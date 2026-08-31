Iranul spune că vrea în continuare o soluție negociată cu SUA, după reluarea ostilităților. Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz

Președintele iranian Masoud Pezeshkian afirmă că Teheranul este în continuare dispus să negocieze cu Statele Unite, la o zi după reluarea atacurilor dintre cele două țări. Schimburile de focuri au alimentat temerile privind o escaladare în regiune și au dus la creșterea prețului petrolului cu peste 3,5%. În paralel, Iranul și SUA au făcut declarații contradictorii despre situația din Strâmtoarea Ormuz și despre atacurile asupra unor instalații și baze militare, anunță Reuters.

Declarațiile lui Pezeshkian au venit după ce președintele american Donald Trump a publicat pe platforma sa Truth Social un videoclip despre care a susținut că arată distrugerea insulei Kharg, un important centru petrolier iranian.

Nu există însă dovezi că insula ar fi fost atacată. Un oficial american a declarat luni că armata SUA nu a vizat Kharg în operațiunile desfășurate în timpul nopții. Un oficial iranian a calificat postarea lui Trump drept „ridicolă”.

Pezeshkian a vorbit cu premierul indian Narendra Modi în marja unei reuniuni regionale privind securitatea desfășurate în Kârgâzstan. Președintele iranian a acuzat Statele Unite că nu și-au respectat angajamentele asumate în cadrul acordurilor anterioare.

„Cu toate acestea, încercăm în continuare să ajungem la un acord și la o înțelegere și considerăm că continuarea războiului nu este în interesul nimănui, nici al nostru, nici al regiunii, nici al umanității”, a declarat Pezeshkian, potrivit agenției iraniene semi-oficiale Tasnim.

„Considerăm că soluția la problemele existente este dialogul și cooperarea și că trebuie utilizate toate resursele pentru a preveni răspândirea nesiguranței și a conflictului”, a adăugat el.

SUA au lovit lansatoare iraniene de pe insula Larak

Un oficial american a declarat că forțele SUA au atacat duminică două lansatoare iraniene de pe insula Larak, după ce au observat membri ai Gărzii Revoluționare Islamice pregătindu-se să lanseze rachete cu mine navale în Strâmtoarea Hormuz.

Larak este o insulă de mici dimensiuni situată în apropierea portului strategic iranian Bandar Abbas, la aproximativ 660 de kilometri est de Kharg.

Potrivit guvernatorului local, citat de agenția IRNA, două persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite în atacul asupra insulei.

Comandamentul Central al SUA a descris operațiunea drept o acțiune „limitată și precisă” împotriva forțelor iraniene de minare, despre care Washingtonul susține că reprezentau o „amenințare iminentă” în Strâmtoarea Ormuz.

Prin această strâmtoare trece, în mod normal, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de țiței. Zona a fost însă blocată efectiv de la începutul războiului.

Iranul a atacat baze americane din regiune

Ca răspuns la atacul asupra insulei Larak, Iranul a lovit două baze americane din Iordania, potrivit presei iraniene. Ministerul iranian de Externe a susținut că bazele au fost utilizate pentru lansarea și susținerea operațiunii americane asupra insulei.

Armata iraniană a afirmat, de asemenea, că a atacat baza aeriană Al Minhad din Emiratele Arabe Unite. Ministerul Apărării de la Abu Dhabi a respins însă informația drept falsă.

Ulterior, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că forțele aeriene au interceptat o dronă provenită din Iran deasupra apelor teritoriale ale țării. Nu au fost oferite detalii suplimentare.

Garda Revoluționară Iraniană a anunțat și că a doborât o dronă americană, care s-ar fi prăbușit în apele Golfului, potrivit agenției Mehr.

Un petrolier, lovit de mine în Strâmtoarea Ormuz

Tensiunile au crescut și în Strâmtoarea Hormuz. Televiziunea de stat iraniană a relatat, citând Garda Revoluționară, că un superpetrolier a luat foc și a fost oprit complet după ce ar fi fost lovit de două mine navale în partea sudică a strâmtorii.

Garda Revoluționară a susținut că petrolierul încerca să traverseze ilegal zona, fără să ofere detalii despre numele navei sau despre echipaj.

Săptămâna trecută, Donald Trump afirmase că toate minele au fost detonate sau îndepărtate din apele internaționale ale strâmtorii și că Iranul a fost avertizat că orice navă care va amplasa noi mine va fi distrusă. Teheranul a negat afirmația președintelui american.

Washingtonul intensifică presiunea economică

Reluarea ostilităților are loc după câteva săptămâni în care administrația Trump și-a intensificat presiunile economice asupra Iranului și a partenerilor săi comerciali, prin sancțiuni, în timp ce opțiunile militare au fost lăsate în plan secund.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică pentru Reuters că este probabil ca Washingtonul să anunțe noi sancțiuni secundare în fiecare săptămână, măsurile urmând să vizeze inițial sectorul bancar.

Uniunea Europeană a anunțat luni că va continua să colaboreze cu Statele Unite și cu alte părți pentru menținerea presiunii economice asupra Iranului.

În același timp, diplomația dintre Washington și Teheran rămâne blocată, iar reluarea atacurilor riscă să amplifice instabilitatea în Orientul Mijlociu și să afecteze transporturile energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

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Editor : C.A.