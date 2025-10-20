Live TV

Video Israel anunță încetarea focului după ce atacurile aeriene au ucis 26 de oameni în Gaza. Armistiţiul este încă în vigoare, afirmă Trump

Data actualizării: Data publicării:
Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Fâșia Gaza, după războiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia
Din articol
Cale incertă spre pace Dispută privind cadavrele ostaticilor israelieni

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistiţiul dintre Israel şi Hamas este încă în vigoare, după ce armata israeliană a efectuat zeci de atacuri asupra Fâşiei Gaza din cauza unor aparente încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană, scrie Reuters.

Da, este, le-a declarat Trump jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial, când a fost întrebat dacă armistiţiul este încă în vigoare.

De asemenea, el a sugerat că liderii Hamas nu au fost implicaţi în presupusele încălcări ale armistiţiului şi, în schimb, a dat vina pe anumiţi rebeli din cadrul grupării

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Israelul a lansat duminică o serie de atacuri în Gaza și a declarat că va suspenda ajutorul acordat enclavei, ca răspuns la atacurile asupra forțelor sale, în urma cărora doi soldați au fost uciși, în cea mai gravă încercare de până acum a armistițiului negociat de SUA în această lună.

Locuitorii din Gaza și autoritățile sanitare locale au declarat că atacurile aeriene israeliene și focurile de tancuri asupra enclavei au ucis cel puțin 18 persoane, printre care cel puțin o femeie.

Armata israeliană a declarat că a lovit ținte ale Hamas în întreaga enclavă, inclusiv comandanți de teren, oameni înarmați, un tunel și depozite de arme, după ce militanții au lansat o rachetă antitanc și au tras asupra trupelor sale, ucigând soldații. Cel puțin un atac a lovit o fostă școală care adăpostea persoane strămutate în zona Nuseirat, au declarat locuitorii.

Aripă armată a Hamas a declarat că rămâne angajată în acordul de încetare a focului, că nu are cunoștință de ciocnirile din Rafah și că nu a mai avut contact cu grupurile de acolo, din martie.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat armatei să răspundă cu forță la ceea ce a descris ca fiind încălcări ale încetării focului de către Hamas.

Cale incertă spre pace

Un oficial israelian din domeniul securității a declarat că transferul de ajutoare în Gaza a fost suspendat până la noi ordine, în urma a ceea ce el a descris ca fiind o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului de către Hamas.

Cu toate acestea, mass-media israeliană a raportat că fluxul de ajutoare va fi reluat luni, în urma presiunilor exercitate de SUA. Axios, citând un oficial american, a raportat că Israelul a informat Washingtonul că va redeschide luni dimineață un punct de trecere în Gaza.

Temându-se că armistițiul ar putea eșua, unii palestinieni s-au grăbit să cumpere produse de pe piața principală din Nuseirat, iar familiile și-au părăsit locuințele din Khan Younis, mai la sud, după ce atacurile aeriene au lovit zona învecinată.

Atacurile au amintit de răspunsul Israelului la ceea ce a considerat a fi încălcări grave ale acordului de încetare a focului cu aliatul libanez al Hamas, Hezbollah, la sfârșitul anului 2024, la mai puțin de o săptămână după intrarea în vigoare a acestuia și după zile de acuzații reciproce de încălcări ale armistițiului, deși acordul de încetare a focului a fost în mare parte respectat de atunci.

Însă obstacole mari rămân în calea unei păci durabile în Gaza, unde armistițiul s-a prăbușit în martie, după aproape două luni de relativă calmă, când Israelul a lansat o serie de atacuri aeriene.

Dispută privind cadavrele ostaticilor israelieni

Noul armistițiu a intrat în vigoare pe 10 octombrie, punând capăt unui război care dura de doi ani, dar guvernul israelian și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului de câteva zile.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că „linia galbenă” până la care forțele israeliene s-au retras în conformitate cu acordul de încetare a focului va fi marcată fizic și că orice încălcare a acordului sau orice încercare de a trece linia va fi întâmpinată cu foc.

Hamas a detaliat ceea ce a numit o serie de încălcări comise de Israel, care, potrivit organizației, au provocat moartea a 46 de persoane și au împiedicat aprovizionarea enclavei cu bunuri de primă necesitate.

Israelul afirmă că Hamas este prea lent în predarea cadavrelor ostaticilor decedați. Săptămâna trecută, Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici în viață pe care îi deținea și, în zilele următoare, a predat 12 dintre cei 28 de captivi decedați.

Grupul afirmă că nu are niciun interes să păstreze cadavrele ostaticiilor rămași și că este nevoie de echipament special pentru a recupera cadavrele îngropate sub dărâmături.

Punctul de trecere Rafah este în mare parte închis din mai 2024. Acordul de încetare a focului include și intensificarea ajutorului acordat Gazei, unde, potrivit monitorului global al foametei IPC, în august s-a constatat că sute de mii de oameni erau afectați de foamete.

În timpul încetărilor de foc anterioare, punctul de trecere a funcționat ca o cale principală de acces pentru ajutorul umanitar în enclava.

Deși fluxul de ajutor prin alt punct de trecere a crescut semnificativ de la începutul încetării focului și până la decizia de duminică de a opri ajutorul, Organizația Națiunilor Unite afirmă că este nevoie de mult mai mult.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr flavia grosan
1
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
2
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Rene Benko
3
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
"Telenovela" se apropie de final! Florinel Coman așteaptă transferul
Digi Sport
"Telenovela" se apropie de final! Florinel Coman așteaptă transferul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ali Hosseini Khamenei is an Iranian cleric and politician who has served as the second supreme leader of Iran since 1989.
„Toamna ayatollahilor”. Scenariile schimbării în Iran: de la „o nouă...
ciobanesc romanesc de bucovina
Câini de lucru din România, la căutare în Italia. Ciobănescul...
vladimir putin - octombrie 2025
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un cutremur de magnitudine 3,3 a avut loc luni dimineață în zona...
Ultimele știri
Miniștrii de externe ai UE discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina. La Consiliul Afaceri Externe participă și Oana Țoiu
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA
Târg de Oferte de Formare, organizat în București, la Biblioteca Națională: cui este dedicat evenimentul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Donald Trump și poporul american își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Ucraina, afirmă Casa Albă
donald trump air force one
Serviciul Secret al SUA a descoperit un stand de vânătoare care viza direct locul în care Trump coboară din avion în Florida
volodimir zelenski casa alba
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai dur cu Putin şi se declară pregătit să participe la întâlnirea de la Budapesta
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT)
The Capitol symbol of America capital. Independence Day. The United States Capitol governance. Congress in Washington, DC. American democracy. The
„Farul democrației se stinge”. Transformarea revoluționară a modului în care americanii se prezintă lumii și cum sunt percepuți
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Adevărul
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am...
Playtech
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit...
Newsweek
Pensiile încep să se vireze cu 2 zile întârziere în noiembrie. Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu