J.D. Vance anunţă că nu se va uita la execuţia lui Nidal Hassan, dacă este difuzată în direct

Vicepreşedintele american J.D. Vance a anunţat că nu se va uita la execuţia lui Nidal Hassan, autorul unui atac armat la baza militară Fort Hood, în 2009, dacă este difuzată în direct, aşa cum a anunţat Pentagonul, relatează AFP, citată de News.ro.

„Dacă este difuzată în direct, nu mă voi uita”, i-a declarat J.D. Vance unui jurnalist AFP, în timpul unei deplasări de campanie în Ohio.

Această decizie a secretarului american la Apărării Pete Hegseth este criticată atât de către opoziţia democrată, cât şi de către numeroși aleşi conservatori.

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Premieră în era modernă. Execuția prin împușcare a lui Nidal Hasan va fi transmisă în direct de SUA

SUA vor transmite în direct execuţia - care urmează să fie efectuată de armată prin pluton de execuţie - a bărbatului care a ucis 13 persoane la baza militară Fort Hood în 2009, a anunţat Pentagonul. Ar fi vorba despre o transmisiune fără precedent a unei execuţii în SUA, transmite Reuters.

Execuţia este programată pentru 3 decembrie, în aceeaşi bază militară întinsă din Texas unde Hasan a deschis focul cu un pistol dotat cu vizor laser într-o unitate medicală.

Aceasta are loc pe fondul unei dezbateri intense din SUA privind pedeapsa cu moartea, în urma eşecului injecţiei letale administrate unei femei din Tennessee săptămâna trecută.

„Va fi transmisă în direct. Detaliile vor urma”, a declarat pentru Reuters un oficial al Pentagonului, sub condiţia anonimatului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a susţinut iniţiativa de a-l executa pe Hasan prin pluton de execuţie, a confirmat planurile de a transmite în direct execuţia.

Editor : Liviu Cojan