere privind încetarea focului cu administrația Trump.

Aceștia afirmă că Iranul nu este interesat de o încetare temporară a focului care ar permite Statelor Unite și Israelului să se regrupeze și să atace din nou, ci dorește garanții că orice acord de pace va fi permanent.

Înainte de război, Araghchi nu era considerat un factor decizional cheie în Iran, iar oficialii americani nu cred că ar avea autoritatea necesară pentru a lua decizii în prezent.

Totuși, potrivit unor surse, ministrul iranian de Externe pare să colaboreze cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, care este liderul civil de facto al țării de la asasinarea fostului lider suprem Ali Khamenei.

Oficialii americani îl consideră pe Araghchi interlocutorul de referință deoarece au o relație preexistentă cu el — și el este încă în viață.

Editor : A.M.G.