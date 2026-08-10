Iulie 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în SUA

Iulie 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Statele Unite, a anunţat Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA), într-o analiză care exclude Alaska şi Hawaii.

Temperatura medie în partea continentală a ţării a fost de 24,9 grade Celsius luna trecută, cea mai ridicată înregistrată vreodată de la debutul măsurătorilor meteorologice, în 1895, a afirmat agenţiae guvernamentală, depăşind un record stabilit în 1936.

Apropiată de 25 de grade Celsius, reprezintă o temperatură medie lunară cu peste 1,8 grade Celsius mai mult decât media lunilor iulie din secolul al XX-lea, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Lunile iulie 2012, 2006 şi 2022 completează top 5, ilustrând influenţa schimbărilor climatice.

În vestul ţării s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi în comparaţie cu valorile normale ale perioadei.

Statul Wyoming a fost în mod deosebit afectat, înregistrând temperaturi cu peste 2,8 grade Celsius faţă de valorile normale.

SUA este de asemenea afectată de secetă, 48% din teritoriul său (în afara Alaska şi Hawaii) fiind afectat în grade diferite, potrivit observatorului de referinţă.

În acelaşi timp, Europa Occidentală a cunoscut „perioada iunie-iulie cea mai caldă înregistrată vreodată”, a anunţat luni serviciul european pentru schimbări climatice Copernicus.

În plus faţă de acest raport al NOAA, o analiză realizată de AFP pe baza datelor Copernicus arată că regiuni de pe glob unde trăiesc în total circa 900 de milioane de persoane au înregistrat în 2026 cea mai caldă lună iulie din istorie.

Editor : B.P.