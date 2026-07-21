Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat marți, în timpul întâlnirii de la Casa Albă cu președintele libanez Joseph Aoun, că Israelul se află „în proces” de retragere din Liban, fără să ofere un calendar clar. Liderul american s-a declarat, totodată, dispus să poarte discuții cu Hezbollah, dacă președintele libanez va considera că un astfel de demers este necesar.

Trump a fost întrebat dacă dorește ca Israelul să se retragă complet din Liban și dacă există un calendar pentru o astfel de retragere. Președintele SUA nu s-a pronunțat clar, dar a afirmat că Israelul se află „în proces de a face acest lucru”.

„Sunt în proces de redistribuire a altor unități”, a adăugat Trump.

Aoun a fost întrebat, de asemenea, despre opoziția președintelui Parlamentului libanez, Nabih Berri, față de acordul-cadru negociat de SUA între Israel și Liban.

Aoun a minimizat criticile aduse de Berri, care este considerat un aliat al grupării teroriste Hezbollah, susținută de Iran. Aoun susține că acordul nu necesită aprobarea Parlamentului libanez.

Deși Berri s-ar putea opune acordului-cadru pentru o eventuală pace între Israel și Liban, Aoun subliniază că președintele parlamentului și el sunt de acord în ceea ce privește dorința lor de a pune capăt conflictului din sudul Libanului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele SUA a declarat totodată că este pregătit să discute cu reprezentanții Hezbollahului, dacă președintele libanez Joseph Aoun ar dori acest lucru.

„Aș discuta cu Hezbollahul. Discut cu toată lumea. Discut cu persoane cu care mulți consideră că n-ar trebui să discut, și lucrurile se rezolvă”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval, alături de Aoun.

„Dacă președintele ar dori să discut cu Hezbollahul, aș face-o”, a adăugat Trump.

Întrebat dacă SUA vor oferi asistență Forțelor Armate Libaneze însărcinate cu dezarmarea Hezbollahului, Trump nu s-a angajat la nimic, spunând că va discuta problema cu Aoun în privat, anunță The Times of Israel.

Editor : C.A.