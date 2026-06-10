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„Iubesc inflația”, spune Trump pe fondul creșterii prețurilor în contextul conflictului cu Iranul: „Va scădea. Va cădea ca o piatră”

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a părut miercuri să accepte datele care indică o creștere a inflației de peste 4%, declarând reporterilor că „iubește” inflația și reiterând convingerea sa că prețurile vor scădea imediat ce se va încheia războiul cu Iranul, relatează Reuters.

Întrebat despre datele guvernului american care arată că inflația la nivelul prețurilor de consum a înregistrat în luna mai cea mai rapidă creștere din ultimii trei ani și dacă acest lucru ar putea să le pună bețe în roate colegilor săi republicani cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, Trump a declarat: „Iubesc inflația”.

Liderul de la Casa Albă a explicat apoi cum a aprobat un plan de a tranzita în secret petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda preocupărilor legate de creșterea costurilor și a inflației. „Pentru mine a meritat”, a declarat Trump referindu-se la raționamentul său și calificând operațiunea drept un succes.

„Când se va termina, veți vedea că prețul petrolului va reveni la nivelul de dinainte”, a spus Trump referindu-se la războiul mai amplu. „Va scădea. Va cădea ca o piatră.”

Trump a calificat războiul împotriva Iranului drept o abatere de la obiectivul principal și l-a prezentat ca pe o problemă de securitate națională, întrucât închiderea de către Teheran a unei rute maritime esențiale a dus la creșterea prețurilor la benzină, îngrășăminte și alte bunuri, contribuind la inflație.

Creșterea prețurilor ar putea, de asemenea, să împiedice Rezerva Federală a Statelor Unite să reducă ratele dobânzilor, ceea ce ar putea duce la scăderea costurilor de împrumut, lucru pe care Trump l-a solicitat încă de la revenirea sa la putere anul trecut.

Republicanii încearcă să-și păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului SUA, dar se tem că o reacție negativă din partea consumatorilor ar putea înclina balanța în favoarea democraților, având în vedere că costul vieții rămâne o preocupare majoră pentru alegători.

Trump însuși a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 în mare parte datorită promisiunii sale de a reduce inflația, dar, de atunci, popularitatea sa, inclusiv în ceea ce privește modul în care a gestionat problema costului vieții, a scăzut la cel mai scăzut nivel din cariera sa politică.

Eforturile de a redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru traficul de petroliere în scopul transportului de mărfuri au ajuns până acum într-un impas, iar reprezentanții industriei și analiștii avertizează că în următoarele săptămâni ar putea avea loc un nou șoc al prețului petrolului, suficient de grav încât să zguduie piețele financiare în ansamblu.

Chiar dacă Trump și Teheranul vor ajunge în curând la un acord, se estimează că va dura luni de zile până când aprovizionarea va reveni la normal, iar perturbările ar putea continua până în 2026. Și, deși americanii ar putea fi mai puțin afectați de șocurile legate de prețul combustibilului decât alte națiuni, menținerea prețurilor ridicate la energie ar putea afecta cheltuielile de consum pe termen lung.

Luna trecută, Trump a declarat că dificultățile financiare ale americanilor nu constituie un factor în eforturile sale de a ajunge la un acord, chiar dacă amenință cu noi atacuri asupra Iranului: „Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor. Nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite ca Iranul să dețină o armă nucleară.”

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Editor : A.M.G.

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