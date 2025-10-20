Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistiţiul dintre Israel şi Hamas este încă în vigoare, după ce armata israeliană a efectuat zeci de atacuri asupra Fâşiei Gaza din cauza unor aparente încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană, scrie Reuters.

„Da, este”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial, când a fost întrebat dacă armistiţiul este încă în vigoare.

De asemenea, el a sugerat că liderii Hamas nu au fost implicaţi în presupusele încălcări ale armistiţiului şi, în schimb, a dat vina pe „anumiţi rebeli din cadrul grupării”.

Israelul a lansat duminică o serie de atacuri în Gaza și a declarat că va suspenda ajutorul acordat enclavei, ca răspuns la atacurile asupra forțelor sale, în urma cărora doi soldați au fost uciși, în cea mai gravă încercare de până acum a armistițiului negociat de SUA în această lună.

Locuitorii din Gaza și autoritățile sanitare locale au declarat că atacurile aeriene israeliene și focurile de tancuri asupra enclavei au ucis cel puțin 18 persoane, printre care cel puțin o femeie.

Armata israeliană a declarat că a lovit ținte ale Hamas în întreaga enclavă, inclusiv comandanți de teren, oameni înarmați, un tunel și depozite de arme, după ce militanții au lansat o rachetă antitanc și au tras asupra trupelor sale, ucigând soldații. Cel puțin un atac a lovit o fostă școală care adăpostea persoane strămutate în zona Nuseirat, au declarat locuitorii.

Aripă armată a Hamas a declarat că rămâne angajată în acordul de încetare a focului, că nu are cunoștință de ciocnirile din Rafah și că nu a mai avut contact cu grupurile de acolo, din martie.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat armatei să răspundă cu forță la ceea ce a descris ca fiind încălcări ale încetării focului de către Hamas.

Cale incertă spre pace

Un oficial israelian din domeniul securității a declarat că transferul de ajutoare în Gaza a fost suspendat până la noi ordine, în urma a ceea ce el a descris ca fiind o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului de către Hamas.

Cu toate acestea, mass-media israeliană a raportat că fluxul de ajutoare va fi reluat luni, în urma presiunilor exercitate de SUA. Axios, citând un oficial american, a raportat că Israelul a informat Washingtonul că va redeschide luni dimineață un punct de trecere în Gaza.

Temându-se că armistițiul ar putea eșua, unii palestinieni s-au grăbit să cumpere produse de pe piața principală din Nuseirat, iar familiile și-au părăsit locuințele din Khan Younis, mai la sud, după ce atacurile aeriene au lovit zona învecinată.

Atacurile au amintit de răspunsul Israelului la ceea ce a considerat a fi încălcări grave ale acordului de încetare a focului cu aliatul libanez al Hamas, Hezbollah, la sfârșitul anului 2024, la mai puțin de o săptămână după intrarea în vigoare a acestuia și după zile de acuzații reciproce de încălcări ale armistițiului, deși acordul de încetare a focului a fost în mare parte respectat de atunci.

Însă obstacole mari rămân în calea unei păci durabile în Gaza, unde armistițiul s-a prăbușit în martie, după aproape două luni de relativă calmă, când Israelul a lansat o serie de atacuri aeriene.

Dispută privind cadavrele ostaticilor israelieni

Noul armistițiu a intrat în vigoare pe 10 octombrie, punând capăt unui război care dura de doi ani, dar guvernul israelian și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului de câteva zile.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că „linia galbenă” până la care forțele israeliene s-au retras în conformitate cu acordul de încetare a focului va fi marcată fizic și că orice încălcare a acordului sau orice încercare de a trece linia va fi întâmpinată cu foc.

Hamas a detaliat ceea ce a numit o serie de încălcări comise de Israel, care, potrivit organizației, au provocat moartea a 46 de persoane și au împiedicat aprovizionarea enclavei cu bunuri de primă necesitate.

Israelul afirmă că Hamas este prea lent în predarea cadavrelor ostaticilor decedați. Săptămâna trecută, Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici în viață pe care îi deținea și, în zilele următoare, a predat 12 dintre cei 28 de captivi decedați.

Grupul afirmă că nu are niciun interes să păstreze cadavrele ostaticiilor rămași și că este nevoie de echipament special pentru a recupera cadavrele îngropate sub dărâmături.

Punctul de trecere Rafah este în mare parte închis din mai 2024. Acordul de încetare a focului include și intensificarea ajutorului acordat Gazei, unde, potrivit monitorului global al foametei IPC, în august s-a constatat că sute de mii de oameni erau afectați de foamete.

În timpul încetărilor de foc anterioare, punctul de trecere a funcționat ca o cale principală de acces pentru ajutorul umanitar în enclava.

Deși fluxul de ajutor prin alt punct de trecere a crescut semnificativ de la începutul încetării focului și până la decizia de duminică de a opri ajutorul, Organizația Națiunilor Unite afirmă că este nevoie de mult mai mult.

Editor : C.A.